English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Nicolas Maduro: నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు.. నేనే వెనిజులా అధ్యక్షుడు: నికోలస్ మదురో

Nicolas Maduro: నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు.. నేనే వెనిజులా అధ్యక్షుడు: నికోలస్ మదురో

Nicolas Maduro Latest News Updates: వెనిజులా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో, అతని భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్‌ను అరెస్ట్ చేసిన అమెరికా.. మాన్‌హట్టన్‌లోని జిల్లా కోర్టులో హజరుపరిచింది. విచారణ సందర్భంగా తాను నిర్ధోషిని అని.. తనను కిడ్నాప్ చేశారని మదురో అన్నారు. వివరాలు ఇలా..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 6, 2026, 07:17 AM IST

Trending Photos

Star Actress: పూజలతో ఎవరు స్టార్స్ అయిపోరు.. వేణుస్వామి ఇజ్జత్ తీసేసిన మరో స్టార్ హీరోయిన్..
7
Venu swamy
Star Actress: పూజలతో ఎవరు స్టార్స్ అయిపోరు.. వేణుస్వామి ఇజ్జత్ తీసేసిన మరో స్టార్ హీరోయిన్..
Akhanda 2: బాలయ్య అభిమానులకు బంపరాఫర్.. ఆ థియేటర్ లో అఖండ 2 ఫ్రీ షో..
5
Akhanda 2 Free Show
Akhanda 2: బాలయ్య అభిమానులకు బంపరాఫర్.. ఆ థియేటర్ లో అఖండ 2 ఫ్రీ షో..
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన వెండి.. అదే బాటలో బంగారం.. జనవరి 4వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold prices
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన వెండి.. అదే బాటలో బంగారం.. జనవరి 4వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Nikitha godishala Murder Case: నిఖిత మర్డర్ కేసు.. తమిళనాడులో ప్రియుడు అరెస్ట్.. షాకింగ్ నిజాలు..
6
Nikhita Godishala
Nikitha godishala Murder Case: నిఖిత మర్డర్ కేసు.. తమిళనాడులో ప్రియుడు అరెస్ట్.. షాకింగ్ నిజాలు..
Nicolas Maduro: నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు.. నేనే వెనిజులా అధ్యక్షుడు: నికోలస్ మదురో

Nicolas Maduro Latest News Updates: అమెరికా సైనిక చర్యలో అరెస్ట్ అయిన వెనిజులా పదవీచ్యుత అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. సోమవారం న్యూయార్క్‌లోని ఫెడరల్ కోర్టులో ఆయనను హాజరు పరచగా.. తాను నిర్దోషినని స్పష్టం చేశారు. తాను వెనిజులా అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నానని.. జనవరి 3న తనను కిడ్నాప్ చేశారని వాపోయారు. కారకాస్‌లోని తాను ఇంట్లో ఉండగా.. బంధించి తీసుకువచ్చారని.. ఎలాంటి తప్పుచేయలేదని అమాయకుడిని అని అన్నారు. ఈ నెల 3వ తేదీన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు అత్యంత నాటకీయంగా మదురో అరెస్టు అయిన విషయం తెలిసిందే. అమెరికాకు తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఆయనను మొదటిసారి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. మాన్‌హట్టన్‌లోని అమెరికా జిల్లా జడ్జి ఆల్విన్ హెల్లర్‌ స్టెయిన్ వాదనలు విన్నారు. నార్కో-టెర్రరిజం, అమెరికాలోకి కొకైన్ దిగుమతికి కుట్ర, మెషిన్ గన్, డేంజరస్ వెపన్స్ కలిగి ఉన్నారనే నాలుగు నేరారోపణలను మదురోపై అమెరికా మోపింది.

Add Zee News as a Preferred Source

కోర్టు విచారణ సందర్భంగా ఈ ఆరోపణలను మదురో ఖండించారు. "నేను నిర్దోషిని. నేను ఏ తప్పు చేయలేదు. నేను సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తిని. నేను ఇప్పటికీ నా దేశ అధ్యక్షుడిని. జనవరి 3వ తేదీన నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు. వెనిజులాలోని కారకాస్‌లోని నా ఇంట్లో నన్ను అరెస్టు చేసి బంధీగా మార్చారు." అని వాపోయారు. మదురో భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్‌ కూడా తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదన్నారు. మదురో న్యాయవాది మాట్లాడుతూ.. ఈ ఆపరేషన్‌ను సైనిక కిడ్నాప్‌గా అని అన్నారు. అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి.. అరెస్ట్ చేశారని వాదించారు. దాదాపు అరగంట పాటు విచారణ కొనసాగింది. తదుపరి విచారణ మార్చి 17కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు జడ్జి ప్రకటించారు.

మదురోను విచారిస్తున్న సమయంలో కోర్టు బయట భారీ సంఖ్య జనం గుమిగూడారు. మదురోకు మద్దతుగా కొందరు నిలవగా.. ట్రంప్‌ కింగ్‌ మరికొందరు నినాదాలు చేస్తూ కనిపించారు. అంతకుముందు బ్రూక్లిన్‌ జైలు నుంచి కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య మదురో దంపతులను కోర్టుకు తీసుకువచ్చారు. ముందుగా దగ్గర్లోని అథ్లెటిక్‌ ఫీల్డ్‌కు తీసుకెళ్లి.. అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్‌లో తరలించారు. మాన్‌హట్టన్‌లో ల్యాండ్ అయిన తరువాత సాయుధ వాహనంలో కోర్టుకు తీసుకువెళ్లారు.

2018లో వెనిజులా అధ్యక్షుడిగా మదురో మరోసారి ఎన్నికైనప్పటి నుంచి వాషింగ్టన్ ఆయనను చట్టవిరుద్ధమైన పాలకుడిగా పరిగణిస్తోంది. కొకైన్ అక్రమ రవాణా నెట్‌వర్క్‌ను మదురో పర్యవేక్షించారని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. అయితే వెనిజులాలోని చమురు సంపదను నియంత్రించేందుకు ట్రంప్ ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి.

Also Read: Donald Trump: నేను అసంతృప్తిగా ఉన్నానని మోదీకి తెలుసు.. వెనిజులా అటాక్‌ తర్వాత భారత్‌కు ట్రంప్‌ బిగ్‌ వార్నింగ్‌..!

Also Read: Donald Trump: వెనిజులా పని ఖతమ్.. ట్రంప్ నెక్ట్స్ టార్గెట్ ఆ దేశమేనా?..పెట్రోకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన ప్రెసిడెంట్.. ఏం జరగబోతోంది..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

nicolas maduroNicolas Maduro NewsvenezuelaAmerica Vs VenezuelaNicolas Maduro Latest News Updates

Trending News