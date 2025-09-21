H1B visa: H1B వీసా అంటే ఏమిటి? దాని కోసం అమెరికాకు రూ.88 లక్షలు ఎందుకు చెల్లించాలి?

What is H1B Visa: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ H1B వర్క్ వీసా దరఖాస్తులకు $100,000 (సుమారు ₹88 లక్షలు) రుసుమును ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది 2026 నుండి కొత్త దరఖాస్తుదారులకు వర్తిస్తుంది. దీనివల్ల భారతీయ ఐటీ నిపుణులు అమెరికాకు వెళ్లడం కష్టమవుతుంది. అసలు ఈ H1B వీసా అంటే ఏమిటి? ఆ వీసా కోసం అమెరికాకు ఎందుకు డబ్బు చెల్లించాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 19) H1B వర్క్ వీసా దరఖాస్తులపై $100,000 (సుమారు ₹88 లక్షలు) రుసుము విధిస్తూ ఒక ప్రకటనపై సంతకం చేశారు. కొత్త నియమం అమెరికా టెక్నాలజీ రంగానికి పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. ముఖ్యంగా భారత్, చైనా నుండి నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులపై ప్రభావితం చేసింది. వైట్ హౌస్ స్పష్టం చేసినట్లుగా, ఈ రుసుము కొత్త దరఖాస్తుదారులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది (2026 లాటరీతో ప్రారంభమవుతుంది). ప్రస్తుత వీసా హోల్డర్లకు కాదు.
ట్రంప్ ఈ చర్య తన ఎన్నికల వాగ్దానాలకు అనుగుణంగా ఉంది. 'విదేశీయులు అమెరికన్ ఉద్యోగాలను లాక్కుంటున్నారు' అనే అమెరికన్ల వాదనను బలపరుస్తుంది. వైట్ హౌస్ స్టాఫ్ సెక్రటరీ విల్ షార్ఫ్ చెప్పినట్లుగా, H1B ప్రోగ్రామ్ అత్యంత దుర్వినియోగం చేసిన వీసా వ్యవస్థలలో ఒకటి అని ట్రంప్ సర్కార్ ఆరోపిస్తోంది. H1B వీసా చెల్లింపులలో భారతీయుల వాటా 70-73% కావడం వల్ల, ఈ మార్పు ఇన్ఫోసిస్, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS), కాగ్నిజెంట్ వంటి భారతీయ IT కంపెనీలకు పెద్ద దెబ్బ కావచ్చు.
H1B వీసా అంటే ఏమిటి?
H1B వీసా విదేశీ నిపుణులు (బ్యాచిలర్ డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నవారు) USలో 3 సంవత్సరాల వరకు (పునరుద్ధరణతో 6 సంవత్సరాలు) పనిచేయడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా IT, ఇంజనీరింగ్, సైన్స్ రంగాలలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. కంపెనీలు ఈ వీసాను స్పాన్సర్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొత్త రుసుము ప్రక్రియను మరింత ఖరీదైనదిగా మారింది.
ట్రంప్ వలస విధాన విశ్లేషణ:
ట్రంప్ తన ఎన్నికల ప్రచారంలో "అమెరికా ఫస్ట్" అనే నినాదంతో వలసలను కఠినంగా నియంత్రిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఆయన ఇప్పుడు ఈ వాగ్దానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఈ రుసుము అమెజాన్, మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా వంటి టెక్ కంపెనీలపై ఒత్తిడి తెస్తుంది. ఎందుకంటే అవి H1B పై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉన్నాయి. భారతీయ కంపెనీలు ఇప్పుడు తమ H1B ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నాయి. అయితే ఇది భారతదేశ ఐటీ ఎగుమతులకు (సుమారు ₹2.17 లక్షల కోట్ల నష్టం) పెద్ద దెబ్బ కావచ్చునని చెబుతున్నారు.
H1B కార్యక్రమం నైపుణ్యాల కొరతను పరిష్కరిస్తున్నందున ఈ మార్పు అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా సవాళ్లను కలిగిస్తుంది. భారతీయ యువత ఇప్పుడు కెనడా లేదా ఐర్లాండ్ వంటి దేశాల వైపు చూడవచ్చు.
