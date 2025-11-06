English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Imran Khan: అసీమ్‌ మునీర్‌ నా భార్యను హింసిస్తున్నాడు.. మాకు చావే నయం: ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌

Imran Khan On Asim Munir: పాకిస్తాన్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌ తమను వేధిస్తున్నారని పాకిస్తాన్ మాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ ఆరోపించారు. తనను తన భార్యను మానసికంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాదు చరిత్రలోనే ఒక పెద్ద నియంత అని ఆయన ఆరోపించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 6, 2025, 09:33 AM IST

Imran Khan On Asim Munir: పాక్‌ ఆర్మీ చీఫ్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు పాక్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్. అతని మానసిక స్థితి సరిగ్గా ఉండదు.. అందుకే అధికారం కోసం అతను దేనికైనా తెగిస్తాడని ఆరోపణలు చేశాడు. తన భార్య బుష్రా బీబీని కూడా ఒంటరిగా ఉంచి మానసికంగా హింసిస్తున్నాడు. బానిసత్వం కంటే తమకు చావే మంచిదని కోరుకుంటున్నాం. ఎప్పటికీ అతని ముందు తలవంచం మమ్మల్ని మేము సరెండర్ చేయమని తెలిపారు. ఇక 2023 ఆగస్టు నుంచి ఇమ్రాన్ ఖాన్ జైలులోనే ఉంటున్నారు. ఈ సంచలన ఆరోపణలు ఆసిఫ్ మునీర్ పై చేశారు ఇమ్రాన్ ఖాన్. 

మొదటి నుంచే మునీర్ తమను వేధిస్తున్నాడని ఎక్స్‌ వేదికగా ఒక పోస్టు ప్రచురితమైంది. అంతేకాదు మునీర్ పాలనల దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. తనను మాత్రమే కాదు తన భార్యను కూడా ఒంటరిగా ఉంచి హింసిస్తున్నారని ఇమ్రాన్ ఖాన్ వాపోయారు. ఒక రాజకీయ నాయకుడి కుటుంబమే ఇతని క్రూరత్వాన్ని ఎదుర్కోలేక పోతుంది అని ఆయన అన్నారు. ఎప్పటికీ రాజీ పడే ఆలోచన లేదని కూడా చెప్పారు. ప్రభుత్వం ఒక కీలుబొమ్మ అని కూడా ఈ మాజీ ప్రధాని అన్నారు. 

 అయితే అసిమ్ మునీర్ తన పదవిని కాపాడుకోవడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తాడు.. ఒక వ్యక్తి పైనే మొత్తం ప్రభుత్వ అధికారం నడుస్తుంది. ఏ చట్టపరమైన చర్యలు అయినా ప్రస్తుతం పాక్‌లో ఆలస్యంగా జరుగుతున్నాయి. తమపై వేసిన కేసులు నిరాధారం. ఎప్పటికీ నిలబడవు అని కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్ వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తమ పార్టీపై కూడా క్రూరమైన చర్యలు చేపడుతున్నారు. పౌరులపై విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరపడం అనాగరిక చర్య. ఎప్పటికీ ఊహించలేని దారుణమని కూడా ఆయన అన్నారు. మహిళలపై కూడా దారుణంగా దాడులు జరుపుతున్నారు. 

పాకిస్తాన్‌ చరిత్రలో ఏ నాయకుడి కుటుంబం కూడా ఇలాంటి దారుణమైన బానిసత్వాన్ని ఎదుర్కోలేదు. ఎవ్వరేం చేసినా ఎప్పటికీ తాము తలవంచబోమాని కూడా ఇమ్రాన్ ఖాన్ స్పష్టం చేశారు. తమపై ఉద్దేశపూర్వకంగానే కేసులు పెట్టి..  వాటిలో జాప్యం జరుపుతున్నారని కూడా చెప్పారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Imran Khan LAtest NewsImran Khan Asim MunirImran Khan wife torturePakistan political crisisAsim Munir Imran Khan controversy

