/ముక్కచెక్కలైన గ్రేట్ బ్రిటన్.. నాలుగు దేశాలుగా ఒకప్పటి రవి అస్తమించని సామ్రాజ్యం..

United Kingdom: యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ ప్రపంచంలో ఇపుడు హాట్ టాపిక్ నడుస్తోంది. ఇటీవల స్కాట్లాండ్, వేల్స్, ఉత్తర ఐర్లాండ్ దేశాల అగ్రనేతలు భేటీ అయి సంయుక్తంగా స్వయం నిర్ణయాధికార డిమాండ్లను లేవనెత్తడం యూకే (యునైటెడ్ కింగ్డమ్)భవిష్యత్తును మరింత సందిగ్ధంలోకి నెట్టింది. ఐర్లాండ్ పునరేకీకరణను బలంగా కాంక్షించే సిన్ ఫెయిన్ పార్టీ ఇక్కడ అధికారంలో ఉంది. ఫస్ట్ మినిస్టర్ మైఖేల్ ఓ'నీల్ విలీన ప్రక్రియ కోసం ఒత్తిడి తెస్తున్నారు.
స్కాట్లాండ్, ఉత్తర ఐర్లాండ్ కీలక భూమిక..
యునైటెడ్ కింగ్డమ్ విభజన దిశగా సాగుతున్న పరిణామాలలో స్కాట్లాండ్, ఉత్తర ఐర్లాండ్ అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. 2026 సెప్టెంబరులో స్కాట్లాండ్, ఉత్తర ఐర్లాండ్, వేల్స్ దేశాల ప్రాంతీయ ప్రధాన మంత్రులు కార్డిఫ్ నగరంలో భేటీ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. ఇదే సమావేశంలో యూకే నుండి విడిపోయేందుకు, స్వయం నిర్ణయాధికార హక్కు కోసం ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందం పై సంతకాలు చేయడం రాజకీయ ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది.
ఉత్తర ఐర్లాండ్ విలీన అంశంపై ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సానుకూల వ్యాఖ్యలు చేయడం అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఐరిష్ ప్రధాన మంత్రి మైఖేల్ మార్టిన్ ఈ బోర్డర్ పోల్ ఎప్పుడు నిర్వహించాలనే నిబంధనలపై స్పష్టత కావాలని బ్రిటన్ను కోరారు. బ్రిటన్ ప్రధాని ఆండీ బర్న్హామ్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి బోర్డర్ పోల్ నిర్వహించే ఆలోచన లేదని స్పష్టంచేశారు.
ఐర్లాండ్ పునరేకీకరణ..
ఐర్లాండ్ పునరేకీకరణ ఆకాంక్షఉత్తర ఐర్లాండ్ సమస్య స్కాట్లాండ్ కంటే భిన్నమైనది. ఇది యూకే నుండి విడిపోయి ప్రత్యేక దేశంగా మారడం కంటే, పక్కనే ఉన్న రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ దేశంతో కలిసిపోవాలని కోరుకుంటోంది. 1998లో జరిగిన చారిత్రాత్మక శాంతి ఒప్పందం ప్రకారం, ఉత్తర ఐర్లాండ్ ప్రజలు యూకే నుండి విడిపోవాలని అనుకుంటున్నట్లు స్పష్టమైన సంకేతాలు కనిపిస్తే.. అక్కడ బోర్డర్ పోల్తో సరిహద్దు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించే చట్టపరమైన హక్కు ఉంది.
చారిత్రక ఘర్షణలు, భౌగోళిక అంశాలు, రాజకీయ వికేంద్రీకరణ యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ ను ముప్పుతిప్పలు పెట్టిస్తోంది. వందేళ్ల క్రితం యునైటెడ్ కింగ్డమ్ చరిత్రలో మొదటి పెద్ద విభజన ఐర్లాండ్ రూపంలో జరిగింది. బ్రిటీష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఐరిష్ జాతీయవాదులు తిరుగుబాటు చేశారు. 1920లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ యాక్ట్ ద్వారా ఐర్లాండ్ దీవి రెండుగా విడిపోయింది. దీనివల్ల కాథలిక్ మెజారిటీ ఉన్న దక్షిణ భాగం స్వతంత్ర దేశంగా మారింది. దీన్నే ఇపుడు ఐరిష్ ఫ్రీ స్టేట్ - రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ వ్యవహిస్తోంది. ప్రొటెస్టంట్ మెజారిటీ ఉన్న ఉత్తర ఐర్లాండ్ మాత్రం యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లోనే ఉండిపోయింది.
కాలక్రమంలో కొత్త చట్టాలు ప్రాంతీయ ఆకాంక్షను రగిల్చాయి. బ్రెక్సిట్ ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో ఇంగ్లాండ్, వేల్స్ ప్రజలు ఈయూ నుండి బయటకు రావాలని ఓటేయగా.. స్కాట్లాండ్ , ఉత్తర ఐర్లాండ్ ప్రజలు ఈయూలోనే కొనసాగాలని భారీగా ఓటు వేశారు. తమ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఇంగ్లాండ్ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల తాము నష్టపోయామని స్కాట్లాండ్, ఉత్తర ఐర్లాండ్ భావించాయి. యూరోపియన్ సింగిల్ మార్కెట్ ప్రయోజనాలను తిరిగి పొందాలంటే యూకే నుండి విడిపోవడమే మార్గమని అక్కడి నేతలు వాదిస్తున్నారు.
