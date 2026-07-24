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లింక్ క్లిక్ చేయక్కర్లేదు.. జీరో-క్లిక్‌తో ఫోన్లు హ్యాక్ చేస్తున్న ఇజ్రాయెల్‌!

Graphite Spyware Latest News:  ఇక నుంచి మీరు లిక్‌ నొక్కకుండానే మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ హ్యాక్ అవుతుందంటే నమ్ముతారా? అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. ఇజ్రాయెల్‌కు  సంబంధించి కంపెనీ తయారు చేసిన  గ్రాఫైట్ (Graphite) అనే స్పైవేర్ ఫోన్‌ను సులభంగా హ్యాక్‌ చేస్తుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:16 PM IST
లింక్ క్లిక్ చేయక్కర్లేదు.. జీరో-క్లిక్‌తో ఫోన్లు హ్యాక్ చేస్తున్న ఇజ్రాయెల్‌!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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