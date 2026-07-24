Graphite Spyware Telugu Latest News: సైబర్ నేరగాళ్లు మన ఫోన్ను హ్యాక్ చేయాలంటే.. ఏదో ఒక లింక్ను క్లిక్ చేయడమో.. లేదా ఒక తెలియని ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేయడం వల్ల జరిగి ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉంటాము.. కానీ, ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండానే మీ స్మార్ట్ఫోన్ ఇతరుల అధీనంలోకి వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం వచ్చేసింది.. ఇజ్రాయెల్కు చెందిన ప్రముఖ సైబర్ ఇంటిలిజెన్స్ సంస్థ పరాగన్ సొల్యూషన్స్ (Paragon Solutions) తయారు చేసిన గ్రాఫైట్ (Graphite) అనే అత్యంత శక్తివంతమైన స్పైవేర్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఏంటి ఈ జీరో-క్లిక్ ఎటాక్?
సాధారణంగా వచ్చే సైబర్ దాడులకు భిన్నంగా.. గ్రాఫైట్ స్పైవేర్ జీరో-క్లిక్ (Zero-Click) సాంకేతికతతో పనిచేస్తుందని సమాచారం. అంటే స్మార్ట్ఫోన్స్ను వినియోగించేవారు ఏ రకమైన నోటిఫికేషన్పై క్లిక్ చేయకపోయినా.. ఎలాంటి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేయకపోయినా ఈ స్పైవేర్ సైలెంట్గా ఫోన్లోకి ప్రవేశిస్తుందట.. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లోని లొసుగులను (Vulnerabilities) ఆసరాగా చేసుకుని.. వినియోగదారుడికి కనీసం అనుమానం కూడా రాకుండా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి ఇది ఫోన్లోకి ప్రవేశించిందంటే.. ఇక ఆ ఫోన్ మీ నియంత్రణలో లేనట్లే..
హ్యాకర్ల చేతుల్లోకి డేటా ..
గ్రాఫైట్ స్పైవేర్ ఒకసారి డివైజ్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఫోన్లోని దాదాపు ప్రతి విభాగాన్నీ యాక్సెస్ చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపిన్నట్లు సమాచారం.. ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉన్న యాప్ల మెసేజ్లను కూడా ఇది ఎంతో సులభంగా సేకరించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. గ్యాలరీలో ఉన్న వ్యక్తిగత డేటాను కూడా ఎంతో సులభంగా సేకరిస్తుంది.. మీ ఫోన్ నెట్వర్క్, మీరు మాట్లాడే వ్యక్తుల వివరాలను నిఘా వర్గాలకు చేరవేస్తుందని కంపెనీ తెలిపిన్నట్లు సమాచారం.. మీరు ఎక్కడున్నారో నిమిషాల వ్యవధిలో జీపీఎస్ ద్వారా ట్రాక్ చేస్తుంది.
ఎవరిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు?
తాజా సమాచారం ప్రకారం.. ఈ స్పైవేర్ను ప్రధానంగా రాజకీయ నాయకులతో పాటు మానవ హక్కుల కార్యకర్తలు, విలేకరులు, ఉన్నతాధికారులు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు కూడా విపరీతంగా వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వాలు లేదా నిఘా సంస్థలు తమ ప్రత్యర్థులపై లేదా అనుమానితులపై నిఘా పెట్టేందుకు ఇటువంటి సాధనాలను ఉపయోగిస్తున్నాయని డిజిటల్ హక్కుల సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నాయి..
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