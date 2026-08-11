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APకి IMD హెచ్చరిక.. 9 జిల్లాల్లో పిడుగుల వానలు..

AP IMD Big Alert: గత కొన్ని రోజులుగా కురిసిన వర్షాలు కాస్త తెరిపినిచ్చాయి. మరోవైపు ఈ రోజు రాత్రి వరకు  బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ఏర్పడనుంది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో కోస్తాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:28 AM IST
APకి IMD హెచ్చరిక.. 9 జిల్లాల్లో పిడుగుల వానలు..
Image Credit: AP Rains (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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APకి IMD హెచ్చరిక.. 9 జిల్లాల్లో పిడుగుల వానలు..
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