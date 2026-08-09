Four killed in helicopter crash in brazil: ఇటీవల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హెలికాప్టర్ ప్రమాదాలు ప్రజలను కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నిసార్లు సాంకేతిక సమస్యలతో హెలికాప్టర్ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. దీంతో అసలు హెలికాప్టర్ ఎక్కాలంటేనే చాలా మంది భయపడిపోతున్నారు. ఈ నేేపథ్యంలో తాజాగా.. బ్రెజిల్ లోని రియో డి జనీరో లో హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. ఆల్టో డా బోవా విస్టాలోని విస్టా చినేసా ప్రాంతంలో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. హెలికాప్టర్ ప్రమాదం జరగ్గానే మంటలు వ్యాపించాయి.
HELICOPTER CRASH IN RIO DE JANEIRO
▪️A Brazilian pilot and three Colombian tourists are the victims of the crash of a Robinson R44 helicopter in Rio.
▪️The helicopter crashed in the Vista Chinesa area, in Alto da Boa Vista, north zone of Rio de Janeiro.#RIO pic.twitter.com/2SEKVN2Ghs
— Gummalla Lakshmana (@GUMMALLALAKSHM3) August 9, 2026
వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు. కానీ అప్పటికే అందులోని నలుగురు ప్రయాణికులు అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. పోలీసులు, అగ్నిమాప సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంచేశారు.
మృతుల్లో పైలట్తోపాటు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు కొలంబియన్ మహిళలు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
విమానంలో.. ముగ్గురు మహిళలు హెలికాప్టర్లో టిజుకా నేషనల్ పార్క్ వద్ద విహారయాత్రకు బయల్దేరారు.
అందులో ఒక బాలిక 15వ పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం మొత్తం ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యులు రాగా.. అందులో ముగ్గురు హెలికాప్టర్లో వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే హెలికాప్టర్ అదుపు తప్పి టిజుకా పార్క్లోనే కుప్పకూలింది.
ఈ ఘటనపై రియో మేయర్ ఎడ్వర్డో కావలియర్ ‘ఎక్స్’ వేదికగా తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. చనిపోయిన వారి కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని తెలిపింది. కాగా రియోలో ఇటీవలి కాలంలో హెలికాప్టర్ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది జూన్లో రెండు హెలికాప్టర్లు ఢీకొన్న ఘటనలో ఆరుగురు మరణించిన విషయం తెలిసిందే.
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