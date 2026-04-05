Fuel Crisis Holidays: స్కూళ్లు, ఆఫీసులకు వారానికి 2 సెలవులు..ఇకపై శని, ఆదివారాలు అన్నీ బంద్..యుద్ధం వల్ల దేశంలో తీవ్ర ప్రభావం!

Nepal 2 Weekend Holidays: పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొద్దిమేర ఇంధన కొరత ఏర్పడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ సంఘర్షణల కారణంగా హోర్మూజ్ జలసంధి మూతపడిన కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన వాణిజ్యానికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇలాంటి కఠిన పరిస్థితుల్లో నేపాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై శని, ఆదివారాలను రెండు రోజులు సెలువులుగా ప్రకటిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తెలిపింది.
తాజాగా నేపాల్లోని కాఠ్మండులోని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో జరిగిన క్యాబినేట్ మీటింగ్లో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇంధన కొరత నేపథ్యంలో సరఫరాను సులభతరం చేయడం సహా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని విద్యాసంస్థలను ఏప్రిల్ 6 నుంచి కొత్త వారాంతపు సెలవులను పాటించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం తెలిపింది.
పెట్రోలియం సరఫరాలో కొనసాగుతున్న అంతరాయాల కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా శని, ఆదివారాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలను మూసివేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వ ప్రతినిధి సస్మిత్ పోఖరేల్ తెలిపారు. విద్యాసంస్థలు మినహా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఇకపై పనిదినాల్లో ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పనిచేస్తాయని ఆయన అన్నారు.
ఇంధన కొరత నేపథ్యంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ఆధారిత వాహనాలను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలుగా మార్చేందుకు అవసరమైన చట్టపరమైన ఫ్రేమ్వర్క్ను సిద్ధం చేయాలని కూడా క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది. పశ్చిమాసియాలో ఘర్షణలు తీవ్రతరం కావడం వల్ల ఇంధన సరఫరాలో అనిశ్చితి నెలకొనడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రతినిధి తెలిపారు. సంప్రదాయ ఇంధన వాహనాలను బదులుగా విద్యుత్ వాహనాలుగా మార్చడాన్ని ప్రోత్సహించడం వల్ల ఇంధన పొదుపు చేయోచ్చని నేపాల్ ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది.
ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మరియు అమెరికా దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరా నిలిచిపోయిన క్రమంలో తీరప్రాంతం లేని నేపాల్ దేశానికి ఇంధన కొరత తీవ్రత మరింత పెరిగింది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన నేపాల్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఎన్ఓసి) చేసిన తాజా సవరణతో.. కాఠ్మండు లోయలో పెట్రోల్ ధర లీటరుకు 202 నేపాలీ రూపియా చేరడంతో నేపాల్లో పెట్రోలియం ధరలు సర్వకాలీన గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. మరోవైపు డీజిల్, కిరోసిన్ ధరలు కూడా లీటరుకు 182 నేపాలీ రుపియాకు పెరిగాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook