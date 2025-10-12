Helicopter Crash Video: మరో ఘోరం.. గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్.. వీడియో వైరల్..

Helicopter crashes in California beach huntington beach video: ఇటీవల విమాన ప్రమాద ఘటనలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరిని షాక్ కు గురిచేస్తున్నాయి. మొత్తంగా అసలు విమానాలు ఎక్కాలంటేనే చాలా మంది భయంతో పారిపోతున్నారు.
BREAKING 🚨🚨 #HuntingtonBeach / #California
New social media video has emerged from the Helicopter crash in HB. Witnesses say there may have been a bird strike with a tail rotor. HB Fire has upgraded this to a multi casualty incident, and multiple people have been… https://t.co/RaWw9pLRNm pic.twitter.com/SoshJ99gm9
— OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) October 11, 2025
అసలు కొంత మంది హెలికాప్టర్ ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతుండటంతో ప్రయాణాల జోలికి కూడా పోవడంలేదు. ఇటీవల తరచుగా విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ఒక హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే అదుపు తప్పింది. గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీంది. హంటింగ్టన్ అనే బీచ్ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హెలికాప్టర్ గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీంది.
పైలెట్ ఎంత ప్రయత్నించినకూడా విమానం కంట్రోల్ లోకి రాలేదు. మొత్తంగా.. హెలికాప్టర్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో అక్కడున్న వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.
అయితే.. ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో హెలికాప్టర్ లో పైలేట్ తో పాటు ఐదుగురు ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వీరందరికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు.హెలికాప్టర్ కూలిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
