Strait of Hormuz: హార్మూజ్ జలసంధిని తెరిపించేందుకు బ్రిటన్‌ నేతృత్వంలో ప్రయత్నాలు..

Strait of Hormuz: ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్ పై ఇజ్రాయిల్, అమెరికా సంయుక్త దాడులతో యుద్ధం మొదలైంది. దాదాపు మొదటి రోజే తమ మెయిన్ టార్గెట్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీని లేపేశారు. ఇక యుద్దం ముగుస్తుందన్న దశలో ఇరాన్ ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు కీలకమైన హార్మూజ్ పై పట్టు సాధించింది. దీంతో ఆ మార్గంలో వెళ్లాల్సిన ఓడలు చిక్కుకుపోవడంతో భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలు గ్యాస్ కోసం అల్లాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హార్మూజ్ జలసంధిని రీ ఓపెన్ చేయించడంతో బ్రిటన్ ఒక అడుగు ముందుకు వేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:53 AM IST

Britain led to efforts to reopen: హర్మూజ్‌ జలసంధిని తెరిపించేందుకు యూరోపియన్ దేశాల తరుపున బ్రిటన్‌ ముందకు వచ్చింది. ఆ దేశం నేతృత్వంలో ఇరాన్ తో సంధి ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి. ఇందుకు మార్గాలను అన్వేషించేందుకు ఓ సమావేశం ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకోసం 40కిపైగా దేశాలను ఆహ్వానించగా..ఆ జాబితాలో భారత్‌ కూడా ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

భారత్‌ తరఫున విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్‌ మిస్రీ ఇందులో వర్చువల్‌గా పాల్గొంటారని తెలిపింది. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్‌ జలసంధిని ఇరాన్‌ మూసివేయడం అనేక దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో దాదాపు 18 శాతం దాకా దీని కుండా ప్రయాణం సాగిస్తున్నాయి. భారత్ హార్మూజ్ కాకుండా వేరే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా చమురు సరఫరాకు ఆటంకం లేకుండా చేస్తోంది. ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే.. మన దేశంలో చమురు కష్టాలను కాస్త తక్కువనే చెప్పాలి. కానీ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరా కోసం ప్రతి చోట ఆటోలు గంటల కొద్దీ క్యూలో నిల్చోవాల్సిన పరిస్థితిలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ ప్రభావంతో ఆటో, కార్ల ఫెయిర్లు కూడా భారీగా పెరిగాయి. మన దేశం కూడా త్వరలో ఈ సంక్షోభం నుంచి పూర్తిగా పడనుంది.  

ఇక ఇరాన్ తో బ్రిటన్ చర్చల్లో అమెరికా పాల్గొనడం లేదు. మరోవైపు, జలసంధిలో నౌకలు నిరాటంకంగా, సురక్షితంగా వెళ్లేలా చూసేందుకు ఇరాన్‌ సహా అనేక దేశాలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని భారత్‌ పేర్కొంది. ఇది సత్ఫలితాలనిస్తోందని విదేశాంగ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. ఈ సమావేశానికి బ్రిటన్ విదేశాంగ మంత్రి కూపర్ అధ్యక్షత వహించనున్నారు. ఇరాన్ వైఖరి ప్రపంచ ఆర్థిక భద్రతను దెబ్బతీస్తోందని కూపర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Strait of HormuzBritainIndiaIranAmerica Huge Loss For War

