Iran War: మళ్లీ యుద్ధం.. ఇరాన్ ఎయిర్ స్పెస్ క్లోజ్..

Iran Vs America: కేవలం ఇరాన్కు వచ్చే, ఇరాన్ నుంచి వెళ్లే అంతర్జాతీయ సివిల్ ఫ్లైట్లకు మాత్రమే ముందుగా ఇరాన్ సీఏఏ అనుమతి తీసుకుంటే అనుమతిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణం దేశ వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ఆర్థిక సంక్షోభం, ధరల పెరుగుదలపై ప్రజల నిరసనలు, అల్లర్లు చెలరేగడంతోపాటు, ఇంటర్నెట్ను పూర్తిగా నిలిపివేయడం వల్ల ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ వ్యవస్థకు తీవ్ర ఆటంకాలు ఏర్పడటమేనని తెలుస్తోంది. దీనికితోడు ఇరాన్–అమెరికా మధ్య కూడా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొంటున్న నేపథ్యంలో..దేశ భద్రత కోసమే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఇరాన్ ఎయిర్స్పేస్లో కమర్షియల్ విమానాలు పూర్తిగా కనిపించడం లేదు. లుఫ్తాన్సా, ఎమిరేట్స్, ఖతార్ ఎయిర్వేస్, టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్ ఇండియా వంటి అనేక అంతర్జాతీయ ఎయిర్లైన్స్ తమ ఫ్లైట్లను రద్దు చేయడం, దారిమళ్లించడం ప్రారంభించాయి.
అల్లర్లతో ఇరాన్ అట్టుడుకుతోంది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. భద్రతాదళాల కాల్పుల్లో 2వేల మంది నిరసనకారులు చనిపోయారు. వేలాది మందిని అరెస్ట్ చేశారు. అక్కడ పెరుగుతోన్న హింస చాలా భయపెడుతోందని ఐరాస మానవ హక్కుల సంఘం కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఆందోళనల్లో పౌరులతో పాటు భద్రతా సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థతో ఇరాన్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ మరణాల వెనక ఉగ్రవాదులు ఉన్నారని ఆరోపించారు. మరోవైపు ఇటీవల ఘర్షణల్లో 12 వేల మంది చనిపోయినట్లు ‘ఇరాన్ ఇంటర్నేషనల్’ కథనం పేర్కొంది. భద్రతా సంస్థలు, అధ్యక్ష కార్యాలయం, ప్రత్యక్ష సాక్షులు, వైద్యాధికారులు.. తదితర వర్గాల నుంచి సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ అంచనా వేసినట్లు తెలిపింది. జనవరి 8, 9 తేదీల్లోనే ఈ మరణాలు చోటుచేసుకున్నాయని, ఓ ప్రణాళిక ప్రకారమే ఈ హింసాత్మక ఘటనలు జరిగాయని వెల్లడించింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేశారు. ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించే ఫైబర్-ఆప్టిక్ కేబుల్స్, సెల్ఫోన్ టవర్లను బ్లాక్ చేశారు.ఇంటర్నెట్ షట్డౌన్ నుండి తప్పించుకోవడానికి ఇరానియన్లు ఎలాన్ మస్క్ స్టార్లింక్ ఇప్పటికీ దేశంలో వినియోగిస్తున్నారని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా ఖమేనీకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తోన్న నిరసనకారులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక పిలుపునిచ్చారు. ఖమేనీ ప్రభుత్వంపై నిరసన కొనసాగించాలని.. పోరాటంలో వెనక్కి తగ్గొద్దని సూచించారు. ఈ మేరకు తన ట్రూత్ సోషల్ ఫ్లాట్ ఫామ్లో ట్రంప్ పోస్ట్ పెట్టారు. ఇరానియన్ దేశభక్తులారా నిరసనలు కొనసాగించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వ సంస్థలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని, చంపేవారిని, ఇబ్బందులు పెట్టే వారి పేర్లను నోట్ చేసుకోవాలన్నారు. వాళ్లు భారీ మూల్యం చెల్లించక తప్పదన్నారు. నిరసనకారులకు త్వరలోనే సహయం అందస్తామని పోస్ట్ చేశారు.
