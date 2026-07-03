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Ford Employee Fired: చాక్లెట్ దొంగతనం చేశాడని ఉద్యోగి తొలగింపు..చివరికి పోయి ఉద్యోగి కాళ్లు పట్టుకున్న కంపెనీ!

Ford Employee Cookie Incident: డాలర్ విలువైన చాక్లెట్ దొంగిలించాడనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఓ ఉద్యోగిని తొలగించిన ఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. కంపెనీకి చెందిన కిసోక్ (స్నాక్స్ ఉంచే మెషీన్) నుంచి తొలగించాడనే ఫోర్డ్ కంపెనీ తమ వద్ద 11 ఏళ్లుగా నమ్మకంగా పనిచేస్తున్న ఎలక్ట్రిషియన్‌ను ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 03, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:57 PM IST
Ford Employee Fired: చాక్లెట్ దొంగతనం చేశాడని ఉద్యోగి తొలగింపు..చివరికి పోయి ఉద్యోగి కాళ్లు పట్టుకున్న కంపెనీ!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ford Employee Fired: చాక్లెట్ దొంగతనం చేశాడని ఉద్యోగి తొలగింపు..చివరికి పోయి ఉద్యోగి కాళ్లు పట్టుకున్న కంపెనీ!
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