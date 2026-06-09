/H1B Visa: హెచ్1బీ వీసాల విషయంలో ట్రంప్ సర్కార్ కు ఫెడరల్ కోర్టులో మరో ఎదురు దెబ్బ..

HIB Visa Issue : రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఆపుతానంటూ అధికారంలో వచ్చిన ట్రంప్.. ఆ తర్వాత ఇజ్రాయిల్తో కలిసి ఇరాన్ పై దాడికి తెగబడ్డాడు. అమెరికా దాడితో ఇరాన్.. హార్మూజ్ జలసంధిని దిగ్భంధించి ప్రపంచ దేశాలను బిత్తర పాటుకు గురి చేసింది. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో 20 శాతం హార్మూజ్ ద్వారానే జరగుతుంది. దీంతో ప్రపంచ దేశాలు తీవ్ర ఆర్ధిక సంక్షోభానికి గురయ్యాయి. అంతేకాదు ఇరాన్ అమెరికాకు పరోక్ష సాయం చేస్తోన్న సోదర గల్ఫ్ దేశాలపై విరుచుకుపడింది. దీంతో ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడటం మూలానా అన్ని దేశాలు ఆర్ధికంగా ఒడిదుడులకు ఎదుర్కొంటున్నాయి. మరోవైపు ట్రంప్.. తనకు నచ్చని దేశాలపై టారిఫ్ల పేరుతో ఆర్ధిక యుద్దం ప్రకటించారు. దీంతో ఆయా దేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే వస్తువులపై పన్ను రేట్లు పెరిగి అక్కడ ప్రజలకు భారంగా పరిణమించింది. దీంతో అమెరికా కోర్టులు ట్రంప్ సర్కారుకు మొట్టికాయలు వేయడంతో పన్నులు విషయంలో కిందికి దిగివచ్చింది.
తాజాగా అమెరికాలో పనిచేసేందుకు వచ్చే విదేశీ వృత్తి నిపుణుల హెచ్1బీ వీసాలకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన లక్ష డాలర్ల ఫీజును అమెరికా లోని స్థానిక కోర్టు కొట్టేసింది.ఈ నిర్ణయం చట్టానికి వ్యతిరేకం అని బోస్టన్లోని ఫెడరల్ కోర్ట్ ప్రకటించడం ట్రంప్ సర్కారుకు కోలుకోలేని దెబ్బ అని చెబుతున్నారు.హెచ్1బీ వీసాలను అమెరికా ప్రతినిధుల సభ ఆమోదించలేదు కాబట్టి ఇది చట్ట విరుద్దమైన పన్నుగా పరిగణిస్తూ అక్కడ స్థానిక డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ కీలక తీర్పు వెలువరించారు. విదేశాల్లో వృత్తి నిపుణుల కోసం ఉద్దేశించిన హెచ్1బీ వీసాకు సెలెక్ట్ అయిన వారు లక్ష డాలర్ల ఫీజును చెల్లించాలని గత సెప్టెంబర్లో ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ అక్కడ పలు రాష్ట్రాల్లోని అటార్నీ జనరల్స్ బోస్టన్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
ఈ కేసును విచారించిన కోర్టు లక్ష డాలర్ల ఫీజు దుర్మార్గం అంటూ పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ ఆమోదం లేకుండా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ లక్షల డాలర్ల ఫీజును ఏకపక్షంగా నిర్ణయించడం చట్ట విరుద్ధమని ప్రకటిస్తూ కొట్టివేసింది. ఓ రకంగా ఇది అమెరికాలోని ట్రంప్ సర్కారుకు మరో కోలుకోలేని దెబ్బగా అక్కడ రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట.
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