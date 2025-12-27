Shehbaz Sharif: ఛీఛీ..కండోమ్స్ కోసం.. IMF అధికారుల కాళ్లు పట్టుకున్న పాకిస్తాన్ ప్రధాని..

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif News: పాకిస్తాన్ గత కొద్ది ఏళ్ల నుంచి ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతుంది. అంతేకాకుండా అక్కడి ప్రజలు ఆకలితో చనిపోయిన పరిస్థితులు కూడా ఎదురవుతున్నాయి. అయితే, పాకిస్తాన్కు మరోసారి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ మరో గట్టు షాక్ ఇచ్చింది.. తన దేశంలో పన్నుల భారం విపరీతంగా పెరుగుతున్న కారణంగా వాటిని తగ్గించుకోవడానికి వేరే దేశాలకు వెళ్లి అనుమతి అడగాల్సిన దుస్థితిలో ఉన్న పాకిస్తాన్ ప్రధాని షాబాజ్ షరీఫ్కు గట్టి చేదు అనుభవం ఎదురయింది.. పాకిస్తాన్ లో జనాభా నియంత్రణ కోసం కాండమ్స్పై విధిస్తున్న 18 శాతం జీఎస్టీని తగ్గించాలని ఆయన విజ్ఞప్తిని ఇటీవల ఐఎంఎఫ్ తిరస్కరించింది.
గత కొన్ని ఏళ్ల నుంచి పాకిస్తాన్లో జననాల రేటు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ప్రస్తుతం జనాభా వృద్ధిరేటు 2.55 శాతం ఉంది. అంటే ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 60 లక్షల మందికి పైగా కొత్త జననాలు జరుగుతున్నాయి.. అంటే ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒక కోటికి పైగా జనాభా పుట్టుకు వస్తున్నారు m. దీని కారణంగా జనాభాకు కనీస వనరులు కల్పించడం పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వానికి పెద్ద భారంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలోని కాండమ్స్ పై రేట్లను తగ్గిస్తే.. జనాలు వాటిని ఎక్కువగా వినియోగిస్తారని... తద్వారా జనాభా పెరుగుదలను అరికట్టేందుకు వీలుంటుందని పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం భావించినట్లు సమాచారం.. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని.. పాకిస్తాన్ ప్రధాని 18 శాతం ఉన్న జీఎస్టీని భారీగా తగ్గించాలని ఐఎంఎఫ్ అధికారులను స్వయంగా వేడుకున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, కొంతమంది భారతీయ విశ్లేషకులు.. పాకిస్తాన్ ప్రధాని కాళ్లు పట్టుకొని వేడుకున్నారని కూడా అంటున్నారు.
IMF అధికారులు పాకిస్తాన్ అభ్యర్థనను లెక్కనే చేయలేదు. ఎందుకంటే జీఎస్టీని తగ్గించడం వల్ల IMFకి దాదాపు 600 మిలియన్ల పాకిస్తానీ రూపాయల వరకు ఆదాయం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. ప్రస్తుతమున్న ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఆ నష్టాన్ని సంస్థ భరించలేదని స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించాల్సిందేనని పాకిస్తాన్కి తెలిపింది. దీంతోపాటు ఆదాయం వచ్చే మార్గాలను మూసి వేయవద్దని పేర్కొంది.
Also Read: Aghori Video: వామ్మో.. హిమాలయాల్లో గాలిలో తేలుతూ శివార్చన చేస్తున్న అఘోరీ.. Exclusive వీడియో..
ఇటీవల పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా ఐఎఫ్ఎస్సి దగ్గరికి అప్పు కోసం వెళ్లగా.. పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ లైన్స్ ను విక్రయించమని ఆదేశించింది. అయితే, దీనిపై పాకిస్తాన్ ప్రధాని ప్రకటన కూడా చేశారు.. దీంతో విమానయాన సంస్థను కొనుగోలు చేసేందుకు పాకిస్తాన్ సైన్యానికి చెందిన ఫౌజీ ఫౌండేషన్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపింది.. ఒక దేశానికి ప్రధాని అయి ఉండి.. తన దేశంలో అంతర్గత పన్నులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోలేని దుస్థితిలో ఉండడం.. దేశ ఆర్థిక పతనానికి నిదర్శనమని కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. చివరికి పాకిస్తాన్ ప్రధాని కాండమ్స్ వంటి నిత్యవసరాలపై కూడా రాయితీ సాధించలేక ఉత్తి చేతులతో పాకిస్తాన్ తిరిగి వచ్చారు..
Also Read: Aghori Video: వామ్మో.. హిమాలయాల్లో గాలిలో తేలుతూ శివార్చన చేస్తున్న అఘోరీ.. Exclusive వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook