Spain Wildfire Videos: స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్లో సంభవించిన కార్చిచ్చు ప్రమాదం ఎంతో తీవ్రంగా మారింది. ఇప్పటికే అక్కడి నుండి 3 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలను నివాసాల నుండి ఖాళీ చేయించి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. మంటలను అదుపు చేయడం సవాలుగా మారింది.. ప్రధానంగా మ్యాడ్రిడ్, బోర్డ్ సమీపంలోని పట్టణ ప్రజలు తమ ఇళ్లను వదిలి వెళ్ళిపోయారు. రెండు దేశాల్లో మంటల తీవ్రత పెరగడంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది, అధికారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వం ఆర్మీని రంగంలోకి దించగా, వారు మంటలను అదుపు చేయడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఈ పరిస్థతి కారణంగా ఇరు దేశాల్లో కలిపి మొత్తం మూడు లక్షల మందికి పైగా ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఫ్రాన్స్లో 2,24,163 ఎకరాలు, స్పెయిన్లో 1,11,197 ఎకరాల అటవీ భూమి కాలిపోయింది. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా మంటలను ఆపడం అధికారులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.
🚨A Summer of Extremes Set the Conditions for Europe’s #Wildfires - #NYT
🔥The wildfires are scorching parts of #France & #Spain that had already faced unusually hot and dry summers.https://t.co/nAYYvKdkNB
📌The wildfires torching Spain and France are a culmination of Western… pic.twitter.com/1E12cApSQS
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 25, 2026
ఫ్రాన్స్లోని అట్లాంటిక్ తీర పర్యటక ప్రాంతాలకు కూడా మంటలు వ్యాపించడంతో, టూరిస్టులు పడవల్లో పారిపోయారు. పరిస్థితి ఎంతో క్లిష్టంగా మారింది. ఫ్రాన్స్లోని గ్రాండ్ ల్యాండ్ ప్రాంతంలో సుమారు 1,41,000 మంది ప్రజలు ఇళ్లను ఖాళీ చేశారు. స్పెయిన్లో కూడా 60,000 మందికి పైగా తమ ఇళ్లను వదిలి వెళ్ళారు. ఈ ఘటనలో కొంతమంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది కూడా గాయపడ్డారు. ఇప్పటివరకు ఎవరూ మరణించలేదు కానీ, దట్టమైన పొగ వల్ల ప్రజలు తమ కార్లలో వేగంగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకుంటున్నారు.
Heartbreaking scenes are emerging as a massive wildfire burns across the Madrid region of Spain. pic.twitter.com/7HQfcvM1fq
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 25, 2026
చెలరేగుతున్న కార్చిచ్చును అరికట్టడానికి ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం శనివారం భారీ ఎత్తున అగ్నినిరోధక ద్రావణాన్ని విడుదల చేసింది. దీని కోసం ఒక పెద్ద సైనిక కార్గో విమానాన్ని కూడా పంపింది. అక్కడ A400M రవాణా విమానం తక్కువ ఎత్తులో ఎగురుతూ, ఎండిపోయిన అడవులపై కాషాయ రంగు అగ్నినిరోధక ద్రావణాన్ని జారవిడిచింది. శుక్రవారం నాటికే కార్చిచ్చు తీవ్రరూపం దాల్చింది. గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తున్న విషపూరిత పొగ వల్ల పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారడంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఇందుకోసం బస్సులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలకు మొబైల్ ఫోన్ల ద్వారా ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఇప్పటివరకు 140 ఇళ్లు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి.
Wildfires 🔥 in France and Spain force 200,000 to flee as crews continue to battle untamed blazes.🇫🇷🇪🇸
The fires in Spain and France advanced quickly because of tinderbox conditions worsened by successive heatwaves the two countries have experienced since May.#france #spain… pic.twitter.com/Mh7QmBzYR0
— CSE Aspirants (@cse_aspirantss) July 25, 2026
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