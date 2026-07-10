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భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య కుదిరిన పౌర అణుశక్తి ఒప్పందం..

India Australia Nuclear Deal: ఆరు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం మూడు దేశాల్లో పర్యటిస్తున్న భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ .. ముందుగా ఇండోనేషియా వెళ్లారు. అటు నుంచి ఆస్ట్రేలియా, అటు నుంచి న్యూజిలాండ్ దేశానికి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య కీలకమైన అణు ఒప్పంద కార్యక్రమం జరిగింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:15 AM IST
భారత్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య కుదిరిన పౌర అణుశక్తి ఒప్పందం..
Image Credit: Bharat Australia Deal (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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