No Gas: భారత్ కు తప్పని గ్యాస్ కష్టాలు..! ఇరాన్, యూఎస్, ఇజ్రాయిల్ యుద్దంతో ఎల్పీజీపై తీవ్ర ప్రభావం..

Gas Cricis in India: గ్యాస్ నిక్షేపాలపై దాడులతో ప్రపంచ దేశాల్లో కలవరం మొదలైంది. దీంతో చమురు ధర $118 డాలర్లకు చేరింది. అంతే కాదు ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. గల్ఫ్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై ఇరాన్ చేసిన భీకర దాడులు కల్లోలం రేపాయి. పలు రిఫైనరీలు మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి. నౌకలపైనా ఇరాన్ దాడులతో విరుచుకుపడింది. ఇజ్రాయెల్పై వరుస దాడులు చేసింది. అత్యంత కీలకమైన చమురు వ్యవస్థలపై దాడులతో ప్రపంచ దేశాల్లో కల్లోలం రేగింది. బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర ఒక దశలో 118 డాలర్లకు చేరింది. ఒక్క రోజులోనే భారత్లో 12.87 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరైంది.
మరోవైపు పశ్చిమాసియాకు వేల మంది సైనికులను పంపాలని అమెరికా నిర్ణయించినట్లు వచ్చిన వార్తలు మరింత కలవరం రేపాయి. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయంగా చమురు సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతున్న నేపథ్యంలో చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు మరింత వణుకు పుట్టిస్తున్నాయి. డ్రోన్లు, క్షిపణుల మోత మధ్యే రంజాన్ జరుపుకోవడానికి గల్ఫ్ దేశాలు సిద్ధమయ్యాయి. యుద్ధం ప్రారంభమయ్యాక తొలిసారి ఉత్తర ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులకు దిగింది. కాస్పియన్ సముద్రంలోని నౌకలు, పోర్టు, కమాండ్ కేంద్రంపై దాడి చేశామంది.
ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ ఆఖరు వరకూ దుబాయ్, రియాద్లకు విమాన సర్వీసులను రద్దు చేస్తున్నట్లు క్యాతీ పసిఫిక్ వెల్లడించింది.
గల్ఫ్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలన్నీ కలిసి ఒక సంయుక్త ప్రకటనను విడుదల చేశాయి. ఇరాన్లో 80% విద్యుత్తు ఉత్పత్తి సహజ వాయువు ద్వారానే జరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఇళ్లలో వంటలకు దీనినే వినియోగిస్తున్నారు. పర్షియన్ గల్ఫ్లో ఖతార్తో కలిసి నిర్మించిన ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ క్షేత్రం నుంచి ఈ గ్యాస్ సరఫరా అవుతుంది. దీనిపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడంతో భారీ నష్టం జరిగింది. ఇదే మరింత చిచ్చు పెట్టింది. గల్ఫ్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై దాడులకు ఇరాన్ను పురిగొల్పింది. దీంతో పరిస్థితి అల్లకల్లోమైంది. పరిస్థితి తీవ్ర రూపం దాల్చడంతో చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలపై దాడులు వద్దంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. సౌత్ పార్స్పై మరోసారి ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఖతార్ చమురు క్షేత్రాలపై దాడులు చేస్తే ప్రతీకార దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించారు.
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్, ఒమన్ సుల్తాన్ హైతమ్ బిన్ తారిఖ్, మలేసియా ప్రధాని అన్వర్ ఇబ్రహీంలతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఉద్రిక్తతలు తగ్గాలని, శాంతి, సుస్థిరత నెలకొనాలని ఆకాంక్షించారు. హర్మూజ్ జల సంధిద్వారా నౌకల రవాణా సురక్షితంగా సాగాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా సమస్య పరిష్కారం గురించి మెక్రాన్తో మాట్లాడినట్లు ఎక్స్లో మోదీ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్లో చిక్కుకున్న 880 మంది భారతీయులు స్వదేశానికి పయనమవుతున్నారు. ఆర్మేనియా, అజర్బైజాన్ మీదుగా 280 మంది భారత్కు చేరుకున్నారు.
ఇజ్రాయెల్తో కలిసి ఇరాన్పై భీకర యుద్ధం చేస్తున్న అమెరికా.. భారీగా ఖర్చు పెడుతోంది. ఇప్పటికే వేల కోట్ల విలువైన ఆయుధాలను వినియోగించింది. రానున్న రోజుల్లో దీన్ని కొనసాగించేందుకు 200 బిలియన్ డాలర్లకుపైగా నిధులివ్వాలని అమెరికా కాంగ్రెస్ను పెంటగాన్ కోరినట్లు తెలిసింది. సౌదీ అరేబియాలోని యాంబుకు సమీపంలో ఎర్ర సముద్రంలో ఉన్న శామ్రిఫ్ రిఫైనరీపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. దీంతో అది భారీగా ధ్వంసమైంది. ప్రపంచానికి సింహభాగం ఎల్ఎన్జీ అందించే ఖతార్లోని రస్ లఫాన్ గ్యాస్ క్షేత్రంపై క్షిపణితో ఇరాన్ దాడి జరిగింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పుతున్నారు. దాడితో భారీగా నష్టం జరిగిందని ఖతార్ ఎనర్జీ ప్రకటించింది. నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నామని షెల్ కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ కేంద్రంలో ఇప్పటికే ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది.
