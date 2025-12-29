Bangladesh Riots: ఈ ముస్లిం దేశాల్లో హిందువులు చాలా సేఫ్.. బంగ్లాదేశ్‌ ఊచకోతల వేళ మీరు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయం..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hindus Safety Muslim country: మనకు పొరుగున ఉన్న బంగ్లాదేశ్‌లో..  హిందూ మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులు, హింసాత్మక ఘటనలు తరచుగా వార్తల్లోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల జరిగిన దాడుల్లో  ఒక హిందూ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోవడం వంటి ఘటనలు అక్కడి పరిస్థితి ఎంత ఆందోళనకరంగా ఉందో చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిణామాల మధ్య.. ప్రపంచంలోనే ఒక ముస్లిం దేశం మాత్రం హిందువులకు అసాధారణ స్థాయిలో భద్రత, గౌరవం కల్పిస్తూ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.ఆ దేశం ఏదో తెలుసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 29, 2025, 02:09 PM IST

Hindus Safety Muslim country: మనకు పొరుగున ఉన్న బంగ్లాదేశ్‌లో..  హిందూ మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులు, హింసాత్మక ఘటనలు తరచుగా వార్తల్లోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల జరిగిన దాడుల్లో  ఒక హిందూ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోవడం వంటి ఘటనలు అక్కడి పరిస్థితి ఎంత ఆందోళనకరంగా ఉందో చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిణామాల మధ్య.. ప్రపంచంలోనే ఒక ముస్లిం దేశం మాత్రం హిందువులకు అసాధారణ స్థాయిలో భద్రత, గౌరవం కల్పిస్తూ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.ఆ దేశం ఏదో తెలుసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. 

హిందువులకు అత్యంత భద్రమైన ముస్లిం దేశం:

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) హిందువులకు అత్యంత సురక్షితమైన ముస్లిం దేశంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది.ఇతర దేశాల్లో మైనారిటీలు భయం.. వివక్షను ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ.. UAEలో మాత్రం హిందువులు తమ మతాన్ని స్వేచ్ఛగా.. బహిరంగంగా ఆచరిస్తున్నారు. ఇక్కడ మత స్వేచ్ఛను కేవలం మాటలకే పరిమితం చేయకుండా.. కఠినమైన చట్టాల ద్వారా అమలు చేస్తున్నారు.

2023లో అమల్లోకి వచ్చిన ఫెడరల్ లా నంబర్ 34 ప్రకారం.. ఏ మతానికైనా వ్యతిరేకంగా ద్వేషపూరిత ప్రసంగం, మతపరమైన అవమానం లేదా వివక్ష ప్రదర్శించడం నేరంగా పరిగణిస్తారు. ఈ చట్టం హిందువులతో పాటు అన్ని మతాలకు సమానంగా రక్షణ కల్పిస్తుంది. నేరానికి పాల్పడిన వారికి భారీ జరిమానాలు, జైలు శిక్ష విధిస్తారు. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా వేదికల్లో కూడా ఈ చట్టం కఠినంగా అమలు అవుతుంది. దీనివల్ల UAEలో నివసిస్తున్న హిందువులకు భద్రతపై గట్టి నమ్మకం ఏర్పడింది.

అబుదాబి హిందూ దేవాలయం ..సహనానికి ప్రతీక:

UAEలో మత సహనానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా అబుదాబిలోని BAPS హిందూ దేవాలయం నిలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 2024లో ప్రారంభమైన ఈ ఆలయం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష గుర్తింపు పొందింది. అంతకుముందే, దుబాయ్‌లోని జెబెల్ అలీ హిందూ దేవాలయం 2022లో ప్రారంభమై ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తోంది. అంతేకాదు.. బుర్ దుబాయ్‌లోని శ్రీ కృష్ణ దేవాలయం 1958 నుంచే కొనసాగుతూ రావడం.. UAEలో హిందూ ఆరాధనకు దశాబ్దాలుగా ఉన్న అంగీకారాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది.

ప్రభుత్వ విధానాల్లో సహజీవనానికి ప్రాధాన్యం:

ప్రపంచంలోనే సహనం,  సహజీవనానికి ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పాటు చేసిన ఏకైక దేశం UAE. వివిధ మతాలు, సంస్కృతులు కలసి జీవించాలనే దృక్పథంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. 200కి పైగా దేశాలకు చెందిన ప్రజలు నివసిస్తున్న UAEలో ఐక్యతను పెంపొందించేందుకు 2025 సంవత్సరాన్ని  కమ్యూనిటీల సంవత్సరంగా ప్రకటించారు.

హిందువుల పండుగలను కూడా ఇక్కడ అధికారికంగా.. బహిరంగంగా జరుపుకుంటారు. దీపావళి, హోలీ, నవరాత్రి వంటి వేడుకలకు ప్రభుత్వ మద్దతు ఉంటుంది. దీపావళి సందర్భంగా బుర్జ్ ఖలీఫా వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత కట్టడాలను వెలుగులతో అలంకరించడం UAEలో మత గౌరవానికి ఇచ్చే విలువను ప్రతిబింబిస్తుంది.

భద్రతా సూచికల్లో UAE స్థానం:

ప్రపంచవ్యాప్తంగా భద్రతను అంచనా వేసే సూచికల్లో UAE ఎప్పటికప్పుడు అగ్రస్థానాల్లో నిలుస్తోంది. 2025 నంబియో భద్రతా సూచిక ప్రకారం.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన దేశాల్లో UAE ఒకటిగా నిలిచింది. దేశ జనాభాలో భారతీయుల వాటా దాదాపు 30 నుంచి 35 శాతం వరకు ఉండటం విశేషం. వ్యాపారం, నిర్మాణ రంగం, ఆరోగ్య సేవలు, ఐటీ, సేవా రంగాల్లో భారతీయులు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

మొత్తంగా.. మత భేదాలను దాటి సహజీవనాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్న దేశంగా UAE ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. హిందువులకు భద్రత, గౌరవం కల్పించే ముస్లిం దేశంగా ఇది ప్రత్యేకంగా గుర్తింపు పొందుతోంది.

Bangladesh UnrestHindus safety Muslim countryUAE Hindu safetyBangladesh Hindu violencesafest country for Hindus

