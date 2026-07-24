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భారత్ - బ్రిటన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం.. మన దేశానికి ఎంత వరకు ప్రయోజనం..

India Britain Free Trade Agreement: భారత ఉత్పత్తుల ఎగుమతి ఊపొచ్చింది. యునైటెడ్ కింగ్ డమ్ తో కుదిరిన స్వేచ్ఛా ఒప్పందంతో ఆర్థిక, వాణిజ్య ఒప్పందంతో కార్మిక ఆధారిత రంగాలకు భారీ ప్రయోజనం కలుగుతుందని ఆర్థిక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భారత్‌-యునైటెడ్‌ కింగ్‌డమ్‌  మధ్య లాస్ట్ ఇయర్ జులై 25న కుదిరిన  ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చింది. ప్రధాని మోడీ హయాంలో ఆరోసారి స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:13 AM IST
భారత్ - బ్రిటన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం.. మన దేశానికి ఎంత వరకు ప్రయోజనం..
Image Credit: Bharat Britain Free Trade Agreement (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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భారత్ - బ్రిటన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం.. మన దేశానికి ఎంత వరకు ప్రయోజనం..
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