White House Clarity On H-1B Visa: నిన్నటి నుంచి H-1B వీసా ఫీజు పెంచడంతో గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో వైట్ హౌస్ దీనిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఇది వార్షిక ఫీజు కాదని కేవలం ఒకసారి చెల్లించాల్సి ఉంటుందన్నారు. కేవలం కొత్త వారికి మాత్రమే అని వైట్ హౌస్ సెక్రటరీ, ట్రంప్ సలహాదారు కరోలిన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే వీసాలు ఉండి దేశం వెలుపల ఉంటే తిరిగి ప్రవేశించేందుకు ఏమీ ఛార్జీ చేయట్లేదు అని చెప్పారు. వీసా దారులు ఎప్పటిలాగే దేశం విడిచిన.. తిరిగి వచ్చిన వారిపై కొత్త రూల్స్ ప్రభావం ఉండదన్నారు. కొత్తగా వీసా తీసుకునే వారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుందని చెప్పారు.
H-1B వీసా ఫీజు పెంపు కేవలం కొత్తవారికి మాత్రమే ప్రస్తుత వీసాదారులు, రెన్యువల్ కి వర్తించదని చెప్పారు. H-1B వీసా హోల్డర్లు విదేశాల్లో నివసిస్తున్న వారికి కూడా వర్తించదు అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే అమెరికాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం కూడా అత్యవసర కోసం ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ను భారతీయుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే +1-202-550-9931 నెంబర్ కు భారతీయులు సంప్రదించవచ్చని చెప్పారు
ఇది ఇలా ఉండగా అమెరికా పెద్దన్న H-1B ఫీజు పెంచడంతో భారీ నిరసనలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఇది దురదృష్టకరం.. అర్ధరహితం అని కూడా చాలామంది అంటున్నారు. ఇది ఐటీ పరిశ్రమపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుబోతుందన్నారు. అయితే మరోవైపు అమెరికా నాయకులు మాత్రం ఇది అమెరికాకు నష్టం కాని కెనడా, యూరప్ వంటి దేశాలకు కలిసి వస్తుంది అన్నారు. ఇప్పటికే చాలామంది H-1B వీసా దారులు అమెరికా పౌరులుగా మారిపోయారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల చిన్న పరిశ్రమలు, స్టార్టప్లకు పెద్ద దెబ్బతీస్తుంది. నైపుణ్యం ఉన్న టెక్కీలను వాళ్ళు నియమించుకునే అవకాశం లభించదు అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇప్పటికే సుంకాల ప్రభావంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో సాఫ్ట్వేర్, టేక్ పరిశ్రమపై H-1B వీసా ఎఫెక్ట్ కూడా పడనుందని చెబుతున్నారు.
To be clear:
1.) This is NOT an annual fee. It’s a one-time fee that applies only to the petition.
2.) Those who already hold H-1B visas and are currently outside of the country right now will NOT be charged $100,000 to re-enter.
H-1B visa holders can leave and re-enter the…
— Karoline Leavitt (@PressSec) September 20, 2025
