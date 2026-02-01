English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Gold Silver Rates: ఇరాన్ -అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులతో బంగారం ధరల్లో హెచ్చు తగ్గులు.. పసిడి పై ఇన్వెస్ట్ కరెక్టేనా..!

Gold Silver Rates: పసిడి ధర ఇపుడు కాస్త తగ్గినట్టు కనిపించినా.. ఎపుడూ అది సామాన్యులకు అందనంత దూరంలోకి వెళ్లింది. వెండి ధర అమాంతంగా దూసుకుపోతోంది. బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుదలలో పోటీ పడుతున్నాయి.ప్రపంచదేశాల్లో చోటుచేసుకున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు...  ధరలపెరుగుదలకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి. ఇది తాత్కాలికమా.. లేక ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయా.. ఇన్వెస్టర్స్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాల్ ఏంటి..? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 06:45 AM IST

Gold Silver Rates Impact on America Iran Situation:అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికి ఇప్పుడే యుద్ధం ఉండబోదని వాషింగ్టన్ ప్రకటించినా...  పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.  యుద్ధవాతావరణ పరిస్థితులున్నప్పటికీ.. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులకు  పెరిగిన డిమాండుతో వెండి ధరలు పెరిగిపోతుండగా.. ఇరాన్ -అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులతో పెరిగిన బంగారం ధరలు ఇన్వెన్టర్లకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నాయి.మార్కెట్లో వంద గ్రాముల అపరంజి బంగారం ధర  16లక్షల 29వేల రూపాయలతో అమ్ముడవుతోంది. వెండి కిలో వెండి ధర మూడు లక్షల రూపాయలను దాటేసింది. దీనికి తోడుగా రాగిధరలు కూడా అమాంతంగా పెరిగాయి. పెరిగిన పారిశ్రమిక ఉత్పత్తుల్లో వెండి, రాగి విరివిగా వినియోగిస్తుండటంతో వెండి, రాగికి  అనూహ్యంగా డిమాండ్ పెరిగిపోయింది.

క్రిటికల్ మినరల్స్‌పై యూఎస్ దిగుమతి టారిఫ్‌లు పడవచ్చన్న భయాలు కమోడిటీ మార్కెట్ మొత్తాన్ని కదిలించాయి. వెండి, కాపర్ లాంటి లోహాలను ముందుగానే యూఎస్‌కు పంపేందుకు ట్రేడర్లు పోటీ పడ్డారు. దీనివల్ల మెటల్స్ ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఇండస్ట్రియల్ ఉపయోగం పెరగడంతో వెండి ధరలకు ఊపొచ్చింది.. రాగి, ప్లాటినమ్, పల్లాడియమ్ ధరలు పెరిగాయి.ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, 5G వంటి భవిష్యత్ అవసరాల వల్ల రాగికి డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. అమెరికా టారిఫ్ భయాలు, గనుల్లో సమ్మెలు ధరలను ఆకాశానికి అంటించాయి. బంగారం, వెండి కంటే రాగి సైలెంట్‌గా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. అయితే, సామాన్యులు నేరుగా రాగిలో పెట్టుబడి పెట్టడం కష్టమని, స్టాక్ మార్కెట్ లేదా అనుభవజ్ఞులైన ఇన్వెస్టర్లు మాత్రమే దీని జోలికి వెళ్లాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

బంగారం డాలర్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతోంది. బ్లూమ్‌బర్గ్ డాలర్ స్పాట్ ఇండెక్స్ తగ్గిన సమయంలో బంగారం ధరలు ఎగిశాయి. దూకుడు టారిఫ్ విధానాలు, రాజకీయ జోక్య భయాలు, పెరుగుతున్న అప్పులు పెట్టుబడిదారులను కరెన్సీలు, ప్రభుత్వ బాండ్ల నుంచి దూరంగా ఉంచుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి హార్డ్ అసెట్స్ వైపు ఇన్వెస్టర్లను మళ్లిస్తోంది.ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు దాదాపు ఒకేలా ఉన్నాయి.  రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ట్రేడ్ టెన్షన్, మానిటరీ పాలసీ అనిశ్చితి కలిసి బంగారం, వెండికి బలమైన మద్దతు ఇస్తున్నాయి. ప్రపంచ స్థాయిలో అనిశ్చితి పెరిగినప్పుడల్లా ఇన్వెస్టర్లు విలువైన లోహాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తే బంగారం, వెండి ఇంకా కొంతకాలం ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిలోనే ఉండే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తరచూ టారిఫ్ లపై హెచ్చరికలు ప్రపంచదేశాలను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ గ్రీన్‌లాండ్ కొనుగోలు అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకురావడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన పెరిగింది. యూరోపియన్ దేశాలు కూడా అమెరికా ఉత్పత్తులపై టారిఫ్ విధిస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చాయి. ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, యూకే సహా ఎనిమిది యూరోపియన్ దేశాలపై టారిఫ్‌లు విధిస్తామన్న ట్రంప్ ఆదేశాలు.. వచ్చేనెలలో అమలు చేయబోతున్నారు. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10 శాతం టారిఫ్‌లు ప్రారంభమై జూన్ నాటికి 25 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీనికి ప్రతిగా యూరోపియన్ దేశాలు 93 బిలియన్ యూరోల విలువైన యూఎస్ వస్తువులపై టారిఫ్‌లు విధించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ తన కఠినమైన యాంటీ-కోర్షన్ టూల్ ఉపయోగించే అవకాశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తోంది. ఈ పరిణామాలు బంగారం, వెండి డిమాండ్‌ను బాగా పెంచాయి.

యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాయి. దీంతో బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం నేల చూపులు చూస్తున్నాయి. రాబోయే ఫెడ్ పాలసీ మీటింగ్ నేపథ్యంలో ట్రేడర్లు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.తక్కువ వడ్డీ రేట్లు ఉన్నప్పుడు బంగారం, వెండిని పట్టుకోవడం ఇన్వెస్టర్లకు లాభదాయకంగా మారుతుంది.ఈ ధరల కదలిక బుల్లిష్ సెంటిమెంట్‌ను మరింత పెంచింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్‌కు 4,660 డాలర్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతూ 4,698 డాలర్ల గరిష్టాన్ని తాకింది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర 94 డాలర్లకు పైగా కొత్త రికార్డు నమోదు చేసింది. భారత్‌లో ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం 10 గ్రాములకు 1,62,900 రూపాయల రికార్డు స్థాయిలో ప్రారంభమైంది. కిలో వెండి ధర మూడు లక్షల 50వేలతో  ఆల్ టైమ్ రికార్డు ధరతో అమ్ముడవుతోంది. కిలో రాగి  1316 రూపాయలతో ట్రేడవుతోంది.

అమెరికా రాబోయే రోజుల్లో రాగి దిగుమతులపై 15 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు పన్నులు వేయబోతుందనే ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో రాగిని ఇప్పుడే ఎగబడి కొని నిల్వచేసుకుంటున్నారు. రాగి రేటు భవిష్యత్తులో పెరుగుతుందేమో అనే భయంతో అక్కడి కంపెనీలు ఇదే ఇప్పుడు రేటు పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది.

ప్రపంచంలో రాగి ఎక్కువగా దొరికే చిలీ  లాంటి దేశాల్లోని గనుల్లో కార్మికుల సమ్మెలు నడుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 'మాంటోవెర్డే' గనిలో సమ్మె వల్ల రాగి సరఫరా తగ్గిపోయింది. డిమాండ్ఎక్కువగా ఉంది. సరఫరా తగ్గడంతో రాగి రేటు ఆకాశన్నంటింది. ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, 5G నెట్‌వర్క్‌లు, డేటా సెంటర్లు.. వీటన్నింటికీ రాగి ప్రాణం లాంటిది. ఈ టెక్నాలజీలు పెరుగుతున్న కొద్దీ రాగికి డిమాండ్ కూడా పెరుగుతూనే ఉంటుంది.

వెండి పథకాల్లోకి ఇటీవల కాలంలో పెద్దఎత్తున పెట్టుబడుల ప్రవాహం పెరగడం, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడరల్‌ రిజర్వ్‌ వడ్డీ రేట్లు తగ్గిస్తుందన్న అంచనాలు, బలహీనంగా కదలాడుతోన్న అమెరికా డాలర్.. ఇవన్నీ వెండి గిరాకీకి అనుకూలంగా మారాయి. రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం, అమెరికా అధ్యక్షుడిగా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టాక ట్రంప్‌ అనుసరిస్తున్న విధానాలు, వివిధ దేశాల ఉత్పత్తులపై సుంకాల వడ్డింపు ఫలితంగా అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి - వృద్ధి మందగించటం తదితర కారణాల వల్ల సురక్షితమని భావించి బంగారం, వెండి కొనుగోలుకు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గుచూపుతున్నారు. వెండికి ఆభరణాల రంగాన్ని మించి, పారిశ్రామిక గిరాకీ పెరిగింది. సెమీకండక్టర్, సౌర విద్యుత్తు, విద్యుత్తు వాహన విభాగాల నుంచి వెండికి గిరాకీ పెరుగుతోంది.  ప్రపంచదేశాల్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు సద్దుమణిగినా.. బంగారం, వెండి, రాగి ధరలు దూకుడుగానే ఉంటాయనే అభిప్రాయం ట్రేడర్లలో వ్యక్తమవుతోంది. బంగారం, వెండి, రాగిపై పెట్టుబడులు కలిసొస్తాయని ఇన్వెస్టర్లు ముందడగువేస్తున్నారు.

(జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)

