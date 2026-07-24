/భారత్ - బ్రిటన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం.. మన దేశానికి ఎంత వరకు ప్రయోజనం..

New Trade Agreement for India Britain: బ్రిటన్తో భారత్ చేసుకున్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య పరస్పర ఒప్పందంతో ఎలాంటి పన్నులు లేకుండా యూకె నుంచి భారత్ ఉత్పత్తులను దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అలాగే భారత్ నుంచి యూకెకు ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతాయి.ఇరు దేశాలమధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణజ్య ఒప్పందంతో భారత దేశంలో తయారయ్యే దుస్తులు, జౌళి, పాదరక్షలు, కార్పెట్లు, ప్రాసెస్ట్ ఆహారం, తృణ ధాన్యాలు, కూరగాయలు, పళ్లు-సుగంధ ద్రవ్యాలు, చేపలు, మాంసం, ప్రాసెస్డ్ ఉత్పత్తులను బ్రిటన్ మార్కెట్కు ఎటువంటి సుంకం లేకుండా ఎగుమతి చేయొచ్చు. వాహన రంగం, మోటార్ సైకిళ్లు, విడిభాగాలు; మెషినరీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాబ్రికేటెడ్ లోహ ఉత్పత్తులు, సెరామిక్స్, గ్లాస్, సిమెంటు ఉత్పత్తులకూ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి ఆర్థిక నిపుణులు తెలిపారు.
జూలై 15 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఒప్పందం..
బ్రిటన్ నుంచి భారతదేశానికి దిగుమతి అయ్యే సాల్మన్ చేపలు, గొర్రెపిల్ల మాంసం, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెషినరీ, చాకోలెట్లు, సాఫ్ట్ డ్రింక్లు, కాస్మోటిక్స్, సబ్బులు, పర్ఫ్యూమ్లు, షేవింగ్ క్రీములు, నెయిల్ పాలిష్ల ధరలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశాలున్నాయి. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంతో ఇరు దేశాలకు బహుళ ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
పన్ను ల్లేకుండా బ్రిటన్ ఉత్పత్తుల దిగుమతి ..
బ్రిటన్కు చెందిన ప్రీమియం ఆల్కహాల్స్ రమ్, జిన్, ఓడ్కా, బ్రాందీ, టకీలా వంటి వాటిపై టారిఫ్లు తగ్గుతాయి. స్కాచ్ విస్కీపై టారిఫ్ 150 నుంచి 75 శాతానికి తగ్గుతుంది. బ్రిటన్ నుంచి పూర్తిగా తయారై, దిగుమతి అయ్యే కార్లు, ట్రక్కులపై టారిఫ్లు 110 నుంచి క్రమేణ 10 శాతానికి పరిమితం అవుతాయి. బ్రిటన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న వెండిపై 10 ఏళ్లలో ఎలాంటి పన్నులేకుండా చేస్తారు.
ఇరుదేశాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలకు ఊతం..
ఇప్పటిదాకా మారిషస్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఆస్ట్రేలియా, యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అసోసియేషన్ , ఒమన్ దేశాలతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు భారత్ లో అమలవుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్న అతిపెద్ద ఒప్పందం ఇదేనని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఒప్పందంతో 99శాతం ఎగుమతులకు పన్నులు లేకపోవడంతో ఆర్థికంగా ప్రయోజనం కలుగుతుందని అర్థిక నిపుణులు తెలిపారు.
ఎలాంటి పన్నులులేకుండా భారత్ ఎగుమతి... దిగుమతి..
భారత్, యూకే మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలు మరింత బలపడతాయని, ఉమ్మడి ఆశయాలు ప్రజలకు ప్రయోజనకరమైన అవకాశాలుగా మారుతాయని ఆర్థిక నిపుణుల్లో వ్యక్తమవుతోంది. వాణిజ్య ఒప్పందం రైతులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, సూక్ష్మ, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని, భారతకు చెందిన కీలక రంగాలు యూకే మార్కెట్లోకి సులభంగా ప్రవేశం పొందే వెసులుబాటు లభించింది. నైపుణ్యం కలిగిన భారతీయ ప్రతిభావంతులకు మరింత మేలు జరుగుతుందని, రెండు దేశాల మధ్య సాంకేతికత, ఆవిష్కరణ రంగాల్లో పరస్పర సహకారం పెరుగుతుందనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.
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