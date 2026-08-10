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చైనాను కుదిపేస్తున్న డాల్ఫిన్ టైఫూన్ తుపాను ..1300 విమానాలు రద్దు..

Typhoon Dolphin Toofan: డ్రాగన్ కంట్రీ చైనాను టైఫూన్ డాల్ఫిన్ తుపాను ముంచెత్తుతోంది. దీంతో  ఆ దేశంలోని  జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్ అల్లకల్లోలంగా మారింది. అక్కడి వాతావరణ శాఖ ముందస్తు హెచ్చరికల జారీ చేసింది. దీంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని సుమారు 3 లక్షల మంది పప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని చైనా ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 10, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:04 PM IST
చైనాను కుదిపేస్తున్న డాల్ఫిన్ టైఫూన్ తుపాను ..1300 విమానాలు రద్దు..
Image Credit: Typhoon Toofan (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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