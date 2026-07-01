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ఇరాక్ MP ఇంట్లో బంగారు లోదుస్తులు సీజ్.. వీటి ధర ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంకే!

Iraqi MP Gold Underwear Seized: ఇరాక్ సిట్టింగ్ ఎంపీ హింద్ అల్-అబ్బాసి ఇంట్లో ప్రభుత్వ ఫెడరల్ ఇంటెగ్రిటీ కమిషన్‌ ప్రత్యేకమైన దాడులు నిర్వహించింది. ఇందులో భాగంగా బంగారు లోదుస్తులను అధికారులు సీజ్‌ చేశారు. అంతేకాకుండా కోట్ల విలువైన అక్రమ ప్రభుత్వ డబ్బును పట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 01, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:59 PM IST
ఇరాక్ MP ఇంట్లో బంగారు లోదుస్తులు సీజ్.. వీటి ధర ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంకే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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