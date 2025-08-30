English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giorgia Meloni: పోర్న్ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రధానమంత్రి వీడియోలు..దేశమొత్తం ఒక్కసారిగా షాక్!

Giorgia Meloni Adult website: ఇటాలియన్ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోని అసభ్యకరమైన ఫోటోలు ఒక పోర్న్ సైట్‌లో ప్రసారం అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఈ సంఘటనను అసహ్యంగా అభివర్ణించారు. ఈ చర్యకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై ఇప్పటికే అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 30, 2025, 07:06 PM IST

Giorgia Meloni Adult website: ఇటాలియన్ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోని అసభ్యకరమైన ఫోటోలు ఒక పోర్న్ సైట్‌లో ప్రసారం అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఈ సంఘటనను అసహ్యంగా అభివర్ణించారు. ఈ చర్యకు పాల్పడిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై ఇప్పటికే అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. 

ఇటాలియన్ ప్రధాన మంత్రి జార్జియా మెలోని తన, ఇతర మహిళల ఫోటోలను ఒక అడల్ట్ వెబ్‌సైట్‌లో మార్ఫింగ్ చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ఈ సంఘటనను "చాలా అసహ్యకరమైన చర్య" అని ఆమె అభివర్ణించారు.

ఫికా వెబ్‌సైట్ (జార్జియా మెలోని) 700,000 కంటే ఎక్కువ మంది సబ్‌స్క్రైబర్‌లను కలిగి ఉంది. మెలోని, ఆమె సోదరి అరియాన్నా, ఇటాలియన్ ప్రతిపక్ష నాయకురాలు ఎల్లీ ష్లీన్ కి సంబంధించిన మార్ఫింగ్ చేసిన ఫోటోలను ప్రదర్శించిందని చెబుతారు. 

ప్రధాని మెలోని స్పందన: ఇలాంటి చర్యలు చాలా అసహ్యకరమైనవని మెలోని అన్నారు. బాధితులైన మహిళలందరికీ ఇటాలియన్ ప్రధానమంత్రి తన మద్దతును హామీ ఇచ్చారు. డిజిటల్ దుర్వినియోగ ప్రమాదాల గురించి మరింత అవగాహన పెంచుకోవాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.

దర్యాప్తు ప్రారంభం
డెమోక్రటిక్ పార్టీ సభ్యులతో సహా అనేక మంది మహిళల నుండి అధికారిక ఫిర్యాదులు అందిన తర్వాతఅధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మార్ఫింగ్ చేసిన ఫోటోలు చాలా వరకు సైట్ ప్రత్యేకమైన VIP విభాగంలో కనిపించాయి. దీనిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీని వెనుక ఎవరున్నారు అనే దానిపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Giorgia MeloniGeorgia MeloniGiorgia Meloni DeepfakePM Giorgia MeloniItaly PM Giorgia Meloni

