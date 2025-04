Helicapter Crash in US: అమెరికాలో కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్.. గింగిరాలు ఎలా తిరిగిందో చూడండి..

Helicapter Crash in US: అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం మధ్యాహ్నం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. జర్మనీకి చెందిన దిగ్గజ టెక్నాలజీ కంపెనీ సీమెన్స్‌ కంపెనీ స్పెయిన్‌ ఓనర్‌ అగస్టన్‌ ఎస్కోబార్‌ తన కుటుంబంతో కలిసి న్యూయార్క్‌ పర్యటనకు వచ్చారు. వీరు ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్‌ హడ్సన్‌ నది మీదుగా వెళ్తున్న సమయంలో ప్రమాదానికి గురైంది.

గింగిరాలు తిరుగుతూ నదిలో తలకిందులుగా పడిపోయింది. అనంతరం మంటలు చెలరేగడంతో హెలికాప్టర్‌లో ఉన్న ఆరుగురు మృతి చెందారు. వీరిలో ఎస్కోబార్‌, ఆయన భార్య, ముగ్గురు పిల్లలతో పాటు పైలట్‌ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రమాదానికి గురైన బెల్‌ 206 చాపర్‌ను న్యూయార్క్‌ హెలికాప్టర్‌ టూర్స్‌ విభాగం సైట్‌ సీయింగ్‌ కోసం వినియోగిస్తోంది.

Close up of final moments of #HelicopterCrash in NYC.

Family from Spain, 2 adults & 3 KIDS + pilot killed, says AP

Were visiting America, taking a tour of New York City

MOMENT of crash vid shows NO rotors, NO tail on chopper pic.twitter.com/uzXz83RtAO

— Michael Ashura (@MichaelAshura) April 11, 2025