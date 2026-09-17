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ముక్కచెక్కలైన గ్రేట్ బ్రిటన్.. నాలుగు దేశాలుగా ఒకప్పటి రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం..

Great Britain Become 4 Nations: సుధీర్ఘకాలపు ఎదురు చూపులు.. రాజకీయ పరిణామాలు... వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు...యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లో చీలిక దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. 1947లో భారతదేశాన్ని విభజించిన పాపం వారిని వెంటాడింది. మన దేశ  విభజనకు కారణమైన బ్రిటన్, ప్రస్తుతం తన సొంత దేశంలోనే ముక్కలయ్యే పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటోంది. అంతర్గత సంక్షోభానికి దారితీసిన పరిస్థితులు... చారిత్రక ఘర్షణలు, భౌగోళికాంశాలు, రాజకీయ అధికార వికేంద్రీకరణ యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లో ప్రకంపనలు సృష్టించాయి. నాలుగు దేశాల కలయికతో ఏర్పడిన కూటమిలో విభజన సంకేతాలు చోటుచేసుకున్నాయి. యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లో విభజన ప్రస్తావన ఎందుకొచ్చింది. అక్కడ రాజకీయ పరిణామాలు ఏమంటున్నాయి? యూకే విడిపోతే ఏమౌతోందనే అంశాలపై స్పెషల్ ఫోకస్...

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 17, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:55 AM IST
ముక్కచెక్కలైన గ్రేట్ బ్రిటన్.. నాలుగు దేశాలుగా ఒకప్పటి రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం..
Image Credit: UK Become 4 Nations (file Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ముక్కచెక్కలైన గ్రేట్ బ్రిటన్.. నాలుగు దేశాలుగా ఒకప్పటి రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం..
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