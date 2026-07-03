/Ford Employee Fired: చాక్లెట్ దొంగతనం చేశాడని ఉద్యోగి తొలగింపు..చివరికి పోయి ఉద్యోగి కాళ్లు పట్టుకున్న కంపెనీ!

Ford Employee Cookie Incident: అమెరికాలోని ఫోర్డ్ మోటార్ కంపెనీకి చెందిన ఓ ప్లాంట్లో జరిగిన ఓ సంఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. కేవలం రూ.160 విలువైన ఓ చాక్లెట్ను దొంగిలించాడనే ఆరోపణలతో 11 ఏళ్లుగా కంపెనీకి నమ్మకంగా పనిచేస్తున్న ఎలక్ట్రిషినయన్ ఉద్యోగం కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. చాక్లెట్ దొంగతనం చేసినా ఉద్యోగం నుంచి తీసివేసే అంత పెద్ద సమస్య కాదని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఆ రాత్రి ఏం జరిగింది?
అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదికల ప్రకారం.. మధుమేహం ఉన్న ఎలక్ట్రిషియన్ కర్ట్ క్రోమ్ ఒక రోజు నైట్ షిఫ్ట్లో పనిచేస్తుండగా, తెల్లవారుజామున 3:30 గంటల ప్రాంతంలో అతని రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పడిపోయాయి. వెంటనే లంచ్ రూమ్లోని 'అరామార్క్' సెల్ఫ్-సర్వీస్ కియోస్క్ వద్దకు వెళ్లి 'గ్రాండ్మాస్ చాక్లెట్ చిప్ కుకీ' కొనుగోలు చేశాడు.
మొదటి మెషీన్లో లావాదేవీ విఫలమైనట్లు అనిపించడంతో, పక్కనే ఉన్న మరో మెషీన్లో కార్డ్ స్వైప్ చేసి డబ్బులు చెల్లించి, కుకీ తిని తిరిగి విధుల్లోకి చేరాడు. కానీ వారం తర్వాత, ఫోర్డ్ సెక్యూరిటీ విభాగం అతను కుకీని దొంగిలిస్తున్నట్లు సీసీటివి(CCTV) ఫుటేజ్ ఉందని ఆరోపిస్తూ, క్రోమ్ను తక్షణమే ప్లాంట్ నుండి సదరు ఎలక్ట్రిషియన్ను బయటకు పంపించడమే కాకుండా అతడ్ని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు.
కథను మలుపు తిప్పిన బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్
తాను నిర్దోషినని క్రోమ్ ఎంత మొత్తుకున్నా కంపెనీ వినలేదు. దాంతో ఆయన తన బ్యాంక్ అకౌంట్ తనిఖీ చేయగా.. 1.95 డాలర్లు (చాక్లెట్ విలువ భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.160) కట్ అయినట్లు స్పష్టమైంది. క్రోమ్ నోటరైజ్డ్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ను సమర్పించడంతో, ఫోర్డ్ యాజమాన్యం కియోస్క్ నిర్వహణ సంస్థ 'అరామార్క్'తో మాట్లాడి లావాదేవీ నిజమేనని నిర్ధారించుకుంది.
ఆ తర్వాత తమ తప్పు తెలుసుకున్న ఫోర్డ్, క్రోమ్ను తిరిగి ఉద్యోగంలోకి రమ్మని కోరింది. అంతేకాకుండా, ఆయన ఐదు వారాల పాటు ఖాళీగా ఉన్నందుకు గాను 28,000 డాలర్లు అనగా సుమారు రూ.23 లక్షలు బకాయి వేతనాన్ని చెల్లించింది.
కంపెనీ ఆఫర్ను తిరస్కరించిన ఉద్యోగి
నిర్దోషిత్వం నిరూపితమై, నష్టపరిహారం దక్కినప్పటికీ క్రోమ్ తిరిగి ఫోర్డ్ కంపెనీలో చేరడానికి నిరాకరించారు. తన సొంత ఊరైన విస్కాన్సిన్కు దగ్గర్లోనే గంటకు ఎక్కువ జీతం ఇచ్చే మరో ఎలక్ట్రీషియన్ ఉద్యోగాన్ని ఆయన ఎంచుకున్నారు. కేవలం తన పాత పనిముట్లను తీసుకోవడానికి మాత్రమే లూయిస్విల్లే ప్లాంట్కు వెళ్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
టెక్నాలజీ Vs మానవత్వం..
ప్లాంట్ లోని ఇతర కార్మికుల సమాచారం ప్రకారం.. ఈ అరామార్క్ కియోస్క్లలో ఇలాంటి ఆటోమేషన్ లోపాలు తరచూ జరుగుతుంటాయి. కేవలం కొన్ని డాలర్ల స్నాక్స్ విషయంలో గతంలోనూ కొందరు ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
సెల్ఫ్-చెక్అవుట్ వివాదాలు తలెత్తినప్పుడు నేరుగా ఉద్యోగం నుండి తీసేయకుండా, విచారణ పూర్తయ్యే వరకు కేవలం 'సస్పెన్షన్' మాత్రమే విధించేలా ఫోర్డ్ తన విధానాన్ని మార్చుకుంది. ఈ కేసును తాము "వేరేలా హ్యాండిల్ చేసి ఉండాల్సింది" అని ఫోర్డ్ ప్రతినిధి బహిరంగంగా అంగీకరించారు.
ఈ ఉదంతం ఆధునిక కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి ఒక హెచ్చరిక. ఆటోమేటెడ్ డిజిటల్ వ్యవస్థలను గుడ్డిగా నమ్మి, దశాబ్దాల కాలం పనిచేసిన ఉద్యోగుల పట్ల యాజమాన్యాలు కఠినంగా వ్యవహరిస్తే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయో ఈ సంఘటన నిరూపించింది.
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