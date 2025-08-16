English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pakistan Floods: పాకిస్థాన్ లో జల విలయం.. 220 మంది మృతి..

Pakistan Floods: దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ లో వర్షం  విలయం సృష్టించింది.  పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా  ఇప్పటివరకూ 220 మంది మృతి చెందారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 11:43 AM IST

Trending Photos

Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
6
Prabhas marriage
Prabhas Marriage: ప్రభాస్‌కు కాబోయే భార్య పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్? ఇదిగో ప్రూఫ్
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: గుడ్‌న్యూస్.. నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. లోక్‌సభలో కేంద్రం నిర్ణయం?
Niharika: ఆ స్టార్ హీరో తో నిహారిక డేటింగ్.. అసలు ఇదేం విడ్డూరం..!
5
mega daughter Niharika
Niharika: ఆ స్టార్ హీరో తో నిహారిక డేటింగ్.. అసలు ఇదేం విడ్డూరం..!
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
10
Independence Day 2025
Happy Independence Day 2025: తెలుగులో స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు, HD ఫొటోస్, బెస్ట్ గ్రీటింగ్స్.. ఇలా అందరికీ పంపండి..
Pakistan Floods: పాకిస్థాన్ లో జల విలయం.. 220 మంది మృతి..

Pakistan Floods:  మన దేశంలోనే కాదు.. పక్కనే ఉన్న మన శతృదేశాన్ని వరుణుడు ఒదలడం లేదు. ఇప్పటి మన దేశంలో ఉత్తరాఖండ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ లో క్లౌడ్ బరస్ట్ నేపథ్యంలో కొండ చరియలు విరగిపడ్డాయి. తాజాగా పాకిస్థాన్ లో పలు చోట్ల క్లౌడ్ బరస్ట్ జరిగింది. దీంతో పాకిస్తాన్ లోని  ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్ లో  పలు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. దీంతో 220 మంది పైగా మృది చెందినట్టు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మరోవైపు ఈ వరదల్లో   పలువురు గాయపడ్డారు. మరికొందరు గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.   

ముఖ్యంగా ఖైబర్‌పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్‌లోని లోయర్‌ దిర్,  బజౌర్,  అబోటాబాద్,  జబ్రారీతో సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. వర్షాల దాటికి  కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఈ జల విలయంతో  ఈ విధ్వంసం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి భయంకరంగా వుంది.  

మరణాల సంఖ్య ఊహకు అందనంగా వుంటుందని భయపడుతున్నారు.  వరదల కారణంగా పదుల సంఖ్యలో భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి. మరికొన్ని నీటితో కొట్టుకుపోయాయి. పలువురు ఇల్లు కోల్పోయి రోడ్డునపడ్డారు. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్ మొత్తం పర్వతలు, లోయలు అచ్చం జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీ ఉంటుంది. దీంతో అక్కడ వర్షాలకు ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. ముఖ్యంగాి  వరదదాటికి వంతెనలు సైతం కొట్టుకుపోవడంతో బాధితులకు సహాయకచర్యలు అందించడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. ఇక పాకిస్థాన్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌ ప్రాంతంలోని  బల్టిస్థాన్‌ హైవే సహా పలు రహదారులు జలదిగ్బంధంలో వున్నాయి. నీరు తగ్గితేగానీ అక్కడి పరిస్థితిని అంచనా వేయలేమంటోంది అక్కడి ప్రభుత్వం . 

ఇదీ చదవండి: కూలీ’ కంటే ముందు రజినీ, నాగ్ కాంబినేషన్ లో భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీ.. పోస్టర్ ఖర్చులు కూడా రాలేదు..

ఇదీ చదవండి: అప్పట్లో బి సరోజా దేవి.. ఇప్పట్లో సమంత ఆ అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నవారే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

pakistan rainrain in pakistanpakistan rain 2025pakistan rain incidentsheavy rain in pakistan

Trending News