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Imran Khan Health Update:ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన.. వెంటనే ఆసుపత్రికి..!

Imran Khan Health Update:జైలులో ఉన్న పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ఆయనకు గుండె దడ, బీపీ వంటి సమస్యలు ఉన్నాయని, వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య పరీక్షలు చేయించాలని మాజీ అధ్యక్షుడు ఆరిఫ్ అల్వీ డిమాండ్ చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:02 AM IST
Imran Khan Health Update:ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన.. వెంటనే ఆసుపత్రికి..!
Image Credit: Imran Khan Health Update(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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