Video: పీకల దాక మెక్కి.. రూ.23000 బిల్లు కట్టకుండా రెస్టారెంట్‌ నుంచి పారిపోయిన యువకులు, వీడియో వైరల్

Four Men Flee From Indian Restaurant Video: రెస్టారెంట్ వెళ్లి పీకల దాకా మింగి బిల్లు కట్టకుండా ఎగ్గొట్టిన ఓ గ్రూపు ఇది ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన యూకే లోని ఇండియన్‌ రెస్టారెంట్లో చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 13, 2025, 11:49 AM IST

 Four Men Flee From Indian Restaurant Video: సాధారణంగా రెస్టారెంట్ వెళ్ళినప్పుడు తిన్న తర్వాత బిల్లు కట్ట కట్టాల్సిందే. అయితే ఓ గుంపు రెస్టారెంట్లో పీకల దాకా మింగి ఆ తర్వాత డబ్బులు ఎగ్గొట్టి పారిపోయిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇక వారి వెంట సిబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇది ఎక్కడో కాదు యూకే లోని నార్తన్‌ప్టన్‌ టౌన్ లో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ లో ఈ భోజనం జరిగింది. దర్జాగా రెస్టారెంట్లోకి నలుగురు యువకులు వచ్చారు కూర్చొని పీకలదాకా మింగారు. ఆ తర్వాత తమకు తెలియదన్నట్టుగా లేచి బయటకు వచ్చారు. వీళ్ళు బిల్లు చెల్లించకుండా అక్కడి నుంచి పరార్ అయ్యారు వందలు కాదు వేలు కాదు ఏకంగా రూ. 23 వేల బిల్లు ఎగ్గొట్టి అక్కడ నుంచి ఈ యువకులు పరార్ అయ్యారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అయితే వెంటనే రెస్టారెంట్ యాజమాన్యం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకోరు. ఇలాంటి ఘటనపై అప్రత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు కోరుతున్నారు. రెస్టారెంట్ కి ఎందుకు రావాలి అని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ పెడుతున్నారు. ఇది భారత్ కి చెందిన ఇండియన్ రెస్టారెంట్ దాని పేరు సాఫ్రాన్ రెస్టారెంట్ ఆగస్టు 4వ తేదీ ఈ ఘటన జరిగింది సోషల్ మీడియాలో ఇది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది.

రూ.23000 అంటే 197.30 పౌండ్స్ వరకు బిల్లు చేసి రకరకాల మటన్లు, చికెన్ రెసిపీలు తిని పారిపోయారు. వారు పథకం ప్రకారమే ఈ పని చేశారు. రాత్రి 10:15 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది . అయితే వాళ్ళు చూడటానికి కూడా కాస్త దొంగల్లాగానే కనిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారితో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకున్న వారికి పెద్ద ఇబ్బంది అని స్థానికంగా చాలామంది ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. చిన్నచిన్న వ్యాపారస్తులు అంతా కమ్యూనిటీగా ఉండి ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలి అని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఒకరికి ఒకరు సహకారంగా ఉండాలని సూచించారు. అలాంటి సమయంలో ఇలాంటి మూకపై ఎదురు తిరిగిన కూడా ప్రాణాలు పోయే అవకాశం కూడా ఉండవచ్చు.ఇలాంటి ఘటనలు జరిగినప్పుడు 101 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని పోలీసులు కూడా  సూచించారు.

 

సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ వీడియో పై భిన్న స్పందనలు వస్తున్నాయి. వీళ్లు మేక్ డొనాల్డ్స్  కాదు 200 పౌండ్స్ ఎలా కట్టగలుగుతారు. వాళ్ళ మొహం చూస్తే డబ్బులు తినే విధంగా న్నారా? రెస్టారెంట్ కు వచ్చే ముందే కార్డ్‌ సైప్‌ చేయమని అడగాలి. త్వరగా దొంగలు దొరుకుతార అని. ఆశిస్తున్నామంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు .

