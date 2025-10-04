Israel-Hamas War: ట్రంప్ వార్నింగ్..దిగొచ్చిన హమాస్.. ఇజ్రాయెల్‌ బందీలను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధం..!!

Israel-Hamas War: ఇజ్రాయెల్, హమాస్ మధ్య నెలలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన 20 సూత్రాల శాంతి ప్రణాళిక కొత్త మలుపు తిప్పింది. మొదట కఠినంగా వ్యతిరేకించిన హమాస్, ఇప్పుడు దాని కొంత భాగాన్ని అంగీకరిస్తూ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా ఇజ్రాయెల్కు చెందిన బందీలను విడిచిపెట్టేందుకు సిద్ధమని, అలాగే అధికారాన్ని వదులుకోవడానికీ సన్నద్ధమని తెలిపింది. అయితే గాజా భవిష్యత్తు, పాలస్తీనియన్ల హక్కులు వంటి కీలక అంశాలపై మరింత చర్చలు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని హమాస్ స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా నిరాయుధీకరణపై మాత్రం ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేదు.
ఈ పరిణామాలకు ముందు ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ లో హమాస్పై తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలలోపు తన ప్రతిపాదనను అంగీకరించకపోతే హమాస్కు నరకం చూపిస్తా అని హెచ్చరించారు. బందీలను విడిచిపెట్టాలని, ఆయుధాలను అప్పగించాలని స్పష్టంగా డిమాండ్ చేశారు. హమాస్కు ఇదే చివరి అవకాశం అని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెద్ద చర్చలకు దారితీశాయి.
హమాస్ అంగీకార ప్రకటన అనంతరం ఇజ్రాయెల్ కూడా తమ వైఖరిని మార్చింది. ప్రధాన మంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రకటన చేస్తూ, అమెరికా శాంతి ప్రణాళికలోని మొదటి దశను అమలు చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు. అమెరికాతో కలిసి యుద్ధానికి ముగింపు పలకడమే తమ లక్ష్యం అని స్పష్టం చేశారు. ఇదే సమయంలో ట్రంప్, గాజా పట్టీపై జరుగుతున్న దాడులను తక్షణమే ఆపాలని ఇజ్రాయెల్కు ఆదేశించారు. ఇజ్రాయెల్ కూడా దానిపై సానుకూలంగా స్పందించింది.
ప్రస్తుతం హమాస్ వద్ద 48 మంది బందీలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అందులో సుమారు 20 మంది మాత్రమే సజీవంగా ఉన్నారని అంచనా వేస్తున్నారు. బందీల సురక్షిత విడుదల కోసం హమాస్ నుంచి వచ్చిన ఈ అంగీకారం అత్యంత ముఖ్యమైన పరిణామంగా భావిస్తున్నారు. ఇక గాజా భవిష్యత్తు, పాలస్తీనియన్ల స్వీయ హక్కులు, నిరాయుధీకరణ వంటి అంశాలు చర్చలలో ముందుకు వస్తే శాంతి ప్రణాళికకు మరింత బలం చేకూరే అవకాశం ఉంది.
ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ఫార్ములాను అమెరికాతో పాటు భారత్, పలు ముస్లిం దేశాలు, అలాగే పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా స్వాగతించాయి. హమాస్ భాగస్వామ్యాన్ని చూపడం, ఇజ్రాయెల్ సానుకూలతను ప్రకటించడం వలన యుద్ధానికి ముగింపు దిశగా అంతర్జాతీయ ఆశలు పెరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ శాంతి ఒప్పందం నిజంగా అమలు దశకు చేరుతుందా? లేక మరోసారి కీలక అంశాల్లో ఇరుపక్షాల విభేదాలు తిరిగి తలెత్తుతాయా? అన్నది రాబోయే రోజులు తేల్చాల్సిన ప్రశ్నగా నిలిచింది.
