Indonesia helicopter crash: ఇండోనేషియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 8 మంది దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?

Helicopter crash tragedy in Indonesia west Kalimantan: ఇటీవల దేశంలోనే విదేశాల్లో కూడా విమాన ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు చాలా మంది ప్రయాణికులు విమాన జర్నీలను ఇటీవల వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. ట్రైన్ లు, బస్సులకు ప్రయారిటి ఇస్తున్నారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప విమానాల్లో జర్నీలు చేయడంలేదు. ఇండోనేషియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో విమానంలో ఉన్న 8 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఇండోనేషియాలోని మెలావిలోని ఒక తోట ప్రాంతం నుండి బయలుదేరిన H130 హెలికాప్టర్కు రాడార్ తొ సంబంధాలు తెగిపోయాయని ఇండోనేషియా రెస్క్యూ ఏజెన్సీ అధిపతి మొహమ్మద్ షఫీ తెలిపారు. దీంతో ఏదో ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.
All 8 people on board the PK-CFX helicopter have just been confirmed dead at the crash site in Bukit Puntak, Sekadau, West Kalimantan, Indonesia.
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 16, 2026
ఈ క్రమంలో రాడార్ నుంచి సంబంధాలు తెగిపోయిన ప్రదేశం నిటారుగా ఉన్న కొండ ప్రాంతంతో కూడిన దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉందని షాఫీ చెప్పారు. వెంటనే ఎయిర్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. విమానంతో సంబంధాలు తెగిపోయిన ప్రదేశానికి సుమారు 3 కిలోమీటర్ల (2 మైళ్ల) పశ్చిమాన హెలికాప్టర్ తోక భాగం కన్పించింది.
వెంటనే అక్కడకు భారీగా విమాన శిథిలాలు బైటపడ్డాయి. విమానం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. కొండ ప్రాంతాలను తాకడం వల్ల ఈప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. వెంటనే సహాయక బృందాలకు సమాచారం ఇచ్చారు.ఈ ఘటనలో విమానంలోని ఆరుగురు ప్రయాణికులు, ఇద్దరు సిబ్బంది మరణించారని స్థానిక సహాయక సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు. అక్కడకు భారీగా సైనిక, పోలీసు సిబ్బందితో సహా సహాయక బృందాలు అక్కడకు చేరుకుని విచారణ చేపట్టాయి.
ఆ తోటల ప్రాంతం సిట్రా మహ్కోటా అనే ఇండోనేషియా పామాయిల్ కంపెనీకి చెందినదని, హెలికాప్టర్ మాథ్యూ ఎయిర్ నుసంతారాకు చెందినదని షాఫీ తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం తర్వాత స్థానికులు అక్కడకు చేరుకుని శిథిలాల్లో ఎవరైన చిక్కుకున్నారా.. అని చూశారు. అక్కడ ప్రాంతంలో చెల్లచెదురుగా పడి ఉన్న మాంసపు ముద్దలు చూసి వారు షాక్ అయ్యారు.
