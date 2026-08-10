/చైనాను కుదిపేస్తున్న డాల్ఫిన్ టైఫూన్ తుపాను ..1300 విమానాలు రద్దు..

Toofan Effect On Typhoon: ఈ తుఫాను ధాటికి షాంఘైలోని రెండు విమానాశ్రయాలు 1,300కు పైగా విమానాలను అధికారులు రద్దు చేశారు. 2026లో 13వ తుపాన్ అయిన టైఫూన్ డాల్ఫిన్ జెజియాంగ్, ఫుజియాన్ మధ్య తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు. టైఫూన్కి సంబంధించి ఎమర్జెన్సీ కాల్ను అత్యున్నత స్థాయి అయిన లెవెల్ I కి జెజియాంగ్ పెంచింది. ఈ టైఫూన్ బలమైన ఈదురుగాలులతో ప్రభావితం చేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్న మాట. .
తుపాను తీరం దాటిన తర్వాత నెమ్మదిగా కదిలే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్లో దీర్ఘకాలికంగా భారీ వర్షాలు కురిసి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. మారుతున్న తుపాను పరిస్థితిని నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. తుపాను ప్రభావం కారణంగా, రానున్న కొద్ది రోజుల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో 200 నుంచి 400 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చైనాలోని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
చైనాలో మూతపడ్డ విమానాశ్రయాలు, 1300విమానాలు రద్దు..
జెజియాంగ్లో కొండ చరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. షాంఘైలోని హాంగ్కియావో, పుడాంగ్ విమానాశ్రయాలు కూడా ఆదివారం రావలసిన విమానాల్లో సుమారు 60 శాతాన్ని రద్దు చేసినట్లు షాంఘై ప్రభుత్వ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి.
చైనాలోని జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్ కు రెడ్ అలర్ట్..
భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున తీర ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. శనివారం సాయంత్రం జెజియాంగ్లోని తైజౌ నగరంలో షాంఘై ప్రాంతంలోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అలాగే, ఫెర్రీలు, క్రూయిజ్లతో సహా అన్ని నీటి ఆధారిత కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు.
భారీ వర్షాల కారణంగా వరదల ముప్పు పొంచి ఉందని, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాగా, శనివారం ఉత్తర తైవాన్లో ఈ తుఫాను కారణంగా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఫలితంగా కొన్ని తైవాన్ ఎయిర్లైన్స్ కూడా ఆదివారం చైనాకు వెళ్లే తమ విమానాలను రద్దు చేశాయి. ఇదిలా ఉండగా, గత నెల జులైలో ఆగ్నేయ పసిఫిక్ ప్రాంతంలో తీవ్ర తుపాను సంభవించనున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. ఆ సమయంలో తూర్పు చైనా ప్రాంతంలోని ఝెజియాంగ్ రాష్ట్రంలో దాదాపు 17 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. తుపాను కారణంగా దేశంలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయంటూ చైనా జాతీయ వాతావరణ కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది.
3 లక్షల మంది సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు..
అయితే అప్పుడు వచ్చిన ఆ తుపాను పేరు 'టైఫూన్ బావి'గా నామకరణం చేశారు. దీని కారణంగా జపాన్లోని దక్షిణ ప్రాంత దీవుల్లో, తైవాన్లో హోరుగాలులు, భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఫిలిప్పీన్స్లో వర్షాలు మరింత తీవ్రంగా మారాయి. అంతేకాదు, దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్లో కనీసం 17 మంది మరణించారు. దేశ రాజధాని బీజింగ్తో సహా అనేక ప్రధాన నగరాల్లో అత్యవసర సహాయ పునరావాస కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. కాగా, చైనాలో ఈ ఏడాది మొత్తం 9కి పైగా టైఫూన్లు సంభవించాయని అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.
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