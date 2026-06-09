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H1B Visa: హెచ్1బీ వీసాల విషయంలో ట్రంప్ సర్కార్ కు ఫెడరల్ కోర్టులో మరో ఎదురు దెబ్బ..

Big Shock To Donald Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు వరుస షాకులు తగులుతున్నాయి. రీసెంట్‌గా ఇరాన్ పై సైనిక చర్యలను నిలిపివేయాలంటూ ప్రతినిధుల సభ ఆమోదం తెలిపడం పెద్ద షాకింగ్ పరిణామంగా నిలిచింది. తాజాగా హెచ్‌1బీ వీసాల విషయంలో ట్రంప్ సర్కార్‌కు ఫెడరల్ కోర్టులో పెద్ద ఎదురు దెబ్బ తగిలింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 09, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:16 AM IST
H1B Visa: హెచ్1బీ వీసాల విషయంలో ట్రంప్ సర్కార్ కు ఫెడరల్ కోర్టులో మరో ఎదురు దెబ్బ..
Image Credit: H1B Visa (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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