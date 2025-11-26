English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Fire Breaks Videos: అపార్ట్‌మెంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. నలుగురి దుర్మరణం, పెద్ద ఎత్తున ఎగిసిపడుతున్న మంటలు, వీడియో..

Fire Breaks Videos: అపార్ట్‌మెంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. నలుగురి దుర్మరణం, పెద్ద ఎత్తున ఎగిసిపడుతున్న మంటలు, వీడియో..

35th Floor Apartment Massive Fire Break Videos:అపార్ట్‌మెంట్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరి కొంతమంది అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు. పలువురు ఈ చిక్కుకున్నారు వారిని బయటికి తీసేందుకు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఇక హాంకాంగ్‌లో ఈ భారీ అగ్నిప్రమాదం తై పో జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. wang fuk అపార్ట్‌మెంట్ బ్లాక్ లో మంటలు చెలరేగిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ భారీ భవంతిలో రెండు వేలకు పైగా ఫ్లాట్లు ఉన్నట్లు సమాచారం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 26, 2025, 04:42 PM IST

Trending Photos

Bhagyashri Borse: హార్ట్ లో అతనే ఉన్నాడు.. ఫైనల్ గా నిజం బయటపెట్టేసిన భాగ్యశ్రీ..
5
Bhagyashri borse
Bhagyashri Borse: హార్ట్ లో అతనే ఉన్నాడు.. ఫైనల్ గా నిజం బయటపెట్టేసిన భాగ్యశ్రీ..
Motorola Qled Tv 2025: సంగం ధరకే Motorola 4K స్మార్ట్‌టీవీ.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌ అద్భుతం!
5
Motorola 65 Inch Qled Tv
Motorola Qled Tv 2025: సంగం ధరకే Motorola 4K స్మార్ట్‌టీవీ.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్‌ అద్భుతం!
Samsung Galaxy Book 4 Edge ల్యాప్‌ట్యాప్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా రూ.65,010 డిస్కౌంట్‌.. రూ.9 వేలకే మీ సొంతం!
5
Galaxy Book 4
Samsung Galaxy Book 4 Edge ల్యాప్‌ట్యాప్‌పై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా రూ.65,010 డిస్కౌంట్‌.. రూ.9 వేలకే మీ సొంతం!
Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
7
Megastar Chiranjeevi
Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Fire Breaks Videos: అపార్ట్‌మెంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. నలుగురి దుర్మరణం, పెద్ద ఎత్తున ఎగిసిపడుతున్న మంటలు, వీడియో..

 35th Floor Apartment Massive Fire Break Videos: రెండు వేలకు పైగా ఫ్లాట్లు ఉన్న భవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదం  హాంకాంగ్‌లో చోటు చేసుకుంది. 35 అంతస్థుల అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఈ మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ఫైర్‌ యాక్సిడెంట్‌లో నలుగురు చనిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు తీవ్ర గాయాలపాలై చిక్కుకున్నారు. వారిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కూడా ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటికే భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

తై పో జిల్లాలో బుధవారం అంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం 02:51 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అయితే అపార్ట్‌మెంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా ఏర్పడిందని హాంకాంగ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్ తెలిపింది. ఇప్పటికే అధికారులు 4 లెవల్ ఫైర్‌ అలారం అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు. 

 

 

ఈ అపార్ట్‌మెంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న హైవే లను కూడా ఇప్పటికే మూసివేశారు. ఆ పక్కన భవనాల్లో ఉన్న ప్రజలను కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. అపార్ట్‌మెంట్ మంటలు చూసి స్థానికంగా ఉండే ప్రజలు కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఒక్కసారిగా పక్కన ఉన్న అపార్ట్‌మెంట్లో కూడా అంటుకోవడంతో భారీ ఎత్తున అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. 35 అంతస్థుల బిల్డింగ్ మొత్తం వ్యాపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hong Kong apartment fire35 storey building firemassive fire break videoHong Kong fire accidentapartment fire viral video

Trending News