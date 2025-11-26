35th Floor Apartment Massive Fire Break Videos: రెండు వేలకు పైగా ఫ్లాట్లు ఉన్న భవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదం హాంకాంగ్లో చోటు చేసుకుంది. 35 అంతస్థుల అపార్ట్మెంట్లో ఈ మంటలు చెలరేగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో నలుగురు చనిపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు తీవ్ర గాయాలపాలై చిక్కుకున్నారు. వారిని రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కూడా ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటికే భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడుతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
తై పో జిల్లాలో బుధవారం అంటే ఈరోజు మధ్యాహ్నం 02:51 గంటల సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అయితే అపార్ట్మెంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా ఏర్పడిందని హాంకాంగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిపింది. ఇప్పటికే అధికారులు 4 లెవల్ ఫైర్ అలారం అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు.
BREAKING:
Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.
Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames.
— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025
ఈ అపార్ట్మెంట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న హైవే లను కూడా ఇప్పటికే మూసివేశారు. ఆ పక్కన భవనాల్లో ఉన్న ప్రజలను కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. అపార్ట్మెంట్ మంటలు చూసి స్థానికంగా ఉండే ప్రజలు కూడా తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఒక్కసారిగా పక్కన ఉన్న అపార్ట్మెంట్లో కూడా అంటుకోవడంతో భారీ ఎత్తున అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. 35 అంతస్థుల బిల్డింగ్ మొత్తం వ్యాపించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
At least four people have died and several others were injured after a major fire broke out at Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong, today.
The blaze spread quickly along bamboo scaffolding surrounding the residential blocks.pic.twitter.com/82pVeN0FoK
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025
