  • Nuclear War: ప్రపంచం అణు యుద్ధంతో నాశనం అయినా.. ఈ దేశం మాత్రం అత్యంత సురక్షితం..! నిపుణుల క్లారిటీ!

Nuclear War: ప్రపంచం అణు యుద్ధంతో నాశనం అయినా.. ఈ దేశం మాత్రం అత్యంత సురక్షితం..! నిపుణుల క్లారిటీ!

Safest Country If Nuclear War Occurs: ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితులు అనిశ్చితిలో ఉంది. ఒక వైపు రష్యా యుద్ధంతో పాటు తాజాగా ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ అమెరికాలో కూడా యుద్ధంలోకి దిగాయి. మిడిలిస్టులో అయితే యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. ఒక దేశం యుద్ధంలో ఉంటే దాని మిత్ర దేశం కూడా ఈ యుద్ధ ప్రభావం ఎదుర్కొనాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తాజాగా ఇరాన్ సైప్రస్ దేశంపై కూడా దాడి చేసింది. అయితే ఈ దేశాలు అణు బాంబుల కలిగి ఉన్నాయి. ఒకవేళ అణు బాంబులు ఒక దేశం ఉపయోగించినా ఇంకో దేశం కూడా వెంటనే ప్రతిస్పందిచేలా ఉన్నాయి. ఒకవేళ అణుయుద్ధం వస్తే ఏ దేశం అత్యంత సురక్షితంగా ఉంటుంది? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 6, 2026, 03:49 PM IST

Nuclear War: ప్రపంచం అణు యుద్ధంతో నాశనం అయినా.. ఈ దేశం మాత్రం అత్యంత సురక్షితం..! నిపుణుల క్లారిటీ!

Safest Country If Nuclear War Occurs: ప్రస్తుత ప్రపంచ ప్రపంచంలో పరిస్థితులు అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అమెరికా ఇరాన్, ఇజ్రాయేల్‌, మరోవైపు రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ వార్‌, దాయాదీ పాకిస్తాన్‌, అఫ్గానిస్తాన్‌లు కూడా ఒకరిపై మరొకరు కయ్యానికి కాళు దూస్తున్నారు. ఇప్పటికే యుద్ధ విమానాలతో ఒక దేశం పై మరో దేశం దాడి చేస్తున్నాయి. అన్ని పెద్ద దేశాలలో అణు బాంబులు, బలమైన సైన్యం, యుద్ధ విమానాలు, వార్‌షిప్‌లను కూడా కలిగి ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో అత్యంత అణు బాంబులు కలిగి ఉన్న దేశం రష్యా. ఆ తర్వాతి స్థానంలో అమెరికా ఇతర దేశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఒకవేళ అణు యుద్ధం వస్తే ఏ దేశాలు అత్యంత సురక్షితం?

 స్విట్జర్లాండ్ ..
 స్విట్జర్లాండ్.. ఇది భూతల స్వర్గం. ఎప్పుడూ మంచుతో కూడిన వాతావరణం. పచ్చని కొండలు, నీటి కాలువలకు ఇది పెట్టింది పేరు, ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా  స్విట్జర్లాండ్ చూసి తరించాలని కోరుకుంటారు. అయితే ఈ దేశం ఇప్పటివరకు ఏ దేశంతో యుద్ధంలో పాల్గొనలేదు. ఇది యూరప్‌ దేశాల్లో ఒకటి. తమ ఇరుగు పొరుగు దేశాలు యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే అని ముందస్తుగా ఆలోచన కలిగిన దేశం. అందుకే ఈ దేశంలో బంకర్లను, భూగర్భ షెల్టర్స్ ఏర్పాటు చేసుకొన్నారు. ప్రతి ఒక్క ఇళ్లలో బంకర్స్‌ నిర్మించుకుంటారు. ఎక్కువ జనాభా ఉన్న అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్షించుకునేందుకు ఇలా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ముందస్తు ప్రణాళికలో భాగంగా ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని వారి ఇంటి నిర్మాణాలు చేసుకుంటారు. అను యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఇక్కడి ప్రజలు సులభంగా బంకర్లో వెళ్లి దాక్కుంటారు. అయినా స్విట్జర్లాండ్‌తో ఏ దేశం యుద్ధం చేయాలని కోరుకోదు.

