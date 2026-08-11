APకి IMD హెచ్చరిక.. 9 జిల్లాల్లో పిడుగుల వానలు..

AP Weather Report: అల్ప పీడన ప్రభావంతో వానలు కురుస్తాయంటోంది. దీని ప్రభావంతో నేటి నుంచి శనివారం వరకు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో వర్షాలు పడొచ్చని వెల్లడించింది. అయితే ఎల్నినో కారణంగా ఇప్పటి వరకు ఏర్పడిన అల్పపీడనాలు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదు. చెదురుమదురు వర్షాలు తప్ప భారీ వర్షపాతం నమోదు కాలేదు. మరి ఈ అల్పపీడనంతోనైనా నైరుతి రుతుపవనాల్లో కదలిక వస్తుందని అటు అన్నదాతలు, ఇటు వాతావరణశాఖ అధికారులు ఆశిస్తున్నారు. మరోవైపు నిన్న ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. తిరుపతి, అన్నమయ్య నెల్లూరు, నంద్యాల జిల్లాల్లో పలు చోట్ల అర్ధరాత్రి భారీ వర్ష పాతం నమోదు అయింది.
9 జిల్లాల్లో వర్షాలు..
నేడు అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖ, పోలవరం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, కాకినాడ, శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిస్తాయంటోంది. నిన్నటి వరకు విజయనగరంలో 4.4 సెం.మీ వర్షపాతం అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు శ్రీకాకుళం, పార్వతీ పురం మన్యం జిల్లాల్లో 3 సెం.మీ వరకు వర్షపాతం నమోదు అయింది.
ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు..
పలు ప్రాంతాల్లో అల్ప పీడనం కారణంగా ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షపాతం నమోదు కానుంది. మరోవైపు ఉరుములు, మెరపులతో కూడిన వర్షపాతం పడనుందున ప్రజలతో పాటు అన్నదాతలు వర్షం పడే సమయంలో పొలాల్లో ఎలాంటి పనులు చేయకూడదని చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు చెట్లు కింద, హోర్డింగులకు దగ్గర ఉండకూడదని చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు కంచెలు, కరెంట్ స్తంభాలకు దగ్గరకు వెళ్లరాదని తెలిపింది. ఏదైనా కరెంట్ పోతే సంబంధిత అధికారులు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలని చెప్పుకొచ్చారు. సొంతంగా విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించిన ఎలాంటి పనులు సొంతంగా చేయద్దని అధికారులు తెలిపారు.
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