Train Collision In Indonesia: ఇండోనేషియా రాజధాని జకార్త ఘోర రైలు ప్రమాదం ఘటనలో ఇప్పటి వరకు ఏడుగురు చనిపోయారని మంగళవారం అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. జకర్తా అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉన్న బెకాసిలో ఆగి ఉన్న రైలును వేగంగా దూసుకువచ్చిన సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ రైలు ప్రమాదంలో 84 మంది కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని రక్షించేందుకు ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు కూడా ప్రారంభించారు. ఇక ఈ ప్రమాదంలో రైలు బోగీ కూడా పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జు అయింది. ఇందులో కూడా పలువురు ప్రయాణీకులు చిక్కుకున్నారు. వారిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నారు. ఇక ఇండోనేషియా ప్రభుత్వం ప్రయాణీకులకు క్షమాపణ కూడా చెప్పి, తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురైనట్లు సమాచారం.
ఇప్పటి వరకు పలువురిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరికొంతమంది కూడా రైలు బోగీలో చిక్కుకున్నారు. నిపుణులను రంగంలోకి దించి ప్రాణాలతో ఉన్నవారిని ముందుగా బయటకు తీసే సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వారి వద్దకు చేరుకోవడానికి రిస్క్యూ టీమ్ లోహాలను కట్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు. దీనికి వారు యాంగిల్ గ్రైండర్ ఉపయోగించారు.
ఈ కమ్యూటర్ రైలులో బోగీని మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు. ఆ బోగీనే సూపర్ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ వేగంగా వచ్చి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంపై ఇండోనేషియా జాతీయ రవాణా భద్రతా కమిటీ దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఇదిలా ఉండగా చనిపోయిన వారి కుటుంబీకుల రోధనతో ఆసుపత్రి ప్రాంతాలు విషాదంతో మునిగిపోయింది. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
🇮🇩🚂⚠️ — Over the past hour, #Indonesian media reported, quoting the state-owned #KAI rail company, that two trains collided outside the Indonesian capital #Jakarta
The accident ended killing at least two people and prompting a mass evacuation effort.
Indonesian broadcaster…
— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) April 27, 2026
అయితే, ఇండోనేషియాది పాత రైల్వే వ్యవస్థ. ఇదే ప్రమాదానికి కారణం. ఇక్కడ రైలు ప్రమాదాలు కూడా సర్వసాధారణం. గతంలో కూడా పలు రైలు ప్రమాదాలు జరిగాయి. 2024లో కూడా రెండు రైళ్లు ఢీకొట్టాయి. 2010లో కూడా ఆగి ఉన్న రైలును మరో రైలు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 36 మంది చనిపోయారు.
