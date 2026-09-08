/విదేశాల్లోనూ వినాయకుడి విగ్రహాలు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన 4 గణపతి ఆలయాలు ఇవే!  

Ganesh Chaturthi 2026: మన దేశంలో గణేష్ చవితి అంటే పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి, పది రోజుల పాటు స్వామివారిని పూజించి, నిమజ్జనంతో వేడుకలను పూర్తి చేస్తారు. భారతదేశంలో వినాయక చవితి ఎంతో వైభవంగా జరుగుతుంది. అయితే విదేశాల్లో కూడా ఈ వినాయక చవితిని అశేషంగా జరుపుకుంటారని మీకు తెలుసా? మన దేశంలో మహారాష్ట్రలో అత్యంత పెద్ద గణపతి విగ్రహాలతో ఈ వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. విదేశాల్లో స్థిరపడిన మన భారతీయులు కూడా అక్కడ తమ సంప్రదాయబద్ధంగా గణేశ మూర్తిని ఏర్పాటు చేసుకుని, పూజలు, నిమజ్జన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. హిందూ కమ్యూనిటీలు తమ స్థానిక సంస్కృతిలో భాగంగా ఈ గణేష్ చవితి వేడుకలను జరుపుకుంటున్నారు. 2026 సెప్టెంబర్ 14వ తేదీన గణేష్ చవితి రానుంది. 10 రోజుల పాటు ఈ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా సాగి, సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ అనంత చతుర్దశితో ముగుస్తాయి. విదేశాల్లో ఉన్న నాలుగు ముఖ్యమైన గణేశ దేవాలయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గణేష్ టెంపుల్, బ్యాంకాక్..
బ్యాంకాక్ లో బుద్ధుడి దేవాలయాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అక్కడ అందమైన మార్కెట్ ప్లేస్, టూరిస్ట్ ప్రాంతాలకు పెట్టింది పేరు. అయితే ఇక్కడ గణేష్ టెంపుల్ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. వ్యాపారంలో వచ్చే ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, గణేశుడు విజయాన్ని ప్రసాదిస్తాడని మన భారతీయులు నమ్మి ఇక్కడ భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. థాయిలాండ్లోని ఈ చారిత్రాత్మక హిందూ దేవాలయం అత్యంత పురాతనమైన సాంస్కృతిక వాతావరణంలో ఉంది. ఇక్కడ గణేషుని ఏర్పాటు చేసి పూజలు నిర్వహిస్తారు.
శ్రీ మహా వల్లభ గణపతి దేవస్థానం, న్యూయార్క్..
న్యూయార్క్ లో కూడా ఈ వినాయక దేవస్థానం ఉంది. మిడిల్ క్వీన్స్ ప్రాంతంలో మన భారతీయులు ఎక్కువగా ఉండటంతో, అక్కడ శ్రీ మహా వల్లభ గణపతి దేవస్థానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇక్కడ విజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గణపతిగా పూజలు అందుకుంటారు. నార్త్ అమెరికాలోని హిందూ టెంపుల్స్ సొసైటీ దీనిని నిర్వహిస్తోంది. 1970లో ఈ నిర్మాణం ప్రారంభమై, 1977లో పూర్తి చేయబడింది. ఆగమ శాస్త్రం, మన సాంప్రదాయ హిందూ సూత్రాల ప్రకారమే దీనిని నిర్మించారు.
శ్రీ వరదరాజ సెల్వ వినాయక టెంపుల్, నెదర్లాండ్స్..
యూరప్లోని నెదర్లాండ్స్లో కూడా గణేష్ టెంపుల్ ఉందని మీకు తెలుసా? నెదర్లాండ్స్లో కూడా వినాయకుడిని విశేషంగా పూజిస్తారు. మన భారతీయ కమ్యూనిటీ కోసం ప్రత్యేకంగా ఆ రోజు సెలవు దినంగా కూడా ప్రకటిస్తారు. ఆ రోజు హిందువులంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి వినాయకుని పూజలు నిర్వహిస్తారు. శ్రీలంకన్ తమిళ భక్తులు ఎక్కువగా ఉండే ఈ శ్రీ వరదరాజ సెల్వ వినాయక టెంపుల్ను 1991లో ఏర్పాటు చేశారు. ఇది నెదర్లాండ్స్లోని అత్యంత పురాతనమైన హిందూ దేవాలయాలలో ఒకటి, దీనిని వాలంటీర్లు నిర్వహిస్తున్నారు.
అరుల్మిగు మకువ నవశక్తి వినాయక టెంపుల్, సిషెల్స్
చిన్న దేశమైన సిషెల్స్లో కూడా అత్యంత పురాతనమైన వినాయక దేవాలయం ఉంది. అదే అరుల్మిగు నవశక్తి వినాయక టెంపుల్. ఇక్కడ ఎక్కువ శాతం మంది సౌత్ ఇండియన్స్ ఉంటారు. గణేశ చవితి రోజు ఇక్కడ విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఇది విక్టోరియాకు చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది. ద్రావిడియన్ శైలిలో గోపురం నిర్మాణం కలిగి, పచ్చదనంతో నిండి ఉన్న ఈ టెంపుల్ను 1992లో ఏర్పాటు చేశారు.
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