English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • India And Bangladesh: భారత్ - బంగ్లాదేశ్ మధ్య బలపడుతున్న దోస్తీ.. అన్ని కేటగిరీల వీసాలకు లైన్ క్లియర్!

India And Bangladesh: భారత్ - బంగ్లాదేశ్ మధ్య బలపడుతున్న దోస్తీ.. అన్ని కేటగిరీల వీసాలకు లైన్ క్లియర్!

India And Bangladesh Relations: బంగ్లాదేశ్ భారత్ మధ్య చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ స్నేహ సంబంధాలు పెరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా తారీక్ రెహమాన్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి భారత్‌తో కాస్త స్నేహపూర్వకంగానే ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత్ ప్రభుత్వం త్వరలోనే అన్ని కేటగిరీలకు సంబంధించిన వీసాలను పునరుద్ధరించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 19, 2026, 09:04 PM IST

Trending Photos

Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
5
Jaggery After Meal Benefits
Jaggery After Meal: భోజనం తర్వాత బెల్లం తినడం వల్ల కలిగే లాభాలేంటో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
Star Actress: మగాళ్లు ఇంకా వర్జీన్ భార్యలు కావాలంటే ఎలా.?.. హీరోయిన్ ఘోరమైన మాటలు..
6
Neena Gupta
Star Actress: మగాళ్లు ఇంకా వర్జీన్ భార్యలు కావాలంటే ఎలా.?.. హీరోయిన్ ఘోరమైన మాటలు..
8th Pay Commission: గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ కు పెన్షనర్లకు కేంద్ర హోం శాఖ హెచ్చరిక.. అసలేం జరిగిందంటే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయిస్ కు పెన్షనర్లకు కేంద్ర హోం శాఖ హెచ్చరిక.. అసలేం జరిగిందంటే..!
Kaveri Baruah: 42 రూల్స్‌పై దిగొచ్చిన కావేరి బరువా.. అల్లు అర్జున్‌కు బహిరంగ క్షమాపణలు
6
allu arjun
Kaveri Baruah: 42 రూల్స్‌పై దిగొచ్చిన కావేరి బరువా.. అల్లు అర్జున్‌కు బహిరంగ క్షమాపణలు
India And Bangladesh: భారత్ - బంగ్లాదేశ్ మధ్య బలపడుతున్న దోస్తీ.. అన్ని కేటగిరీల వీసాలకు లైన్ క్లియర్!

India And Bangladesh Relations Latest News: భారత్ బంగ్లాదేశ్ మధ్య గత కొంతకాలంగా నెలకొన్న ఉధృప్తతలు ఇప్పుడు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి.. మీరు దేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ గాడిన పడుతున్నాయి అనే సంకేతాలు గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.. బంగ్లాదేశ్‌లో భారత్ త్వరలో అన్ని రకాల వీసా సేవలను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించబోతున్నట్లు భారత ఉన్నత స్థాయి దౌత్యవేత్త అనిరుద్ధ దాస్ వెల్లడించారు. దీంతో బంగ్లాదేశ్లో చదువుకోవాలనుకుంటున్న యువతకు ఇది ఎంతగానో సహాయ పడబోతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

2024 ఆగస్టు నెలలో షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోవడం.. ఆ తర్వాత ఏర్పడిన రాజకీయ అస్థిరత కారణంగా భారత్ తన వీసా సేవలను నిలిపివేసిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే.. ముఖ్యంగా భారత రాయబార కార్యాలయం పై దాడుల ముప్పు పొంచి ఉండడంతో.. భద్రతా కారణాల దృశ్య.. 2025 సంవత్సరం డిసెంబర్ 17వ తేదీన వీసా కేంద్రాలను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. అప్పటినుంచి కేవలం అత్యవసర వైద్య చికిత్సలతో పాటు డబుల్ ఎంట్రీ వీసాలను మాత్రమే పరిమితంగా జారీ చేశారు.

సిల్హెట్‌లో ఉన్న భారత సీనియర్ కన్సులర్ అధికారి అనిరుద్ధ దాస్ గురువారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం మెడికల్ తో పాటు డబుల్ ఎంట్రీ వీసాలు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయని.. అతి త్వరలోనే టూరిస్ట్ వీసాలతో పాటు అన్ని ఇతర రకాల కేటగిరీలకు సంబంధించిన సేవలను ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం.. అని తెలిపారు. బంగ్లాదేశ్లో తారీక్ రెహమాన్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత భారత్తో సంబంధాలను మెరుగుపరచుకోవడంలో పురోగతి కనిపిస్తోంది..

మహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలో తాత్కాలిక ప్రభుత్వం హయాంలో..  భారత్ బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే.. అయితే ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన జరిగిన ఎన్నికల తర్వాత ఏర్పడిన కొత్త ప్రభుత్వం భారత్తో సానుకూల ధోరణితో వ్యవహరిస్తూ వస్తోంది. రెండు దేశాల ప్రజలే ఈ సంబంధానికి ప్రధాన భాగస్వాములు.. మన ఆలోచనలు సాంస్కృతులు ప్రాచీన కాలం నుంచే ఒకే దారంతో అల్లారని.. అనిరుద్ధ దాస్ మీడియా ముఖంగా తెలిపారు..

Also Read: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!

గతంలో రోజుకు సగటున ఎనిమిది వేల వీసాలను భారత్ జారీ చేస్తూ ఉండేది.. అయితే ఉద్రిక్తత తల కారణంగా ఈ సంఖ్యను కేవలం 1500 కు తగ్గించింది.. ఇప్పుడు అన్ని సేవలు పునరుద్ధరిస్తే సాధారణ పౌరులకు ప్రయాణ సౌకర్యం మెరుగుపడడమే కాకుండా మీరు దేశాల మధ్య వాణిథ్యం కూడా మెరుగుపరవచ్చు. అంతేకాకుండా సాంస్కృతిక బంధాలు మళ్లీ బలపడే అవకాశాలు ఉండబోతున్నాయి..

Also Read: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Bangladesh Indiaindia and bangladeshIndia And Bangladesh NewsIndia And Bangladesh Latest

Trending News