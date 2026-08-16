/Gold Discovery: పాడుబడ్డ ఇంటి గోడలో బంగారు నిధి..గుట్టలు గుట్టలుగా రూ.100 కోట్ల విలువైన గోల్డ్ బిస్కెట్స్, నాణేలు!

Gold Discovery In Belgium: ఇంటికి సాధారణ మరమ్మతులు చేస్తుండగా కూలీలకు అనుకోకుండా కోట్ల రూపాయల విలువైన బంగారు నిధి లభించింది. బెల్జియంలో వెలుగు చూసిన ఈ అరుదైన ఘటన ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
గోడ వెనుక దాగిన నిధి.. అసలేం జరిగింది?
బెల్జియంలోని తూర్పు ఫ్లాండర్స్ ప్రాంతంలో ఓ పాత ఇంట్లో మురుగునీటి పైపులు మార్చే పనులు చేపట్టారు. ఈ పనుల్లో భాగంగా కార్మికులు ఇంటి పునాది వద్ద గోడకు డ్రిల్లింగ్ చేస్తుండగా.. లోపలి నుంచి పసుపు రంగు వస్తువులు బయటపడ్డాయి. మొదట అయోమయానికి గురైన కూలీలు మరింత లోతుగా తవ్వగా, గుట్టలు గుట్టలుగా బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు, గోల్డ్ బిస్కెట్లు దర్శనమిచ్చాయి.
రూ. 100 కోట్ల విలువైన బంగారం!
ఈ పనులలో వేసవి సెలవుల్లో పనిచేయడానికి వచ్చిన 18 ఏళ్ల కోబీ అనే యువకుడు కూడా ఉన్నాడు. మొదట అతను ఆ నాణేలను సాధారణ 1 యూరో నాణేలుగా భావించాడు. కానీ కొద్దిసేపటికి అక్కడ బంగారు కడ్డీలు కనిపించడంతో అది కోట్ల విలువైన నిధి అని అందరూ గ్రహించారు. కార్మికులు కనుగొన్న ఈ నిధి మొత్తం విలువ సుమారు 9 మిలియన్ యూరోలు, అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.100 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా వేశారు. ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణ అందరినీ విస్మయానికి గురిచేసింది.
బంగారం యజమాని ఎవరు? చట్టం ఏం చెబుతోంది?
బంగారం లభించిన ఆ భవనం స్థానికంగా సేవలందిస్తున్న 'CAW ఊస్ట్ - వ్లాండరెన్' సంస్థకు చెందినదిగా తేలింది. ఈ అరుదైన ఘటనపై ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ గీర్ట్ హిల్లెర్ట్ సైతం తీవ్ర ఆశ్చర్య వ్యక్తం చేశారు.
బెల్జియం చట్టాల ప్రకారం.. ఈ నిధిని క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి చట్టబద్ధమైన యజమానికి ఐదు సంవత్సరాల (1,823 రోజులు) గడువు ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ సమయానికి ఎవరూ ముందుకు రాకపోతే, పౌర చట్టం ప్రకారం ఆ నిధిని కనుగొన్న కార్మికులకు, ఆస్తి యజమానికి మధ్య చట్టబద్ధంగా పంచడం జరుగుతుంది.
పోలీసుల హెచ్చరికలు
ఈ అద్భుత నిధి గురించిన వార్త సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ కావడంతో, ఆ ప్రదేశాన్ని చూడటానికి, వెతకడానికి ప్రజలు భారీగా ఎగబడ్డారు. దీంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఆ ఇంటిని పూర్తిగా సోదా చేసి, దొరికిన బంగారాన్ని అత్యంత సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. నిధి కోసం ఎవరూ ఆ ప్రాంతానికి రావద్దని పోలీసులు స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అనుకోని అదృష్టం ఆ కూలీల జీవితంలో ఊహించని మలుపు తిప్పింది.
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