యురైటెడ్ కింగ్డమ్లో విభజన ప్రస్తావన..
యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లో స్కాట్లాండ్, ఉత్తర ఐర్లండ్ భిన్నాభిప్రాయాలతో విభజన ప్రస్తావన వెలుగులోకి వస్తోంది. 2014 స్కాటిష్ స్వతంత్ర ప్రజాభిప్రాయం చేపట్టింది. స్కాట్లాండ్ ప్రజలు మాత్రం ఉమ్మడి నిర్ణయంతో కొత్త అడుగులు వేయాలని భావించారు. దీంతో 55శాతం మంది కలిసి యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లోనే ఉంటామని ఓటేశారు. అయితే బ్రెగ్జిట్ నిర్ణయం తర్వాత స్కాట్లాండ్ ప్రజల అభిప్రాయాల్లో మార్పొచ్చింది.
ఉత్తర ఐర్లాండ్ మాత్రం గుడ్ ఫ్రైడే ఒప్పందం ప్రకారం ఐర్లండ్ పునరేకీకరణ కోసం సరిహద్ధు పోలింగ్ నిర్వహించి చట్టపరమైన అవకాశాలను పరిశీలించాలని కోరుతున్నారు. బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన డెవల్యూషన్ చట్టాలు అక్కడి ప్రజల్లో ప్రాంతీయ భావాన్ని పెంచాయి. 2016లో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూరోపియన్ యూనియన్ నుండి వైదొలగాలని తీసుకున్న నిర్ణయం కూటమిలో తీవ్రమైన చీలికలను తెచ్చింది.
యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ లోంచి వైదొలగాలనే భావన స్కాట్లాండులో వ్యక్తమవుతోంది. యూకే నుండి విడిపోయేందుకు ,స్వయం నిర్ణయాధికార హక్కు కోసం ప్రయత్నించారు. స్కాట్లాండ్లో అధికారంలో ఉన్న స్కాటిష్ నేషనల్ పార్టీ దాని ఫస్ట్ మినిస్టర్ జాన్ స్వినీ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన సర్వేల ప్రకారం స్కాట్లాండ్లో దాదాపు 47శాతం మంది స్వాతంత్య్రానికి మద్దతు ఇచ్చారు.
స్కాట్లాండ్ నిర్ణయానికి చట్టపరమైన చిక్కులు..
ఇక్కడ స్కాట్లాండ్ నిర్ణయాలకు చట్టపరమైన చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. బ్రిటీష్ రాజ్యాంగం ప్రకారం, లండన్లోని బ్రిటీష్ పార్లమెంట్ అనుమతి లేదా సెక్షన్ 30 ఉత్తర్వులు లేకుండా స్కాట్లాండ్ సొంతంగా చట్టబద్ధమైన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించలేదనే విమర్శలున్నాయి.
స్కాట్లాండ్ నిర్ణయంపై బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం భిన్న వైఖరిని అవలంభిస్తోంది. బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి ఆండీ బర్న్హామ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం స్కాట్లాండ్లో రెండోసారి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరపడాన్ని తిరస్కరిస్తోంది. దేశంలో ఉన్న జీవన వ్యయ సంక్షోభం, ఆర్థిక వృద్ధిపైనే తమ దృష్టి ఉందని, విభజన అంశాలు పరిధిలో లేవని స్పష్టం చేసింది.
యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ నుంచి విడిపోవాలనుకుంటున్న స్కాట్లాండ్ పూర్తిస్థాయిలో స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించాలని ప్రధాన లక్ష్యంతో ఉంది. ఉత్తర ఐర్లాండ్ మాత్రం రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ తో విలీనం కావాలని తాపత్రయపడుతోంది.
స్కాట్లాండ్ నిర్ణయానికి రాజకీయ పరంగా చిక్కులు ఎదురవుతున్నాయి. ఉత్తర ఐర్లాండ్ మాత్రం గుడ్ ఫ్రైడే ఒప్పందం ప్రకారం సరిహద్ధులో ఉన్న ప్రజల అభిప్రాయం తీసుకోవాలని హక్కును పరిశీలిస్తోంది. స్కాట్లాండులో స్కాటిష్ నేషనల్ పార్టీ, ఉత్తర ఐర్లాండులో సిన్ ఫెయిన్ పార్టీ విలీన ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. స్కాట్లాండ్ విడిపోతే యూరోపియన్ యూనియన్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉత్తర ఐర్లండ్ మాత్రం విలీనంతో స్వయంచాలకంగా యూరోపియన్ యూనియన్ లో విలీనమవుతతుంది.
(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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