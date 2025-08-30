Giorgia Meloni Adult website: ఇటాలియన్ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోని అసభ్యకరమైన ఫోటోలు ఒక పోర్న్ సైట్లో ప్రసారం అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఈ సంఘటనను అసహ్యంగా అభివర్ణించారు. ఈ చర్యకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై ఇప్పటికే అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఇటాలియన్ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోని తన, ఇతర మహిళల ఫోటోలను ఒక అడల్ట్ వెబ్సైట్లో మార్ఫింగ్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ సంఘటనను "చాలా అసహ్యకరమైన చర్య" అని ఆమె అభివర్ణించారు.
ఫికా వెబ్సైట్ (జార్జియా మెలోని) 700,000 కంటే ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్లను కలిగి ఉంది. మెలోని, ఆమె సోదరి అరియాన్నా, ఇటాలియన్ ప్రతిపక్ష నాయకురాలు ఎల్లీ ష్లీన్ కి సంబంధించిన మార్ఫింగ్ చేసిన ఫోటోలను ప్రదర్శించిందని చెబుతారు.
ప్రధాని మెలోని స్పందన: ఇలాంటి చర్యలు చాలా అసహ్యకరమైనవని మెలోని అన్నారు. బాధితులైన మహిళలందరికీ ఇటాలియన్ ప్రధానమంత్రి తన మద్దతును హామీ ఇచ్చారు. డిజిటల్ దుర్వినియోగ ప్రమాదాల గురించి మరింత అవగాహన పెంచుకోవాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.
దర్యాప్తు ప్రారంభం
డెమోక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులతో సహా అనేక మంది మహిళల నుండి అధికారిక ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాతఅధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మార్ఫింగ్ చేసిన ఫోటోలు చాలా వరకు సైట్ ప్రత్యేకమైన VIP విభాగంలో కనిపించాయి. దీనిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీని వెనుక ఎవరున్నారు అనే దానిపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.
