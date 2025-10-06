English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Super Moon: నేడు ఆకాశంలో మరో అద్భుతం.. చేతికందేలా చందమామ..

Super Moon:ఆకాశంలో నేడు, రేపు అద్బుతం జరగనుంది. ఇవాళ, రేపు సూపర్‌ మూన్‌ ప్రజలను కనువిందు చేయనున్నది. భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ కొన్ని సార్లు చంద్రుడు దగ్గరకు రాబోతున్నాడు. పౌర్ణమి రోజు కనిపించే చంద్రుడి కంటే అధికంగా మూన్‌ సైజు, వెలుగు ఉండనున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 6, 2025, 11:25 AM IST

Super Moon: నేడు ఆకాశంలో మరో అద్భుతం.. చేతికందేలా చందమామ..

Super Moon: భూమి సూర్యుడి చుట్టు తిరిగితే.. భూమి చుట్టు చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు. అలా తిరుగుతూ ఒక్కోసారి భూమికి అతి సమీపంలో చంద్రుడు వస్తుంటాడు. ఇది ఎక్కువగా పౌర్ణమికి అటు ఇటు రోజుల్లోనే జరగుతూ ఉంటుంది. ఇక 2025లో భూమికి దగ్గర చంద్రుడు రాబోతున్నాడు. మాములు కనిపించే చంద్రుడి కంటే ఈ రోజు 14 శాతం సైజు, 30 శాతం అత్యధిక వెలుగుతో అధికంగా చంద్రుడు కనిపించనున్నాడు. నవంబర్‌, డిసెంబర్‌ నెలల్లో మరో రెండు సూపర్‌ మూన్‌ ఉండనున్నాయి. భూమి నీడ చంద్రుడిపై పడటాన్నే చంద్ర గ్రహణంగా పిలుస్తారు. అయితే.. చంద్రుడు సాధారణ పౌర్ణమి రోజుల్లో కంటే కాస్త పెద్దగా దర్శనం ఇవ్వనున్నాడు. దీన్నే సూపర్‌ మూన్‌గా పిలుస్తుంటారు.

ఆకాశంలో కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే కనిపించే ఖగోళ అద్భుతం ఈసారి భారతదేశ ఆకాశాన్నీ ప్రకాశవంతం చేయబోతోంది. నేడు, రేపు సూపర్ మూన్‌ రూపంలో ఆకాశం అందాల పండుగను సాక్షాత్కరించనుంది. ఈ సందర్భంగా చంద్రుడు సాధారణ పౌర్ణమి రోజుల్లో కనిపించే దానికంటే మరింత పెద్దగా, మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపించనున్నాడు. భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు చంద్రుడు కొన్ని సందర్భాల్లో భూమికి అత్యంత సమీపంగా వస్తాడు. ఆ సమయానికే పౌర్ణమి తిథి రావడంతో సూర్య కాంతి మొత్తం చంద్రునిపై ప్రతిఫలించి అతని ప్రకాశం అనూహ్యంగా పెరుగుతుంది. ఈ సందర్భాన్నే ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు “సూపర్ మూన్” అని పిలుస్తారు.

ఖగోళ పరిశోధకుల వివరాల ప్రకారం .. ఈ సూపర్ మూన్ సమయంలో చంద్రుడి పరిమాణం సాధారణ పౌర్ణమి చంద్రుడి కంటే 14 శాతం పెద్దగా, అలాగే 30 శాతం ఎక్కువ వెలుగుతో కనిపించనుంది. అంటే ఆకాశం అంతా చంద్రకాంతితో నిండిపోతుంది. నగరాల వెలుగులు తగ్గిన ప్రాంతాల్లో, ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ సూపర్ మూన్ అద్భుతంగా దర్శనమిస్తుంది.ఇక ఇది ఈ ఏడాదిలో చివరి త్రైమాసికానికి ముందురోజులలో కనబడే సూపర్ మూన్ కావడంతో, దీనిని “హార్వెస్ట్ మూన్” అని కూడా పిలుస్తారు. సంప్రదాయంగా ఈ కాలంలో రైతులు పంటలు కోసే సీజన్‌ కావడంతో, రాత్రి వెలుతురు ఎక్కువగా ఉండే ఈ పౌర్ణమిని ఆ పేరు పెట్టారు. శాస్త్రవేత్తల వివరాల ప్రకారం నవంబర్‌, డిసెంబర్‌ నెలల్లో కూడా మరో రెండు సూపర్ మూన్స్ దర్శనమివ్వనున్నాయి. 

దీంతో ఈ సూపర్ మూన్స్ కోసం ఖగోళ ప్రేమికులు, ఆకాశ వీక్షకులు ఈ మూడు చంద్ర దర్శనాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సూపర్ మూన్‌ను ప్రత్యేక పరికరాలు లేకుండానే కన్నులారా వీక్షించవచ్చు. కానీ, ఆకాశం స్పష్టంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో చూడడం ఉత్తమం. వాతావరణం మబ్బుగా లేకపోతే, చంద్రుడు తన సంపూర్ణ కాంతితో ప్రజలకు కనువిందు చేయనున్నాడు.

