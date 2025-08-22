Former sri lankan president ranil Wickremesinghe arrested: శ్రీలంక మాజీ అధ్యక్షుడు రణిల్ విక్రమసింఘే ఊహించని చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయనను తాజాగా.. సీఐడీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రణిల్ విక్రమసింఘే .. సెప్టెంబర్ 2023లో తన భార్యతో కలిసి లండన్ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ అంశానికి సంబంధించిన కేసులో విక్రమసింఘేను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
బ్రిటీష్ యూనివర్సిటీలో విక్రమసింఘే భార్యను సత్కరించే కార్యక్రమం కోసం ఆయన వెళ్లారు. అయితే.. ఆ సమయంలో ఆయన ప్రభుత్వ నిధుల్ని భారీగా దుర్వినియోగం చేసినట్లు అభియోగాలు వచ్చాయి.
ఈ క్రమంలో సీబీఐ పోలీసులు రణిల్ విక్రమ సింఘెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనను కొలంబోలోని కోర్టులో హజరుపర్చనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు రణిల్ విక్రమ సింఘె 2022 లో శ్రీలంక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
అప్పటి వరకు పదవిలో ఉన్న గొటబయా రాజపక్సె వైదొలగడంతో ఈ బాధ్యతల్ని స్వీకరించారు. ఆయన శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిన పెట్టేందుకు ఎంతగానో పాటు పడ్డారని ప్రజల నుంచి మంచి పేరున సంపాదించుకున్నారు. కానీ ఆ తర్వాత జరిగిన 2024 ఎన్నికల్లో అనూహ్యంగా రణిల్ విక్రమ్ సింఘో ఓటమి పాలయ్యారు. అప్పట్లో అది శ్రీలంక ప్రజలు ఇలాంటి తీర్పు ఇవ్వడం ఏంటని ప్రపంచంకూాడా ఒకింత షాక్ కు గురైంది.
