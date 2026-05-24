  /White House Firing: వైట్‌హౌస్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉండగానే కాల్పుల కలకలం.. 30 రౌండ్లు ఫైరింగ్, అసలేం జరిగిందంటే?

White House Firing: వైట్‌హౌస్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉండగానే కాల్పుల కలకలం.. 30 రౌండ్లు ఫైరింగ్, అసలేం జరిగిందంటే?

Gunfire Outside White House While Trump In Meeting: అమెరికాలోని వైట్ హౌస్ వద్ద జరిగిన కాల్పులు సంచలనంగా మారాయి. అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ లోపల ఉండగానే బయట గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దాదాపు 30 సార్లు కాల్పులు జరిపారని అంతర్జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. అయితే, సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఎదురు కాల్పులు జరపడంతో నిందితుడు మరణించినట్లు సమాచారం, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 24, 2026, 07:08 AM IST|Updated: May 24, 2026, 07:23 AM IST
Image Credit: X

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

