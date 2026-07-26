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ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్‌లలో కార్చిచ్చు బీభత్సం.. బూడిదవుతున్న అడవులు, ఏకంగా 3 లక్షల మంది ఖాళీ..!

యూరప్ దేశాలైన ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ లలో కార్చిచ్చు తీవ్ర రూపం దాల్చింది. మంటలు అదుపు చేయలేనంతగా వ్యాపించడంతో ప్రభుత్వాలు ఆర్మీని రంగంలోకి దింపాయి. ఇప్పటివరకు ఫ్రాన్స్‌లో 2,24,163 ఎకరాలు, స్పెయిన్‌లో 1,11,197 ఎకరాల అటవీ భూమి అగ్నికి ఆహుతి అయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 26, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:31 AM IST
ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్‌లలో కార్చిచ్చు బీభత్సం.. బూడిదవుతున్న అడవులు, ఏకంగా 3 లక్షల మంది ఖాళీ..!
Image Credit: Spain Wildfire Videos: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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