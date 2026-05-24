Gunfire Outside White House While Trump In Meeting: అమెరికా అధ్యక్షుడి అధికారిక నివాసం వైట్ హౌస్ వెలుపల శనివారం రాత్రి పెద్ద ఎత్తున కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించాయి. దాదాపు 30 రౌండ్ల వరకు కాల్పులు జరిగాయని సమాచారం. వెంటనే స్పందించిన సీక్రెట్ అధికారులు ఎదురు కాల్పులు జరపడంతో నిందితుడు మరణించాడని ఎఫ్బీఐ డైరెక్టర్ కాష్ పటేల్ వెల్లడించారు. దీంతో వైట్ హౌస్ చుట్టూ భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆర్థిక వార్తా నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి.
పెన్సిల్వేనియా అవెన్యూ దగ్గరలోని 12వ వీధిలో ఈ భారీ శబ్దాలు వినిపించినట్లు సీక్రెట్ సర్వీస్ నిర్ధారించింది. మరోవైపు, ట్రంప్ లోపల సమావేశంలో ఉన్నారు. వైట్ హౌస్లోని ఓవల్ కార్యాలయంలో మధ్య ప్రాశ్చానికి చెందిన ముఖ్య నాయకులతో ఇరాన్ సంక్షోభం గురించి ఫోన్లో చర్చిస్తున్నారు. కాల్పుల గురించి తెలియగానే అత్యవసర సిబ్బందిని రంగంలోకి దించారు. స్నైపర్లను కూడా మోహరించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని రిపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా సిబ్బందికి కూడా కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించగానే వెంటనే ఆశ్రయం కల్పించారు.
I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq
— Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026
అయితే, ఈ దాడికి గల కచ్చితమైన కారణాలను ఇంకా నిర్ధారించలేదు. సీక్రెట్ సర్వీస్, FBI లు కలిసి దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నాయి. దాడి చేసిన వ్యక్తి ఒక్కడే వచ్చాడా లేక ఇది ఏదైనా పెద్ద కుట్రలో భాగమా అనేది విచారణ చేస్తున్నారు. వైట్ హౌస్ పరిసర ప్రాంతాలన్నింటినీ పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అమెరికా రాజధానిలో కూడా భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. వైట్ హౌస్ దగ్గరలోని భద్రతా చెక్ పాయింట్ వద్ద ఏజెంట్లపై దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. గాయపడిన వ్యక్తిని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మరణించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
జర్నలిస్టుల పరుగులు..
వైట్ హౌస్ వద్ద జరిగిన కాల్పులకు సంబంధించి ABC న్యూస్ సీనియర్ వైట్ హౌస్ కరస్పాండెంట్ సెలీనా వాంగ్ ఒక వీడియోను X వేదికగా పంచుకున్నారు. తుపాకీ కాల్పుల శబ్దం వినగానే ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి కిందకు వంగి దాక్కున్నామని ఆమె ఆ వీడియోలో తెలిపారు. వైట్ హౌస్లో రిపోర్టర్లు ఎప్పటిలాగే కవరేజ్ కోసం వెళ్లారని ఆమె సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
వైట్ హౌస్ లోపల ఇరాన్తో జరగబోయే ఒప్పందం గురించి ట్రంప్ సమావేశం జరుగుతున్న సమయంలో తుపాకీ కాల్పుల శబ్దాలు వినిపించాయని ఆమె చెప్పారు. శనివారం సాయంత్రం X వేదికగా ఈ వీడియోను షేర్ చేయగా వేల మంది దీనిని షేర్ చేస్తూ దాదాపు మూడు మిలియన్ల మంది వీక్షించారు.
అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ ధ్రువీకరణ...
వైట్ హౌస్ కాల్పుల గురించి శనివారం రాత్రి కొంచెం ఆలస్యంగా US సీక్రెట్ సర్వీస్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. తూర్పు కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయంలో చెక్ పాయింట్ వద్దకు వచ్చిన ఒక వ్యక్తి తన బ్యాగ్ నుండి ఆయుధాన్ని తీసి అక్కడ కాపలా కాస్తున్న అధికారులపై ఒక్కసారిగా కాల్పులు జరపడం మొదలుపెట్టాడు. వెంటనే సీక్రెట్ సర్వీస్ పోలీసులు ఎదురు కాల్పులు జరపగా నిందితుడు గాయపడ్డాడు. అతన్ని దగ్గరలోని ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మరణించాడని వైద్యులు నిర్ధారించారు. కాల్పులు జరుగుతున్న సమయంలో అక్కడే ఉన్న మరో వ్యక్తికి కూడా బుల్లెట్ గాయాలయ్యాయి.
ట్రంప్ పై వరుస హత్యాయత్నాలు...
ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ పై ఏప్రిల్ 25వ తేదీన వాషింగ్టన్లోని ఒక హోటల్లో జరిగిన కరస్పాండెన్స్ అసోసియేషన్ డిన్నర్లో కూడా హత్యాయత్నం జరిగిన వార్తలు వచ్చాయి.. ఇది జరిగి నెల కూడా గడవకముందే వైట్ హౌస్ వద్ద జరిగిన తాజా కాల్పులు మరోసారి భయాందోళనలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. గత కొంతకాలంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ భద్రత విషయంలో ముప్పు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవలే ఆయన కూతురు ఇవాంకా ట్రంప్ హత్యకు కూడా ప్లాన్ వేశారని, ఆమె ఇంటి బ్లూప్రింట్ ఓ దుండగుడి వద్ద దొరికిన విషయం తెలిసిందే. 2024 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో కూడా థామస్ మాథ్యూ క్రూక్స్ అనే వ్యక్తి సమీపంలోని భవనం పైకప్పు నుండి కాల్పులు జరిపాడు. ఒక బుల్లెట్ ట్రంప్ కుడి చేతికి తగలడంతో రక్తస్రావం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత సీక్రెట్ సర్వీస్ ఆపరేషన్లో నిందితుడు హతమయ్యాడు.
