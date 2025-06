Female mp Video: షాకింగ్.. ఏకంగా పార్లమెంట్ లో తన నగ్నఫోటోల్ని ప్రదర్శించిన మహిళ ఎంపీ.. వీడియో వైరల్..

female mp laura mcclure shows ai generated unclothed photo: ప్రపంచం టెక్నాలజీ రంగంలో దూసుకుపోతుంది. ప్రతి రోజు కూడా కొత్త కొత్త ఇన్నేవేషన్ లు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. అయితే.. టెక్నాలజీని కొంత మంది మన డెవలప్ మెంట్ కోసం ఉపయోగిస్తుండగా.. మరికొందరు మాత్రం చెడు పనుల కోసం ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం.. డీప్ ఫేక్‌ టెక్నాలజీ సమస్య అనేది వరల్డ్ లో పెనుసవాల్ గా మారింది.

ఇప్పటికే ఈ డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీ బారిన సెలబ్రీటీలు, రాజకీయ నాయకులు పడ్డారు. సోషల్ మీడియాలోని ఫోటోల్ని.. డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీతో అనుసంధానించి... కొంత మంది వైరల్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దేశంలో చాలా మంది డీప్ ఫెక్ బారిన పడి.. సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల న్యూజిలాండ్ లో మహిళ ఎంపీ తన నగ్నఫోటోల్ని ఏకంగా పార్లమెంట్ లోనే ప్రదర్శించింది.

🇳🇿 MP HOLDS UP AI-NUDE OF HERSELF IN PARLIAMENT TO FIGHT DEEPFAKES

New Zealand politician Laura McClure held up an AI-generated nude of herself in Parliament to push a law against fake explicit images.

She made it at home to show how easy it is to create deepfakes that can ruin… pic.twitter.com/G74KLOoh7o

