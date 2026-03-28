KP Sharma Oli: నేపాల్‌ మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ అరెస్ట్.. 10 ఏళ్లు జైలుశిక్ష? అరెస్ట్ వెనుక అసలు కారణమిదే?

KP Sharma Oli: నేపాల్‌లో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. శుక్రవారం నేపాల్ ప్రధానిగా బాలేంద్ర షా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తన ఆఫీసులో జరిగిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి రామచంద్ర పౌదెల్‌ ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. అయితే, నూతన ప్రధానిగా బాలేంద్ర షా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజే.. మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ అరెస్ట్ అయ్యారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:52 PM IST

KP Sharma Oli Arrested: నేపాల్‌లో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. శుక్రవారం నేపాల్ ప్రధానిగా బాలేంద్ర షా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తన ఆఫీసులో జరిగిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతి రామచంద్ర పౌదెల్‌ ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. అయితే, నూతన ప్రధానిగా బాలేంద్ర షా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మరుసటి రోజే.. మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ అరెస్ట్ అయ్యారు. భారీ భద్రత మధ్య భక్తపుర్‌లో ఉన్న కేపీ శర్మ ఓలీని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

గత సంవత్సరం దేశంలో జరిగిన జెన్‌జీ నిరసనలను హింసాత్మకంగా అణచివేశారనే ఆరోపణలపై ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, పోలీసుల తీసుకెళ్తున్న సమయంలో కేపీ శర్మ ఓలీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఇది కక్షపూరిత చర్యగా అభివర్ణించారు. దీనిపై న్యాయపోరాటం చేస్తామన్నారు. అయితే మాజీ ప్రధాని అరెస్టును కొత్త హోం వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి సుడాన్ గురంగ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ధ్రువీకరించారు. చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కారని.. మాజీ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ, మాజీ హోం మంత్రి రమేశ్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నామని తెలిపారు. అయితే, ఇది ప్రతీకార చర్య కాదని, న్యాయ ప్రక్రియకు వీరి అరెస్ట్ ఆరంభమంటూ సుడాన్ గురంగ్ పేర్కొన్నారు.

గతేడాది సెప్టెంబరులో జరిగిన జెన్ జీ ఆందోళనల్లో 19 మంది యువకులు సహా 70 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2 వేల మందికి పైగా గాయపడ్డారు. దేశంలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా నేపాలీ యువత ఈ ఉద్యమం చేపట్టింది. అంతేకాదు.. సోషల్ మీడియాపై నిషేధం విధించడం వంటి చర్యలు ప్రభుత్వంపై మరింత వ్యతిరేకతను పెంచాయి. దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ గతేడాది సెప్టెంబర్‌లో మొదలైన నిరసనలు క్రమంగా అవినీతి ఉద్యమంగా మారింది. చివరకు ప్రభుత్వం కూలిపోయి రాజకీయ సంక్షోభం ఏర్పడింది. 

నాలుగుసార్లు ప్రధానిగా పనిచేసిన, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్ నాయకుడైన ఓలీపై విచారణ జరపాలని.. నేపాల్‌లోని ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిషన్ సిఫార్సు చేసిన తర్వాత ఆయన అరెస్టు జరిగింది.అయితే, జెన్‌ జీ ఉద్యమంపై ఉన్నతస్థాయి కమిషన్‌ దర్యాప్తు జరిపింది. కమిషన్ సిఫార్సు ఆధారంగా కోర్టు విచారణలో వీరు దోషులుగా తేలితే.. 10 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

KP Sharma Oli ArrestedNepalKP Sharma OliBalendra ShahNepal New Prime Minister Balendra Shah

