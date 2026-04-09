Free House: వార్నీ.. ఇల్లు ఫ్రీ, ఉద్యోగం కూడా ఇస్తారట! యూరప్‌లో ఉన్న ఆ ఊరికి వెళ్తారా? ఓ కండిషన్ ఉందోయ్!

Free House And Job In Spain Village: ఫ్రీ గా ఇల్లు ఇచ్చి ఉద్యోగం కూడా ఇస్తానంటే ఎవరి ఇష్టం ఉండదు.. ఎగిరి గంతేస్తారు. అది కూడా అందమైన ఖండం యూరప్‌లో అయితే, అవును మీరు విన్నది నిజం. స్పానిష్‌లోని అరెనిల్లాస్ గ్రామంలో శాశ్వతంగా నివాసం ఉంటే ఉచితంగా ఇల్లు, ఉద్యోగం ఆఫర్ చేస్తున్నారు. అయితే, దీనికి ఒక కండిషన్‌ ఉంది. అదేంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 9, 2026, 03:48 PM IST

Free House And Job In Spain Village: ఎంతో మంది కలల దేశం యూరప్‌లో ఉచిత ఉద్యోగం, ఉండటానికి ఇల్లు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఉదయం లేవగానే చుట్టూ కొండలు, ట్రాఫిక్‌ శబ్దం లేకుండా ఉండే వాతావరణం ఎవరికి నచ్చదు? స్పెయిన్‌లోని అరెనిల్లాస్ అనే గ్రామం ఆ ఊళ్లో ఉంటే ఇల్లు, జాబ్‌ కూడా ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఫ్రీ హాలిడే కాదు.. సీరియస్‌ డీల్‌. రీయల్‌గా మీరు ఫ్రీగా ఇల్లు, ఉద్యోగం పొందుతారు. కానీ, దీనికి ఒక కండీషన్‌ ఉంది.

అరెనిల్లాస్ ఉచితంగా ఇల్లు, జాబ్‌కు కండీషన్స్‌ ఏంటంటే?
అరెనిల్లాస్ స్పెయిన్‌లోని అత్యంత జనాభాల ఉండే సోరియా ప్రాంతానికి దూరంగా ఉన్న మారుమూల గ్రామం. దాదాపు అక్కడ ఓ 40 నివాసాలు ఉంటాయి. ఈ గ్రామానికి ఇంకో పేరు 'Empty Spain'. ఎందుకంటే కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఇక్కడే ఉండే ప్రజలు కనుమరుగైపోతున్నారు. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికే లోకల్‌ కౌన్సిల్‌ ఈ ఆఫర్ చేస్తోంది.

ఈ ఆఫర్ కేవలం ఫ్యామిలీస్‌కు మాత్రమే..
అయితే, వారికి స్కూలుకు వెళ్లే పిల్లలు కూడా ఉండాలి.
వారు శాశ్వతంగా అక్కడే నివాసం ఉండాలి.
అక్కడ ఓ విలేజ్‌ బార్‌ కూడా తప్పకుండా నడపాలి.
స్థానిక మున్సిపల్‌లో కూడా వారు పనిచేయాలి అని కండీషన్స్‌ పెడుతోంది..

ప్రధానంగా 40 మందే ఉండటంతో ఆ ఊరి జనాభా పెంచడానికి ఈ ఉచిత ఇల్లు, జాబ్‌ ఆఫర్ అందిస్తోంది. అయితే, ఈ ప్రకటన చేసిన వెంటనే దాదాపు 100 దరఖాస్తులు కూడా ఇప్పటికే వచ్చాయట. ఈ ఇల్లు రినోవేట్‌ చేసిన ఏడు ఇళ్లలో ఒకటి కేటాయిస్తారు. మిగతా ఇల్లు ఒక్కోక్కటి నెలకు 100 యూరోలు. బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

అరెనిల్లాస్ ఎందుకు ప్రత్యేకం..?
2026 ప్రారంభంలోనే ఈ ఆఫర్ ప్రకటించారు. దీంతో కేవలం వారంలోనే 100 అప్లికేషన్స్‌ కూడా వచ్చాయి. ఎందుకుంటే యూరప్‌లో ఫ్రీ ఇల్లు అంటే అది కలే.. దీనికి తోడు జాబ్‌ కూడా లభిస్తుంది. అది కూడా లైఫ్‌టైమ్‌ ఆఫర్.
అయితే ఇక్కడ సులభంగా బతకవచ్చు. ఇది కొండ ప్రాంతంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా కాస్త వెచ్చగానే ఉంటుంది. ఏప్రిల్‌ నెలలో 24 డిగ్రీలు నమోదు అవుతాయి. అయితే, ఇక్కడ ఉన్న మరో కండీషన్‌ ఏంటంటే తాత్కాలికంగా కాదు.. ఇక్కడ శాశ్వతంగా నివాసం ఉండాల్సిందే.

