  • Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం..బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకి పెద్దషాక్!

Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం..బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకి పెద్దషాక్!

Gold Rate Donald Trump Tariffs: అక్టోబర్ 11 నాటికి బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.1.25 లక్షలకు చేరుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ, రాజకీయ అంశాల కారణంగా బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఈలోగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వల్ల ఒక షాకింగ్ విషయం బయటకు వచ్చింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:55 PM IST

Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం..బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకి పెద్దషాక్!

Donald Trump Tariffs: ఇటీవల కాలంలో సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. గత 10 రోజుల్లో బంగారం ధర 8 రెట్లు పెరిగింది. అక్టోబర్ 11 నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1.25 లక్షలకు చేరుకుంది. ఆర్థిక అనిశ్చితి, భౌగోళిక రాజకీయ, రాజకీయ కారణాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారానికి డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అయితే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కారణంగా బంగారం ధరలు మళ్లీ రెక్కలు పెరిగాయి.

అవును.. ట్రంప్ ప్రకటనతో బంగారం ధరలు పెరిగాయి. ట్రంప్ రెండు వారాల్లో దక్షిణ కొరియాలో చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్‌పింగ్‌తో జరగాల్సిన సమావేశాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు. ట్రూత్ సోషల్ పోస్ట్ ప్రకారం.. చైనా దిగుమతులపై సుంకాలను భారీగా పెంచే విషయాన్ని అమెరికా పరిశీలిస్తోంది.

ఈ వార్తల తర్వాత.. బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు రూ. 1,50,000 మార్కును దాటి, గరిష్టంగా రూ. 1,60,000 వరకు చేరే అవకాశం ఉందట. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 1:40 గంటలకు స్పాట్ గోల్డ్ 0.4% పెరిగి ఔన్సుకు $3,989.49కి చేరుకుంది. దీనితో బంగారం వారపు లాభం 2.7%కి చేరుకుంది. డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.7% పెరిగి $4,000.40 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.

వెండి ధర పెరుగుతోంది: సరఫరా కొరత కారణంగా బంగారం డిమాండ్ పెరుగుతుందనే ఆందోళనల నేపథ్యంలో వెండి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. వెండి ధరలు కిలో రూ. 1,08,000కి గరిష్టంగా చేరగా.. మరుసటి రోజు 2.1 శాతానికి పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు వెండి 73% కంటే ఎక్కువ పెరగడం గమనార్హం. మరోవైపు, వెండి రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందట.  

ధరల పెరుగుదలకు కారణం: ఫ్రెంచ్ ప్రభుత్వ పతనంతో సహా అమెరికాలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితిని మార్కెట్లు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాయి. అదనంగా అక్టోబర్, డిసెంబర్‌లలో US ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గిస్తుందని పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారు. సెంట్రల్ బ్యాంక్ బంగారం కొనుగోళ్లు, ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ల ప్రవాహం, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు బంగారం పెరుగుదలకు దారితీశాయి. రాబోయే రెండేళ్లలో బంగారం ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అక్టోబర్ 11 బంగారం ధర: అక్టోబర్ 11 శనివారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరలు పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.55 పెరిగి రూ.12,426 వద్ద ట్రేడవుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.50 పెరిగి రూ.11,390 వద్ద ట్రేడవుతోంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర గ్రాముకు రూ.41 పెరిగి రూ.9,319 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