ఇరాన్లో పరిస్థితులు మరింత దిగజారిపోయాయి. ద్రవ్యోల్బణం, కరెన్సీ విలువ పడిపోవడం మరోవైపు సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ పాలనతో విసిగిపోయిన ప్రజలు రోడ్డెక్కి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. రెండు వారాల నుంచి కొనసాగుతోన్న ఈ నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. మొదటి రాజధాని నగరం టెహ్రాన్లో మొదలైన నిరసన జ్వాలలు రోజుల వ్యవధిలోనే దేశమంతటా విస్తరించాయి. మరోవైపు నిరసనకారులను ఖమేనీ ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదంతో అణివేస్తోంది. శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తోన్న ఆందోళనకారులపై ఖమేనీ ప్రభుత్వం బలప్రయోగం చేయడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రోజురోజుకు నిరసనకారులపై దాడులు పెరిగిపోవడంతో ఇరాన్పై అమెరికా దాడులకు సిద్ధమైనట్లు అంతర్జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలో నిరసన కొనసాగించండి.. త్వరలోనే సహయం అందబోతుందని ఇరాన్ ఆందోళకారులకు ట్రంప్ పిలువునివ్వడం ప్రపంచదేశాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. నిరసనకారులకు సహయం అందిస్తామని చెప్పి ఇరాన్ పై దాడి చేయబోతున్నామని పరోక్షంగా ట్రంప్ హింట్ ఇచ్చారని గ్లోబల్ పొలిటికల్ ఎక్స్ పర్ట్స్ అంచనా వేస్తున్నారు. ట్రంప్ ప్రకటనతో ఏ క్షణాన ఏం జరగబోతుందనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.
నిరసనలు ఉధృతం అవుతున్న క్రమంలో ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 25శాతం సుంకం విధిస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ చర్య ఇరాన్ పై మరింత ఒత్తిడిని పెంచే అవకాశం ఉంది. అయితే నిరసనకారులపై అణచివేతను ఖండించిన ట్రంప్..దాడి చేస్తామని హెచ్చరించినా బెదిరేది లేదని, గతంలో జరిగిన దాడులను ఎలా ఎదుర్కొన్నామో అంతకంటే రెట్టింపు శక్తితో సిద్దంగా ఉన్నామని ఇరాన్ దేశ విదేశాంగ మంత్రి ప్రకటించారు. నేడో రేపో ఇరాన్ పై దాడికి దిగే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ కూడా అమెరికా సైనిక చర్యను ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామని ప్రకటించింది. 2025 జూన్ లో అమెరికా దాడులను ఎదుర్కొన్న దాని కంటే మరింత శక్తితో సిద్దంగా ఉన్నామని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరగ్ఛీ చెప్పడంతో యుద్ధమేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అమెరికా దాడులు చేసే అవకాశం ఉండటంతో ఇరాన్ ఎయిర్స్పేస్ పూర్తిగా మూసివేసింది.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
ఇరాన్లో రోజురోజుకు తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చి తనకు ఫోన్ చేసినట్లు భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఇరాన్లోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఇద్దరం చర్చించామని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్లో హింసాత్మక ఘటనలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్న భారతీయుల భద్రతపై భారత్ ఇప్పటికే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ పరిణామాల మధ్య ఈ ఇద్దరు మంత్రుల మధ్య చర్చ జరగడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. కాగా ఇరాన్ లోని భారత పౌరులు అందుబాటులో ఉన్న రవాణా మార్గాలను ఉపయోగించి వీలైనంత త్వరగా దేశాన్ని విడిచి వెళ్లాలని అక్కడి భారత రాయబార కార్యాలయం సూచించింది. మరోవైపు భారత విదేశాంగ శాఖ కూడా తదుపరి ఆదేశాలు వెలువడే వరకు ఎవరూ ఇరాన్కు ప్రయాణించవద్దని స్పష్టంగా హెచ్చరించింది.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.