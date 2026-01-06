Nicolas Maduro: నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు.. నేనే వెనిజులా అధ్యక్షుడు: నికోలస్ మదురో

Nicolas Maduro Latest News Updates: అమెరికా సైనిక చర్యలో అరెస్ట్ అయిన వెనిజులా పదవీచ్యుత అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురో ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు. సోమవారం న్యూయార్క్లోని ఫెడరల్ కోర్టులో ఆయనను హాజరు పరచగా.. తాను నిర్దోషినని స్పష్టం చేశారు. తాను వెనిజులా అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతున్నానని.. జనవరి 3న తనను కిడ్నాప్ చేశారని వాపోయారు. కారకాస్లోని తాను ఇంట్లో ఉండగా.. బంధించి తీసుకువచ్చారని.. ఎలాంటి తప్పుచేయలేదని అమాయకుడిని అని అన్నారు. ఈ నెల 3వ తేదీన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు అత్యంత నాటకీయంగా మదురో అరెస్టు అయిన విషయం తెలిసిందే. అమెరికాకు తీసుకువచ్చిన తర్వాత ఆయనను మొదటిసారి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. మాన్హట్టన్లోని అమెరికా జిల్లా జడ్జి ఆల్విన్ హెల్లర్ స్టెయిన్ వాదనలు విన్నారు. నార్కో-టెర్రరిజం, అమెరికాలోకి కొకైన్ దిగుమతికి కుట్ర, మెషిన్ గన్, డేంజరస్ వెపన్స్ కలిగి ఉన్నారనే నాలుగు నేరారోపణలను మదురోపై అమెరికా మోపింది.
కోర్టు విచారణ సందర్భంగా ఈ ఆరోపణలను మదురో ఖండించారు. "నేను నిర్దోషిని. నేను ఏ తప్పు చేయలేదు. నేను సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తిని. నేను ఇప్పటికీ నా దేశ అధ్యక్షుడిని. జనవరి 3వ తేదీన నన్ను కిడ్నాప్ చేశారు. వెనిజులాలోని కారకాస్లోని నా ఇంట్లో నన్ను అరెస్టు చేసి బంధీగా మార్చారు." అని వాపోయారు. మదురో భార్య సిలియా ఫ్లోరెస్ కూడా తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదన్నారు. మదురో న్యాయవాది మాట్లాడుతూ.. ఈ ఆపరేషన్ను సైనిక కిడ్నాప్గా అని అన్నారు. అంతర్జాతీయ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి.. అరెస్ట్ చేశారని వాదించారు. దాదాపు అరగంట పాటు విచారణ కొనసాగింది. తదుపరి విచారణ మార్చి 17కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు జడ్జి ప్రకటించారు.
మదురోను విచారిస్తున్న సమయంలో కోర్టు బయట భారీ సంఖ్య జనం గుమిగూడారు. మదురోకు మద్దతుగా కొందరు నిలవగా.. ట్రంప్ కింగ్ మరికొందరు నినాదాలు చేస్తూ కనిపించారు. అంతకుముందు బ్రూక్లిన్ జైలు నుంచి కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య మదురో దంపతులను కోర్టుకు తీసుకువచ్చారు. ముందుగా దగ్గర్లోని అథ్లెటిక్ ఫీల్డ్కు తీసుకెళ్లి.. అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో తరలించారు. మాన్హట్టన్లో ల్యాండ్ అయిన తరువాత సాయుధ వాహనంలో కోర్టుకు తీసుకువెళ్లారు.
2018లో వెనిజులా అధ్యక్షుడిగా మదురో మరోసారి ఎన్నికైనప్పటి నుంచి వాషింగ్టన్ ఆయనను చట్టవిరుద్ధమైన పాలకుడిగా పరిగణిస్తోంది. కొకైన్ అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్ను మదురో పర్యవేక్షించారని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. అయితే వెనిజులాలోని చమురు సంపదను నియంత్రించేందుకు ట్రంప్ ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి.
