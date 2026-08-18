/Imran Khan Health Update:ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన.. వెంటనే ఆసుపత్రికి..!

Imran Khan Health Update: పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని, మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్న ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని మాజీ పాకిస్థాన్ అధ్యక్షుడు ఆరిఫ్ అల్వీ తెలిపారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్కు సంబంధించిన వైద్య నివేదికలను పరిశీలించిన తర్వాత ఆయన ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్కు తీవ్ర ఒత్తిడి, ఆందోళన, గుండె దడ, అధిక రక్తపోటు వంటి సమస్యలు ఉన్నట్లు అల్వీ చెప్పారు. జైలులో ఎక్కువ కాలం ఉండటం, ఒంటరిగా ఉంచడం, కుటుంబ సభ్యులు, న్యాయవాదులు, వైద్యులను కలిసే అవకాశం లేకపోవడం వల్ల ఆయనపై మానసికంగా కూడా ప్రభావం పడుతోందని పేర్కొన్నారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ గుండె కొట్టుకునే వేగం నిమిషానికి 54గా ఉందని అల్వీ తెలిపారు. సాధారణంగా ఇది సాధారణ స్థాయిలోనే ఉన్నప్పటికీ, ఇమ్రాన్కు గతంలో ఉన్న స్థాయితో పోలిస్తే ఇది మార్పు అని ఆయన అన్నారు. గుండె దడ గురించి కూడా ఇమ్రాన్ ఫిర్యాదు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
అందువల్ల వెంటనే 24 గంటల పాటు హార్ట్ మానిటరింగ్ చేయాలని అల్వీ సూచించారు. రక్తపోటును కూడా తరచుగా పరీక్షించాలని అన్నారు. అవసరమైతే స్ట్రెస్ టెస్ట్, ఎకోకార్డియోగ్రామ్, కార్డియాక్ ఎంఆర్ఐ, కార్డియాక్ సీటీ యాంజియోగ్రామ్ వంటి పరీక్షలు చేయించాలని కోరారు.
ఇమ్రాన్ ఖాన్ను జైలు నుంచి ఆసుపత్రికి తరలించాలని అల్వీ డిమాండ్ చేశారు. స్వతంత్ర వైద్యుల బృందం ఆయన ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. జైలులో ఎక్కువ కాలం ఒంటరిగా ఉండటం ఆయన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇమ్రాన్ ఖాన్ కుమారులు కూడా తమ తండ్రిని కుటుంబ సభ్యులు, న్యాయవాదులు, వైద్యులు కలవలేకపోతున్నారని గతంలో ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇమ్రాన్ ఖాన్ 2023 నుంచి జైలులో ఉన్నారు. ఆయనపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే ఈ కేసులు రాజకీయ కక్షతో పెట్టినవేనని ఆయన మద్దతుదారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook