Imran Khan Murder: ఇమ్రాన్ ఖాన్ మృతి..? ఖండించని పాక్ సర్కార్.. అక్కడంతే..

Pakistan Imran News: ఈ నేపథ్యంలో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఇమ్రాన్ ఖాన్ను చూపించాలంటూ ఆయన మద్దతుదారులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు. కుటుంబ సభ్యులు సైతం ఆయన్ని కలవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కూడా చేపట్టినట్లు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించినవిగా చెబుతున్న ఫొటోలు, వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైల్లో మృతి చెందారనే వార్తలు బయటకు రావడంగా తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ వార్తలకు సంబంధించి ఇంతవరకు ఎలాంట ధ్రువీకరణా వెలువడలేదు.
ఈ వార్తల నేపథ్యంలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోదరీమణులు మంగళవారం రాత్రి జైలు దగ్గరకు చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే తమ సోదరుణ్ని కలిసేందుకు అనుమతించాలని డిమాండ్ చేసినట్లు పలు మీడియా సంస్థలు చెప్పాయి. కానీ, పోలీసులు అందుకు అనుమతించలేదని, పైగా వారిపై తీవ్రంగా దాడి కూడా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో తాము శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్నామని, ఎలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు నిర్వహించలేదని, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోదరి నోరీన్ నీయాజీ అన్నారు. అయినా ప్రభుత్వం అనుమతించలేదన్నారు.
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
2023 ఆగస్టు నుంచి అడియాలా జైలులో ఉన్నారు ఇమ్రాన్ ఖాన్. అయితే, ఆయన మృతి చెందినట్లు సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా వార్తలు ప్రచారం అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన వార్తను బలూచిస్థాన్ విదేశాంగ శాఖ తమ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. పాక్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ అసీమ్ మునీర్, పాకిస్థాన్ నిఘా విభాగం ఐఎస్ఐ కలిసి ఆయన్ని హతమార్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయని అందులో రాసుకొచ్చింది. ఇంకా పలు మీడియా సంస్థలు కూడా దీనికి సంబంధించి వార్తలను ప్రచురించినట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పలువురు పోస్ట్ చేశారు. మరోవైపు ఆయన అనారోగ్యంతోనూ మరణించి ఉండొచ్చనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, ఇప్పటి వరకు వీటిని ధ్రువీకరించేలా అధికారికంగా ఒక్క ఆధారమూ బయటకు రాలేదు. దీంతో ఇమ్రాన్ పార్టీ తెహ్రీక్ ఏ ఇన్సాఫ్ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. నిరసనలకు సంబంధించినవిగా పేర్కొంటూ పలు వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఇమ్రాన్ ఖాన్ మృతి వార్తలు వైరల్ అవుతున్న పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఈ వార్త పై నోరు విప్పడం లేదు. గతంలో కూడా పాకిస్థాన్ ప్రధానిగా పనిచేసిన జుల్ఫీకర్ అలీ భుట్టోను అక్కడి సైన్యం దేశ ద్రోహం క్రింద ఉరి తీసింది. అటు అతని కూతరు బేనజీర్ భుట్టోను సైతం బహిరంగంగా కాల్చి చంపింది. వీటన్నటి వెనక పాక్ ఆర్మీ, ఐఎస్ఐ దాని వెనకాల నడిపిస్తున్న అమెరికా డీప్ స్టేట్ ఉన్నాయనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇమ్రాన్ మర్డర్ వెనక కూడా అమెరికా డీప్ స్టేట్ హస్తం ఉందనే వార్తలు వస్తున్నాయి.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.