ఇవి మర్చిపోకండి..
ఇది కల కాదు.. ఒకసారి నిజంగా ఆలోచించండి. శాశ్వతంగా అక్కడే మీరు ఉండిపోలరా? అని గుర్తుంచుకోండి. అరెనిల్లా ఊళ్లో జీవనం ఏకాంతంగా చాలా బాగుంటుంది. చలికాలంలో కాస్త ఇబ్బంది తప్పదు. అంతేకాదు ఈ ఊరికి రవాణా కూడా అంతంత మాత్రమే. కచ్చితంగా సొంత వాహనం ఉండాల్సిందే. ఇక్కడ స్కూళ్లు కూడా 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ ఉచితంగా రవాణా కూడా ఉంటుంది. కేవలం ప్రాథమికస్థాయిలో మాత్రమే ఆరోగ్య సేవలు లభిస్తాయి. అత్యవసర సీరియస్‌ సమయంలో టౌన్‌కు వెళ్లాల్సిందే. ఇక్కడ ఉద్యోగాలు కూడా అంత ఈజీగా దొరకవు.

ఇక్కడ మీరు విలేజ్‌ బార్‌ నడిపించినా అవి పెద్దగా లాభాలు ఇవ్వవు. సామాజిక బంధాలను సజీవంగా ఉంచడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మున్సిపల్ వర్క్‌, ఇటుకలు పేర్చే పని కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి శారీరక శ్రమ ఎక్కువ. ఆ గ్రామంలో ప్రస్తుతం చాలా ఇల్లు రెనోవెట్‌ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పని ఎంతో ముఖ్యం. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరీ ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే వీళ్లు మీకు ఉచితంగా వీసా ఏమీ ఇవ్వరు. మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే ఇప్పటికే స్పెయిన్‌ వీసా ఉంటేనే అక్కడ ఉండగలరు.. పనిచేయగలరు.

అరెనిల్లాస్‌ ఎందుకు ఈ ఆఫర్ చేస్తోంది?
అరెనిల్లాస్‌ గ్రామం ఈ ఆఫర్ వెనుక పెద్ద కథ ఉంది. 1950 నుంచి ఇక్కడి ప్రజలు స్పెయిన్‌లోని వివిధ సిటీలోకి వలస వెళ్లిపోతున్నారు. గ్రామంలో కేవలం వయస్సు మళ్లిన వృద్ధులు మాత్రమే ఉంటున్నారు. మరికొన్ని ఇళ్లు అయితే, ఖాళీగానే మిగిలిపోయాయి. ఒక్కో సీజన్‌లో అయితే, ఈ అరెనల్లాస్‌ గ్రామంలో 300 మంది జనాభా ఏవైనా పండుగలు ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తారు. కానీ, ఏడాదిలో ఎక్కువ రోజులు ఈ ఊరంతా ఖాళీగానే కనిపిస్తుంది. కొత్తగా ఎవరైనా ఇక్కడ ఉందామని వచ్చిన ఈ సమస్యలు చూపి వెళ్లిపోతున్నారు.

మీరు దరఖాస్తు చేసుకుంటారా?
మీకు కూడా సైలెంట్‌, ప్రకృతికి దగ్గరగా, కాంక్రీట్‌ జంగిల్‌కు దూరంగా  ఉండాలంటే ఇవేం పెద్ద సమస్యలు కావు. కొంతమంది గ్రామంలో ఉండటం అంటే ఇష్టం వారికి బెస్ట్ ఛాన్స్‌. ఇక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కేఫ్‌స్‌ అందుబాటులో ఉండవు. సాధారణ యూరోపియన్‌ లైఫ్‌స్టైల్‌ ఇక్కడ కష్టం. 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

