India Vs US: అమెరికాకు బిగ్‌ షాకిచ్చిన భారత్‌.. $3.6 బిలియన్ల డీల్‌ సస్పెండ్‌..!

India Poseidon Deal Halted With US: అమెరికా టారిఫ్స్‌కు కౌంటర్ గా భారత్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. యూఎస్ నుంచి 3.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన బోయింగ్ P-81 జెట్‌ల కొనుగోలు ఒప్పందాన్ని నిలిపివేసింది. వీటి కొనుగోలు కోసం 2.42 బిలియన్ డాలర్లతో 2021లో భారత అమెరికా మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది.  అమెరికా విధిస్తున్న భారీ సుంకాల నేపథ్యంలో ఈ ఒప్పందం సస్పెండ్ చేసింది భారత్.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 8, 2025, 10:36 AM IST

India Poseidon Deal Halted With US: అమెరికా బెదిరింపులు రోజురోజు భారత్ పై ఎక్కువగా అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా అమెరికాకు భారత్ బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. ఓ కీలక డీల్ సస్పెండ్ చేసుకుంది. అమెరికా భారత్ పై 50% సుంకాల విధింపు నేపథ్యంలో యుఎస్ నుంచి 3.6 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన P81 జెట్ల కొనుగోలు ఒప్పందాన్ని భారత్ నిలిపివేసింది. 6 P81 జెట్ల కొనుగోలు కోసం 2.42 బిలియన్ డాలర్లతో 2021 లో భారత అమెరికా మధ్య ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే ఆ జెట్ల ముడి సరుకులు భారత్ నుంచే ఎగుమతి అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ట్రంప్ సుంకాలతో వాటి ధర భారీగా పెరిగింది. దీంతో జెట్ల డీల్ విలువ 50% పెరిగింది.

అమెరికా భారత్ టారిఫ్స్‌ నేపథ్యంలో టిట్‌ ఫర్‌ ట్యాట్‌ ఇచ్చింది. యూఎస్‌ బెదిరింపులకు ప్రతిస్పందనగా భారతదేశం రూ.31,500 కోట్ల P81 పొసిడన్‌ విమానాల ఒప్పందాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. ఇప్పటికే 50 శాతం భారత్ పై అమెరికా సుంకం విధించింది. ప్రధానంగా రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేస్తుందని ఆరోపణలు చేస్తూ ఈ చర్యకు పాల్పడంది. ఇదిలా ఉండగా అమెరికా ,యూరోపియన్ దేశాలు మొత్తం రష్యా నుంచి భారీగా చమురు, గ్యాస్, ఎరువులను మాత్రం కొనుగోలు చేస్తుండగా భారత్ పై మాత్రమే ఆంక్షలు విధిస్తోంది.

మొదటగా 2009లో భారతదేశం 2.2 బిలియన్ డాలర్ల 8 విమానాలను కొనుగోలు చేసింది. 2016లో మరో నాలుగు విమానాలను కొలుగోలు చేసింది. ఇక 2021 మే లో 6 విమానాల అమ్మకానికి అనుమతి లభించింది. అయితే 2025 నాటికి రూ.21 వేల కోట్ల విలువ ప్రస్తుతం టారిఫ్స్‌ నేపథ్యంలో రూ.31,500 కోట్లకు పెరిగింది.

బోయింగ్‌కు భారీ దెబ్బ..
అమెరికా నుంచి ఈ ఒప్పందం సస్పెండ్ చేసిన నేపథ్యంలో బోయింగ్‌కు ఇది భారీ దెబ్బ .దీని ప్రభావం దాదాపు బోయింగ్ సంబంధించిన ఐదు వేల ఉద్యోగులపై పడుతుంది. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా భారత్ స్వదేశీ ఎంపికల వైపు కూడా వెళ్లొచ్చు. హెచ్ఏఎల్, DRDO తో కలిసి స్వదేశీ సముద్ర నిఘా విమానాలను కూడా అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నాల్లో కేంద్రం నిమగ్నమైంది. ప్రధానంగా హిందూ సముద్రంలో చైనా కార్యక్రమాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భారత నావికాదళం బలాన్ని పెంచడానికి ఈ విమానాలు అవసరం. జలాంతర్గ నిఘా, యుద్ద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు ఈ జెట్లు ఎంతగానో ఉపయోగకరం.

