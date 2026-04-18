Hormuz Gunfire: యుద్ధంలో బిగ్ ట్విస్ట్..భారత నౌకలపై ఇరాన్ IRGC కాల్పులు..అస్సలు ఏం జరుగుతోంది?

Hormuz Gunfire On India Merchant Ships: హార్ముజ్ జలసంధిని తెరుస్తున్నామని ఇరాన్ చేసిన ప్రకటన 24 గంటలకు ముగియకముందే మరోసారి దాన్ని మూసివేసింది. తాజాగా ఆ జలసంధి నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు తాజాగా రెండు భారత వాణిజ్య  నౌకలు ప్రయత్నించగా.. దానిపై ఇరాన్‌కు సంబంధించిన బలగాలు కాల్పులు జరిపాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 18, 2026, 07:23 PM IST

Trending Photos

Telangana Weather: తెలంగాణ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. రానున్న కొన్నిగంటల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం.!.
6
Summer season
Telangana Weather: తెలంగాణ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. రానున్న కొన్నిగంటల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం.!.
DA 4 Percent Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 4శాతం డీఏ పెంపు ఖాయం? మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో లెక్క చూడండి..!!
6
DA Increase
DA 4 Percent Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 4శాతం డీఏ పెంపు ఖాయం? మీ జీతం ఎంత పెరుగుతుందో లెక్క చూడండి..!!
Gold: పసిడి ప్రియులకు షాక్, భారత్‎కు బంగారం, వెండి దిగుమతులు బంద్.. కస్టమ్స్‌లో నిలిచిపోయిన నిల్వలు..!!
5
Gold Import
Gold: పసిడి ప్రియులకు షాక్, భారత్‎కు బంగారం, వెండి దిగుమతులు బంద్.. కస్టమ్స్‌లో నిలిచిపోయిన నిల్వలు..!!
Pavitra Lokesh Net Worth: టాలీవుడ్ ఫేమస్ ఆంటీ పవిత్ర లోకేష్ ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా? నరేష్‌తో పెళ్లి తర్వాత ఎంత పెరిగాయంటే?
7
Pavitra Lokesh
Pavitra Lokesh Net Worth: టాలీవుడ్ ఫేమస్ ఆంటీ పవిత్ర లోకేష్ ఆస్తులు ఎంతో తెలుసా? నరేష్‌తో పెళ్లి తర్వాత ఎంత పెరిగాయంటే?
Hormuz Gunfire On India Merchant Ships: హార్ముజ్ జలసంధిని తెరుస్తున్నామని ఇరాన్ చేసిన ప్రకటన 24 గంటలకు ముగియకముందే మరోసారి దాన్ని మూసివేసింది. తాజాగా ఆ జలసంధి నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు తాజాగా రెండు భారత వాణిజ్య  నౌకలు ప్రయత్నించగా.. దానిపై ఇరాన్‌కు సంబంధించిన బలగాలు కాల్పులు జరిపాయి. ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తూ ఆ దేశ మీడియా స్పష్టం చేసింది. హార్ముజ్ జలసంధిని దాటేందుకు ప్రయత్నించిన రెండు భారత వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ IRGC బలగాలు కాల్పులు జరిపినట్లు ఆ దేశ మీడియా వెల్లడించింది. 

కాల్పులకు గురైన భారత వాణిజ్య నౌకల్లో ఒక్కో దాంట్లో 20 లక్షల బ్యారెళ్ల ఇరాకీ క్రూడ్ ఆయిల్‌తో ప్రయాణిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీంతో కాల్పుల నేపథ్యంలో రెండు నౌకలు వెనక్కి మళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని.. సిబ్బంది అంతా క్షేమంగా ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

హర్మూజ్‌ జలసంధి మార్గం ద్వారా ప్రయాణిస్తున్న ఈ రెండు నౌకలపై ఇరాన్‌కు చెందిన ఐఆర్‌జీసీ గన్‌ బోట్‌లు కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. కాల్పుల నేపథ్యంలో నౌకల్లోని సిబ్బందికి ఎలాంటి ప్రాణాపాయం కలగలేదని.. అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్ సెంటర్ స్పష్టం చేసింది. అయితే కాల్పుల వల్ల నౌకలకు ఏమైనా నష్టం వాటిల్లిందా అనేది తెలియాల్సి ఉంది.

నిన్నటి రోజున అమెరికాతో కాల్పుల ఒప్పందం ఉన్న కారణంగా ఆ ఒప్పందం ముగిసే వరకు హార్ముజ్ నుంచి ఏ నౌకలైనా వెళ్లొచ్చని ఇరాన్ అనుమతినిచ్చింది. అయితే అది కేవలం కొన్ని గంటల వరకే పరిమితమైంది. అందుకు అమెరికానే పూర్తిగా కారణం అని ఇరాన్ నాయకత్వం చెబుతోంది. ఇరాన్‌కు చెందిన పోర్టులపై అమెరికా దిగ్బంధం చేయడం పట్ల హార్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి మూతపెట్టినట్లు ఇరాన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో అటుగా వెళ్తున్న భారత నౌకలపై కాల్పులు జరిపినట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Also Read: Strait Of Hormuz Open: ఇజ్రాయెల్‌తో యుద్ధంలో ఇరాన్ కీలక ప్రకటన..ఈ యుద్ధంలో అమెరికా విజయం సాధించినట్టేనా? ఏం జరుగుతోంది?

Also Read; EPFO 3.0 Update: ఉద్యోగులకు తీపికబురు..EPFO డబ్బు ATMలో విత్‌డ్రాకు ప్లాన్ రెడీ..ఎప్పటి నుంచి అమలు చేస్తారంటే?

 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

