/Turkish Airlines: ఖాట్మండులో ల్యాండింగ్ అవుతుండగా టర్కీష్ విమానంలో చెలరేగిన మంటలు..

Fire Errupts on Turkish Airlines:ఈ రోజు తెల్లవారుఝామున ఖాట్మండులోని త్రిభువన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో టర్కిష్ ఎయిర్ లైన్స్ కు చెందిన విమానంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ నేపథ్యంలో వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు వెంటనే మంటలను అదుపులోకి తీసుకురావడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులతో పాటు విమానంలో 11 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. వీరందరిని అత్యంత సురక్షితంగా తరలించినట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రయాణికులలో ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన అధికారులు కూడా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ ఘటనపై విమానాశ్రయం గానీ, విమానయాన సంస్థ గానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
ఇస్తాంబుల్ నుంచి ఖాట్మండుకు వెళ్తున్న విమానం ల్యాండింగ్ అవుతుండగా కుడి టైరుకు ఒక్కసారిగా రాపిడి కారణంగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పైలెట్ వెంటనే రన్ వేపై ఆపేసి.. ప్రయాణికులందరినీ విమానం నుంచి ఖాళీ చేయించారు. ‘TK726’ కాల్ సైన్ గల విమానం ఇస్తాంబుల్ నుంచి ఖాట్మండుకు వెళ్తుండగా, ల్యాండింగ్ సమయంలో టైరుకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ఫైర్ ఇంజన్ ఉపయోగించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత ప్రయాణికులందరినీ సురక్షితంగా తరలించినట్టు విమానాశ్రయ భద్రతా విభాగం అధికారి ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థకు ఫోన్లో తెలిపారు.
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज बिहान अवतरणको क्रममा टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमा देखिएको आगो । #foryoupageシ #nepaltext #highlight pic.twitter.com/skc0ZAj5fL
— कफी कुमार (@sarojshree) May 11, 2026
విమానం నుండి దట్టమైన బూడిద రంగు పొగ వెలువడటం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలలో కనిపించింది.తరువాత ప్రయాణికులను ఎమర్జన్సీ ఎగ్జిట్ మార్గాల ద్వారా సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు.త్రిభువన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్కు గతంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనలు ఎదురయ్యాయి.
2015లో, ఈ సంస్థకు చెందిన ఒక విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో అదుపుతప్పి రన్వే నుండి పక్కకు జరిగింది. పచ్చికతో ఉన్న ప్రదేశంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటన కారణంగా విమానాశ్రయాన్ని నాలుగు రోజుల పాటు మూసివేయాల్సి వచ్చింది. ఇస్తాంబుల్ నుండి వస్తున్న TK726 అనే అదే కాల్-సైన్ గల విమానం, 224 మంది ప్రయాణికులతో, పొగమంచుతో కప్పబడిన ఖాఠ్మండు విమానాశ్రయంలోని రన్వేకు ఎడమ వైపున ఉన్న గడ్డి మైదానంలోకి దూసుకుపోయింది. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులెవరూ గాయపడలేదు. కానీ ప్రయాణీకులందరినీ అత్యవసర ద్వారాల గుండా వారిందరినీ సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.