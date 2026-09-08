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విదేశాల్లోనూ వినాయకుడి విగ్రహాలు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన 4 గణపతి ఆలయాలు ఇవే!  

మన దేశంలో గణేష్ చవితిని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. దక్షిణాది నుండి ఉత్తరాది వరకు, ముఖ్యంగా ఇక్కడ హైదరాబాద్‌లో కూడా ఈ వేడుకలను ఎంతో ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా విదేశాల్లో కూడా గణేష్ మంటపాలను ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ చవితిని విశేషంగా జరుపుకుంటున్నారు, అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:55 PM IST
విదేశాల్లోనూ వినాయకుడి విగ్రహాలు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన 4 గణపతి ఆలయాలు ఇవే!  
Image Credit: Ganesh Chaturthi 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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