Hong kong Fire: ఘోర అగ్నిప్రమాదం వెనుక కుట్ర కోణం.. 44 మంది దుర్మరణం, ఇంకా వందలాది మంది మిస్సింగ్‌!

Hong kong Fire Reason: అపార్ట్‌మెంట్లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం ఘటనలో ఇప్పటివరకు 44 మంది దుర్మరణం చెందారు. హాంకాంగ్ అపార్ట్‌మెంట్లో నిన్న ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో పలువురు అపార్ట్‌మెంట్‌వాసులు చనిపోయారు. 32 అంతస్థుల ఈ భవంతిలో ఇప్పటికే వందలాది మంది కూడా ఆచూకీ తెలియడం లేదు. ఈ ప్రమాదం వెనుక పెద్ద కుట్ర కోణం ఉన్నట్లు సమాచారం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:18 AM IST

Hong kong Fire: ఘోర అగ్నిప్రమాదం వెనుక కుట్ర కోణం.. 44 మంది దుర్మరణం, ఇంకా వందలాది మంది మిస్సింగ్‌!

 Hong kong Fire Reason: హాంకాంగ్ అపార్ట్‌మెంట్లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం ఘటనలో ఇప్పటివరకు 44 మంది మృతి చెందారు. ఈ 32 అంతస్థుల స్కై స్క్రాపర్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఇప్పటివరకు వందలాది మంది కూడా ఆచూకీ తెలియడం లేదు. ఈ ప్రమాదం వెనుక పెద్ద కుట్ర కోణం ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇప్పటికే ఈ ఘటనకు సంబంధించి ముగ్గురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకొని, పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. ప్రమాదం సమయానికి ముందు బిల్డింగ్‌ నుంచి భారీ శబ్దాలు వినిపించినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యులు చెబుతున్నారు. వెదురు చెక్కల నుంచి మంటలు వచ్చినట్లు ఏఎఫ్‌బీ రిపోర్టర్ కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద కుట్ర కోణంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.

హాంకాంగ్‌లోని స్కై స్క్రాపర్ లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరగడంతో నిన్న పెద్ద ఎత్తున మంటలు కూడా చెలరేగిన సంగతి తెలిసిందే. ఫైనాన్షియల్ హబ్‌గా పేరు పొందిన ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. తై పో కోర్టు కాంప్లెక్స్ లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 2:50 గంటల సమయంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ భవంతిలో రెండు వేల ఫ్లాట్స్ ఉన్నట్లు సమాచారం. 32 అంతస్తుల ఈ భవంతిలో వందలాదిమంది నివాసం ఉంటున్నారు. అగ్ని ప్రమాదం సమయంలో చాలామంది చిక్కుకున్నారు. ఇప్పటికి 44 మంది దుర్మరణం చెందగా వందలాది మంది ఆచూకీ తెలియడం లేదని సమాచారం.

 

 

 ప్రత్యక్ష సాక్ష్యుల సమాచారం మేరకు అపార్ట్‌మెంట్లో మంటలు చెలరేగే ముందు భారీ ఎత్తున శబ్దాలు కూడా వినిపించినట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాత దట్టమైన పొగలతో మంటలు చెలరేగాయి. శిథిలాల కింద ఇప్పటికి చిక్కుకొని ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం. సహాయక చర్యలు నిన్నటి నుంచి కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. శిథిలాలు తొలగించి రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు ఫైర్ అంటుకున్న సమయంలో కూడా చాలా మందికి తెలియక ఇళ్లలోనే కిటికీలు సైతం మూసి ఉన్నారని 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు తెలిపాడు.. ఆయన గత 40 ఏళ్లుగా ఇక్కడే నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే అక్కడ గాలులు కూడా పెద్ద ఎత్తున రావడంతో మంటలు మరింత పెరిగాయి. ఫ్లోర్ అంతా పూర్తిగా కాలిపోవడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతుంది.

 ఈ ప్రమాదంలో 37 ఏళ్ల ఓ ఫైర్ ఫైటర్ కూడా చనిపోయినట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే 900 మందికి తాత్కాలిక వసతి ఏర్పాటు చేసి భవంతిలోని నివాసితులను అక్కడికి చేర్చారు. 279 మందిని ఫైర్ ఫైటర్స్ కాపాడారని హాంకాంగ్ లీడర్ జాన్ లీ తెలిపారు. అయితే ఈ మంటలను నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అంతా ఖాళీ బూడిద అయిపోయాయి.. కేవలం ప్రాణాలతో బయటపడితే చాలు అని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

hong kong firehong kong fire reasonhong kong fire newshong kong fire latest newsHong Kong fire accident