 న్యూజిలాండ్…
 న్యూజిలాండ్ ప్రపంచంలోనే ఒక శాంతియుతమైన దేశంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఇతర దేశాలతో యుద్ధంతో ఎన్నో ఏళ్లుగా దూరంగా ఉంది. ఈ న్యూజిలాండ్ దేశం కూడా చుట్టూ పర్వత శ్రేణులతో అందంగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు ఇది పెద్ద దేశాలకు చాలా దూరంగానే ఉంటుంది. ఆర్థికంగా స్థిరమైన దేశం. ఆహార కొరత ఏర్పడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యవసాయపరంగా అన్ని అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఐస్లాండ్..
ఈ ఐస్లాండ్ దేశం కూడా ప్రపంచంలో అత్యంత శాంతియుతమైన దేశంగా పరిగణిస్తారు. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి యుద్ధాల్లో ఈ దేశంలో పాల్గొనలేదు. ప్రపంచంలో ఎప్పుడు యుద్ధాలకు మొగ్గుచూపకుండా తటస్థంగా ఉంటుంది. ఐస్లాండ్ చుట్టుముట్టు ప్రదేశాలు కూడా ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. ఇది కూడా అణుయుద్ధం జరిగినప్పుడు అత్యంత సురక్షితమైన దేశం. అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో అత్యంత చిన్న ద్వీపదేశం. అయితే ఐస్లాండ్ కు ప్రత్యేకంగా ఒక సైన్యం కూడా లేదు. జనాభా కూడా తక్కువ.. కాబట్టి ఇక్కడ అణు బాంబు దాడికి ఆస్కారమే ఉండకపోవచ్చు. 

భూటాన్…
భూటాన్ మన దేశానికి పొరుగు దేశమే. ఇది అత్యంత చిన్న దేశం. ఎంతో శాంతియుతంగా ఉండే దేశం. ప్రపంచ రాజకీయాలకు ఇది దూరంగా ఉంటుంది. 1971 లోనే భూటాన్ ఐక్యరాజ్యసమితిలో సభ్యత్వం పొందింది. ఎప్పుడు తటస్థ వైఖరిని కలిగి ఉండే దేశం. ఈ భూటాన్ దేశం చుట్టూ ఎతైన కొండలు, అందమైన లొకేషన్స్ అని యుద్ధం వస్తే ఈ దేశం పై ఏ దేశం దాడి చేయకపోవచ్చు. భూటాన్ కూడా ప్రపంచంలో సురక్షితమైన దేశంగా పరిగణించవచ్చు. 

ఇండోనేషియా..
ఇండోనేషియా దేశం కూడా స్వతంత్ర విదేశీ పాలసీ కలిగి ఉంటుంది. ప్రపంచ యుద్ధాలకు ఇది దూరంగా ఉండే దేశం. ఈ దేశం అలిగిన వైఖరి కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి అణు దాడి జరిగినప్పుడు ఇండోనేషియా ఏ దేశానికి లక్ష్యం కాకపోవచ్చు. ఇండోనేషియా కూడా అత్యంత సురక్షితమైన దేశంగా పరిగణించవచ్చు. 

ఈ ప్రపంచంలో ఈ ఐదు దేశాలు అత్యంత సురక్షితమైనప్పటికీ ఒకవేళ అణు యుద్ధమే వస్తే ప్రపంచంలో ఏ దేశం అంత సురక్షితంగా ఉండకపోవచ్చు. అణు యుద్ధం అంటేనే ఒక భయంకరమైన రేడియేషన్. వాతావరణం మార్పులు. జపాన్‌పై జరిగిన అణు దాడి తర్వాత అక్కడ ఒక గడ్డిపొచు కూడా పెరగలేదు. రానున్న తరంపై కూడా ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది మన కంటికి కనిపిస్తున్న సాక్ష్యాలు. అణు యుద్ధం వచ్చినప్పుడు ప్రకృతి పరంగా బలంగా ఉన్న దేశాలే అత్యంత సురక్షితం. సాధ్యమైనంత వరకు అణు యుద్ధాన్ని నివారించడానికి మాత్రమే మానవాళి ప్రయత్నించాలి. అంతేగాని ఈ భూ ప్రపంచంలో ఏ దేశం కూడా అణు యుద్ధం జరిగితే ఏ దేశం అతీతం కాదు. ఏదో విధంగా ఆ దేశం పై ప్రభావం ఉంటుంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Nuclear warWorld Safest Countrynuclear war safest countriessafest country in nuclear warcountries safe from nuclear war

