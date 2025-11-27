English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Imran Khan Murder: ఇమ్రాన్ ఖాన్ మృతి..? ఖండించని పాక్ సర్కార్.. అక్కడంతే..

Imran Khan Murder News: పాకిస్థాన్‌ మరోసారి అట్టుడుకుతోంది.  ఆ దేశ మాజీ ప్రధాన మంత్రి ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఆయన్ను సైన్యం మట్టుబెట్టిందన్న ప్రచారం జరుగుతుండటంతో ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 27, 2025, 08:14 AM IST

Pakistan Imran News: ఈ నేపథ్యంలో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న  ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ను చూపించాలంటూ ఆయన మద్దతుదారులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు. కుటుంబ సభ్యులు సైతం ఆయన్ని కలవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు  పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు కూడా చేపట్టినట్లు సోషల్‌ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించినవిగా చెబుతున్న ఫొటోలు, వీడియోలు కూడా వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ జైల్లో మృతి చెందారనే వార్తలు బయటకు రావడంగా తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ వార్తలకు సంబంధించి ఇంతవరకు ఎలాంట ధ్రువీకరణా వెలువడలేదు.

ఈ వార్తల నేపథ్యంలో ఇమ్రాన్‌ ఖాన్ సోదరీమణులు మంగళవారం రాత్రి జైలు దగ్గరకు చేరుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే తమ సోదరుణ్ని కలిసేందుకు అనుమతించాలని డిమాండ్‌ చేసినట్లు పలు మీడియా సంస్థలు చెప్పాయి. కానీ, పోలీసులు అందుకు అనుమతించలేదని, పైగా వారిపై తీవ్రంగా దాడి కూడా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇమ్రాన్ ఖాన్​ ఆరోగ్యంపై ఆందోళనల నేపథ్యంలో తాము  శాంతియుతంగా నిరసన చేస్తున్నామని, ఎలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు నిర్వహించలేదని,  రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఇమ్రాన్ ఖాన్ సోదరి నోరీన్​ నీయాజీ  అన్నారు.  అయినా ప్రభుత్వం అనుమతించలేదన్నారు. 

2023 ఆగస్టు నుంచి అడియాలా జైలులో ఉన్నారు ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌. అయితే, ఆయన మృతి చెందినట్లు సోషల్‌ మీడియాలో ఒక్కసారిగా వార్తలు ప్రచారం అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన వార్తను బలూచిస్థాన్‌ విదేశాంగ శాఖ తమ ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేసింది. పాక్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ ఆర్మీ స్టాఫ్‌ అసీమ్‌ మునీర్‌, పాకిస్థాన్  నిఘా విభాగం ఐఎస్‌ఐ కలిసి ఆయన్ని హతమార్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయని అందులో రాసుకొచ్చింది. ఇంకా పలు మీడియా సంస్థలు కూడా దీనికి సంబంధించి వార్తలను ప్రచురించినట్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పలువురు పోస్ట్‌ చేశారు. మరోవైపు ఆయన అనారోగ్యంతోనూ మరణించి ఉండొచ్చనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. కానీ, ఇప్పటి వరకు వీటిని ధ్రువీకరించేలా అధికారికంగా ఒక్క ఆధారమూ బయటకు రాలేదు. దీంతో ఇమ్రాన్‌ పార్టీ తెహ్రీక్‌ ఏ ఇన్సాఫ్‌ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. నిరసనలకు సంబంధించినవిగా పేర్కొంటూ పలు వీడియోలు, ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఇమ్రాన్ ఖాన్ మృతి వార్తలు వైరల్ అవుతున్న పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం ఈ వార్త పై నోరు విప్పడం లేదు. గతంలో కూడా పాకిస్థాన్ ప్రధానిగా పనిచేసిన జుల్ఫీకర్ అలీ భుట్టోను అక్కడి సైన్యం దేశ ద్రోహం క్రింద ఉరి తీసింది. అటు అతని కూతరు బేనజీర్ భుట్టోను సైతం బహిరంగంగా కాల్చి చంపింది. వీటన్నటి వెనక పాక్ ఆర్మీ, ఐఎస్ఐ దాని వెనకాల నడిపిస్తున్న అమెరికా డీప్ స్టేట్ ఉన్నాయనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇమ్రాన్ మర్డర్ వెనక కూడా అమెరికా డీప్ స్టేట్ హస్తం ఉందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

mran Khan Dead NewsImran Khan NewsImran Khan Died RumoursImran khan no moreImran Khan Passes Away

