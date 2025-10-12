English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Helicopter Crash Video: మరో ఘోరం.. గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్.. వీడియో వైరల్..

Helicopter Crash Video: మరో ఘోరం.. గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్.. వీడియో వైరల్..

Helicopter crashes in California beach: దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ఓ హెలికాప్టర్‌ గాల్లో గిరగిరా తిరుగుతూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది.ఈ ఘటలో ఐదుగురు  తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 12, 2025, 05:38 PM IST
  • కాలిఫోర్నియాలో కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్..
  • ఐదుగురికి తీవ్ర గాయాలు..

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
6
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
Helicopter Crash Video: మరో ఘోరం.. గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీన హెలికాప్టర్.. వీడియో వైరల్..

Helicopter crashes in California beach huntington beach video: ఇటీవల విమాన ప్రమాద ఘటనలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరిని షాక్ కు గురిచేస్తున్నాయి. మొత్తంగా అసలు విమానాలు ఎక్కాలంటేనే చాలా మంది భయంతో పారిపోతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అసలు కొంత మంది హెలికాప్టర్  ప్రమాదాలు తరచుగా జరుగుతుండటంతో  ప్రయాణాల జోలికి కూడా పోవడంలేదు.  ఇటీవల తరచుగా విమానాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.  ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాలోని  దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

అమెరికాలోని దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ఒక హెలికాప్టర్‌ టేకాఫ్ అయిన కాసేపటికే అదుపు తప్పింది. గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీంది. హంటింగ్టన్ అనే బీచ్‌ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హెలికాప్టర్‌ గాల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ కుప్పకూలీంది.

పైలెట్ ఎంత ప్రయత్నించినకూడా విమానం కంట్రోల్ లోకి రాలేదు. మొత్తంగా.. హెలికాప్టర్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడంతో అక్కడున్న వారు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

Read more: Mamata Banerjee: అర్ధరాత్రి యువతి బైటకెందుకు వెళ్లింది.!. గ్యాంగ్ రేప్‌పై మమత బెనర్జీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమనిందంటే..?

అయితే.. ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో హెలికాప్టర్ లో పైలేట్ తో పాటు ఐదుగురు ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వీరందరికి గాయాలయ్యాయి. ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు.హెలికాప్టర్‌ కూలిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్  గా మారాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Helicopter Crash videoCalifornia BeachHelicopter CrashHuntington beachHelicopter spins in air Video

Trending News