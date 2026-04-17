Indonesia helicopter crash: ఇండోనేషియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం.. 8 మంది దుర్మరణం.. ఏంజరిగిందంటే..?

8 Killed in Helicopter crash in Indonesia: మెలావిలో నుంచి బయలుదేరిన ఐదు నిమిషాల తర్వాత రాడార్ తో  ఎయిర్‌బస్ H130 హెలికాప్టర్‌తో సంబంధాలు తెగిపోయాయని సిబ్బంది వివరించారు. ఎత్తైన కొండల ప్రాంతంలో ఢీకొని ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అంచనా వేస్తున్నారు.ఈ విషాదంలో 8 మంది దుర్మరణం చెందారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 17, 2026, 01:56 PM IST
  • ఇండోనేషియాలో కుప్పకూలీన విమానం..
  • తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన అధికారులు..

Akshaya Tritiya: బంగారం ప్రియులకు జాక్‌పాట్‌.. అక్షయ తృతీయకు గుండు అంకుల్‌ శుభవార్త!
6
Akshaya Tritiya: బంగారం ప్రియులకు జాక్‌పాట్‌.. అక్షయ తృతీయకు గుండు అంకుల్‌ శుభవార్త!
Venus Transit April 2026: ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!
6
Dhanush Sara Arjun: తన కంటే 22 ఏళ్ల చిన్న అమ్మాయితో హీరో ధనుష్ రొమాన్స్! కొత్త సినిమాలో హీరోయిన్‌గా &#039;దురంధర్&#039; బ్యూటీ!
7
Dhanush Sara Arjun: తన కంటే 22 ఏళ్ల చిన్న అమ్మాయితో హీరో ధనుష్ రొమాన్స్! కొత్త సినిమాలో హీరోయిన్‌గా 'దురంధర్' బ్యూటీ!
Janhvi Kapoor: బిజినెస్ లుక్‌లోనూ సెన్సేషనల్.. వజ్రాల వాచ్, కోర్సెట్ గౌన్, జెనీవాలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్‌గా జాన్వీ!
7
Janhvi Kapoor: బిజినెస్ లుక్‌లోనూ సెన్సేషనల్.. వజ్రాల వాచ్, కోర్సెట్ గౌన్, జెనీవాలో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్‌గా జాన్వీ!
Helicopter crash tragedy in Indonesia west Kalimantan: ఇటీవల దేశంలోనే విదేశాల్లో కూడా విమాన ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. అసలు చాలా మంది ప్రయాణికులు విమాన జర్నీలను ఇటీవల వాయిదా వేసుకుంటున్నారు. ట్రైన్ లు, బస్సులకు ప్రయారిటి ఇస్తున్నారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప విమానాల్లో జర్నీలు చేయడంలేదు. ఇండోనేషియాలో ఘోర విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో విమానంలో ఉన్న 8 మంది దుర్మరణం చెందారు.  ఇండోనేషియాలోని మెలావిలోని ఒక తోట ప్రాంతం నుండి బయలుదేరిన H130 హెలికాప్టర్‌కు రాడార్ తొ సంబంధాలు తెగిపోయాయని ఇండోనేషియా రెస్క్యూ ఏజెన్సీ అధిపతి మొహమ్మద్ షఫీ తెలిపారు. దీంతో ఏదో ప్రమాదం జరిగిందని  అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.

ఈ క్రమంలో రాడార్ నుంచి సంబంధాలు  తెగిపోయిన ప్రదేశం నిటారుగా ఉన్న కొండ ప్రాంతంతో కూడిన దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉందని షాఫీ చెప్పారు. వెంటనే ఎయిర్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. విమానంతో సంబంధాలు తెగిపోయిన ప్రదేశానికి సుమారు 3 కిలోమీటర్ల (2 మైళ్ల) పశ్చిమాన హెలికాప్టర్ తోక భాగం కన్పించింది.

వెంటనే అక్కడకు భారీగా విమాన శిథిలాలు బైటపడ్డాయి. విమానం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. కొండ ప్రాంతాలను తాకడం వల్ల ఈప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు. వెంటనే సహాయక బృందాలకు సమాచారం ఇచ్చారు.ఈ ఘటనలో విమానంలోని ఆరుగురు ప్రయాణికులు, ఇద్దరు సిబ్బంది మరణించారని స్థానిక సహాయక సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు. అక్కడకు భారీగా సైనిక, పోలీసు సిబ్బందితో సహా సహాయక బృందాలు అక్కడకు చేరుకుని విచారణ చేపట్టాయి. 

Read more: Bjp mp tejasvi surya: తూచ్ .. నా వ్యాఖ్యల్ని వక్రీకరించారు.. తెలంగాణ, ఏపీ విభజన వివాదంపై ఎంపీ తేజస్వీ సూర్య క్లారిటీ..

ఆ తోటల ప్రాంతం సిట్రా మహ్కోటా అనే ఇండోనేషియా పామాయిల్ కంపెనీకి చెందినదని, హెలికాప్టర్ మాథ్యూ ఎయిర్ నుసంతారాకు చెందినదని షాఫీ తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం తర్వాత స్థానికులు అక్కడకు చేరుకుని శిథిలాల్లో ఎవరైన చిక్కుకున్నారా.. అని చూశారు. అక్కడ ప్రాంతంలో చెల్లచెదురుగా పడి ఉన్న మాంసపు ముద్దలు చూసి వారు షాక్ అయ్యారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Indonesia helicopter crashHelicopter Crashflight crash in IndonesiaIndonesia flight crash8 killed in Indonesia tragedy

