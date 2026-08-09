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Brazil: బ్రెజిల్‌లో కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్.. నలుగురు దుర్మరణం...

Helicopter crash in brazil: బ్రెజిల్‌లోని రియో డీ జెనీరోలో హెలికాప్టర్ ప్రమాదంకు గురైంది. ఈ ఘటనలో స్పాట్ లోనే నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. హెలికాప్టర్ పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:18 PM IST
Brazil: బ్రెజిల్‌లో కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్.. నలుగురు దుర్మరణం...
Image Credit: brazilhelicoptercrash

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Brazil: బ్రెజిల్‌లో కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్.. నలుగురు దుర్మరణం...
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