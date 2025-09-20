H1-B Visa: ట్రంప్ సర్కారు కఠిన నిర్ణయం.. భారతీయులపై భారం, ఇక H-1B వీసాలకు లక్ష డాలర్ల ఫీజు..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Imposes Fees On H1-B: భారతీయులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ మరో బిగ్‌ షాక్‌ ఇచ్చారు. ఉద్యోగాల్లో పోటీ తగ్గించేందుకు యూఎస్ అధ్యక్షుడు మరో కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హెచ్ 1 బి వర్కర్ వీసాలకు ఏడాదికి లక్ష డాలర్లు ఫీజు చెల్లించాల్సిగా ఉత్తర్వుల పై సంతకం చేశారు. ఈ ఫీజు గతంలో 1500 డాలర్లు మాత్రమే ఉండేది. దీంతో భారతీయులకు అమెరికాలో ఉద్యోగం చేయాలనే కోరిక కూడా సన్నగిల్లవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

 Trump Imposes Fees On H1-B: భారత్‌పై అమెరికా భారీ సుంకాల తర్వాత మరోసారి పిడుగు లాంటి వార్త . అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్ 1 బి వర్కర్ వీసాలకు ఏడాదికి లక్ష డాలర్లు ఫీజు చెల్లించాలన్న ఉత్తర్వులపై సంతకం చేసేశారు. ఇది భారతీయులపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతుంది. వారు ఎక్కువగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఇది 1500 డాలర్లు మాత్రమే ఉండేది. భారత్ పై ఇది అదనపు భారమే అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే అత్యధికంగా హెచ్ 1 బి  వీసా 71 శాతం భారత్‌కే గతంలో దక్కాయి. విదేశీయులకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చే బదులు స్థానిక యువతకు నైపుణ్యం పెంచి ఉపాధి కల్పించాలని ట్రంపు పిలుపునిచ్చారు. 

 ఇక హెచ్ 1 బి ల పై ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం ఉద్యోగాలకు కష్టమే అవుతుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ లక్ష డాలర్ల ఫీజు పెంచడంతో భారతీయులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది. అమెరికాలో భారతీయులకు భారీగా ఉద్యోగాలు తగ్గిపోతాయి. అక్కడ MS చదివేందుకు వెళ్లిన వారి సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోతుంది. ఇప్పటికే MS పూర్తి చేసిన వారు లక్ష డాలర్ల విలువైన ప్రొడక్టివిటీ అందించగలిగితేనే కంపెనీలు వారికి స్పాన్సర్ చేస్తాయి. దీనివల్ల ఎవరిని పడితే వారిని నియమించుకునేందుకు కూడా వీలు ఉండదు . అయితే ఈ లక్ష డాలర్లు అనేది అర్హులైన నిపుణులపై భారీగా ఖర్చు చేసే పెద్ద కంపెనీలకు సమస్య కాకపోవచ్చు. కానీ చిన్న చిన్న సంస్థలు, స్టార్టప్లకు మాత్రం భారీ ఒత్తిడి తెచ్చిపెడతాయి 

 అత్యంత దుర్వినియోగం..
 ఇక దీనిపై వైట్ హౌస్ సెక్రటరీ వీల్ షార్ప్‌ మాట్లాడుతూ హెచ్ 1బి నాన్‌ ఇమ్మిగ్రేషన్‌ వీసా ప్రోగ్రాం అయితే అత్యంత దుర్వినియోగమైన వీసా వ్యవస్థల్లో ఒకటి. అధిక నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులను అమెరికాలోకి పనిచేయడానికి అనుమతించడం ఈ వీసా ప్రధాన ఉద్దేశం. దరఖాస్తుదారులకు స్పాన్సర్ చేయడానికి కంపెనీలు లక్ష డాలర్లు చెల్లించాల్సిందే. విదేశాల కంటే స్థానికంగా ఉన్న వారి ఉద్యోగ కల్పనకు ఎంతగానో సహాయపడుతుందని అన్నారు. పెద్ద కంపెనీలు అయినా ఏ కంపెనీలు అయినా ఎవరికైనా శిక్షణ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇటీవలే పట్టభద్రులైన అమెరికన్ విద్యార్థులకు మాత్రమే శిక్షణ ఇవ్వండి. వారికి ఉద్యోగాన్ని కల్పించండి. మన ఉద్యోగాలను తీసుకునే వారిని ఆపండి అని అమెరికా వాణిజ్య కార్యదర్శి హోవర్డ్ టుట్నిక్‌ కూడా అన్నారు.

గత ఏడాది పెద్ద మొత్తంలో హెచ్ 1 బీ వీసాలు గతేడాది అత్యధికంగా పొందింది అమెజాన్ 10000 కంటే ఎక్కువ మంది . ఆ తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా కంపెనీలు 5000 కంటే ఎక్కువ వీసా ఆమోదాలు తెలిపింది. 

 

 71 శాతం భారతీయులకే..
 ప్రధానంగా హెచ్ వన్ 1 వీసా ఉద్యోగాలు కంప్యూటింగ్ లేదా ఐటీ రంగంలో ఉన్నాయి. ఇంజనీర్లు ఉపాధ్యాయులు, ఆరోగ్య సంరక్షకుల వీసాను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ హెచ్ 1 బి వీసా ద్వారా భారతీయులు పెద్ద మొత్తంలో లబ్ధి పొందారు. ఆ తర్వాత స్థానంలో చైనా ఉంది. ఈ ప్రభావంతో పెద్ద టెక్ కంపెనీలైన ఏ కంపెనీలైనా విదేశీ కార్మికులకు శిక్షణ ఇవ్వకపోవచ్చు అలాగైతే వాళ్ళు లక్ష ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి. ఉద్యోగులకు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది కంపెనీకి ఆర్థికంగా కలిసి రాకపోవచ్చు.

Read more:  భారత్ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తి కేంద్రం.. సంచలన ఆరోపణలు చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు..

Read more:  యూకేలోకి వలసలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత.. నిరసనలతో కిక్కిరిసిన లండన్ వీధులు, వీడియో

 

