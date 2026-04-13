Hormuz Strait: హార్మూజ్ పై పట్టు సాధించేందుకు యూఎస్ బిగ్ ఆపరేషన్.. రంగంలోకి అత్యాధునిక గైడెడ్ క్షిపణి విధ్వంసక యుద్ద నౌక..

US Deployed Destroyer: హార్మూజ్ లో వాణిజ్య నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్ల రాకపోకలను అడ్డుకునేందుకు ఇరాన్ పెద్ద ఎత్తున సముద్రపు మందుపాతరలను అమర్చినట్లు అమెరికా సైనిక కమాండ్ గుర్తించింది. వీటిని తొలగించే బృహత్తర బాధ్యతను యుఎస్ఎస్ ఫ్రాంక్ ఇ పీటర్సన్, యుఎస్ఎస్ మైఖేల్ మర్ఫీ అనే రెండు అత్యాధునిక గైడెడ్-క్షిపణి విధ్వంసక యుద్ధ నౌకలకు అమెరికా అప్పగించింది.
ఈ రెండు నౌకలు ఇప్పటికే అరేబియా సముద్రం, హర్మూజ్ జలసంధి జలాల్లో తమ ఆపరేషన్ ప్రారంభించాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా దాదాపు 800కు పైగా వాణిజ్య నౌకలు వారాల తరబడి ఈ ప్రాంతంలోనే చిక్కుకుపోయాయి. ప్రపంచ చమురు, సహజవాయువు సరఫరాలో 20 శాతం ఇక్కడ నుంచే జరగాల్సి ఉండటంతో ఈ ఆపరేషన్ అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఇరాన్ దిగ్బంధనం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధర బ్యారెల్ కు 100 డాలర్లు దాటింది.
సముద్రంలో మైన్స్ ఉన్న ప్రాంతాల్లోకి నేరుగా నౌకలను పంపడం అత్యంత ప్రమాదకరం. అందుకే అమెరికా నావికాదళం అత్యాధునిక రోబోటిక్ టెక్నాలజీని రంగంలోకి దించింది. ఎంకే 18, మోడ్ 2 కింగ్ఫిష్ అనే మానవరహిత అండర్ వాటర్ వాహనాలను వినియోగిస్తోంది. టార్పెడో ఆకారంలో ఉండే ఈ డ్రోన్లు వాటంతట అవే నీటిలో ప్రయాణిస్తూ, అత్యాధునిక సోనార్ టెక్నాలజీ సాయంతో సముద్ర గర్భాన్ని మ్యాపింగ్ చేసి, దాచిన పేలుడు పదార్థాలను గుర్తిస్తాయి. మరోవైపు ఆకాశం నుంచి పహారా కాసేందుకు MH-60S రకం హెలికాప్టర్లు కూడా రంగంలోకి దిగాయి. వీటిలో ఉండే ఎయిర్బోర్న్ లేజర్ మైన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ ద్వారా నీటి ఉపరితలంపై, కాస్త అడుగు భాగంలో తేలియాడే మైన్స్ను ఈ హెలికాప్టర్లు క్షణాల్లో పసిగడతాయి.
డ్రోన్లు లేదా హెలికాప్టర్లు ఈ మందుపాతరలను గుర్తించిన వెంటనే ఆ సమాచారాన్ని కమాండ్ సెంటర్కు చేరవేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఎయిర్బోర్న్ మైన్ న్యూట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా వాటిని పేల్చేస్తారు. రిమోట్ కంట్రోల్తో పనిచేసే ఓ చిన్న రోబోటిక్ పరికరాన్ని పంపి, ఆ మైన్ పక్కనే అది పేలిపోయేలా చేసి ప్రమాదాన్ని నివారిస్తారు. ఈ మైన్-క్లియరింగ్ ఆపరేషన్కు రక్షణ కవచంగా ఉన్న రెండు అమెరికా యుద్ధ నౌకల్లో ఏజిస్ కాంబాట్ సిస్టమ్, అత్యాధునిక ఇంటర్సెప్టర్ క్షిపణులు ఉన్నాయి. ఇవి ఇరాన్ వైపు నుంచి వచ్చే ఎలాంటి వైమానిక లేదా ఉపరితల దాడులైనా ఇట్టే పసిగట్టి, సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టగలవు. టెక్నాలజీ సాయంతో సముద్ర గర్భాన్ని జల్లెడ పడుతున్న అమెరికా ఆపరేషన్ పూర్తయితే గ్లోబల్ సప్లై చైన్కు పట్టిన గ్రహణం వీడనుంది.
